Россия и Греция: перекрестный год туризма 2017- 2018

В Москве состоялось самое масштабное событие начала года в туризме – ежегодный, бизнес-форум туроператора «Музенидис Трэвел», официально открывающий новый сезон работы турпрофи.

Представители компании и туристической индустрии встретились на столичной медиаплощадке «Известия Hall».

Генеральный директор компании в России Александр Цандекиди отметил, что популярность направления, как говорится, на лицо: в минувшем году его многопрофильная туркомпания приняла в Греции более 400 тысяч туристов. И это на 630(!) % больше чем в 2016-ом.

«Минувший год оказался для нас очень успешным. Мы приняли и обслужили огромное число туристов» - заявил он. «Но еще более глобальные задачи и планы ждут нас впереди, в год нынешний, - перекрестный год туризма для России и Греции.

Так, нами планируется увеличить число туристов по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 30%. При этом на Крит планируется отправить на 100% больше клиентов.

Из 15 российских городов запланированы авиарейсы в Грецию и на Кипр. В том числе и в Кавалу, - новое пляжное направление в Греции. Чартерная программа туда из Москвы и Санкт-Петербурга была впервые запущена в минувшем году и уже хорошо себя зарекомендовала.

Впервые «Музенидис» запустит чартеры в Ханью (остров Крит), в Армению, а также на итальянский остров Иския. Рейс из Москвы в Афины станет круглогодичным, также из-за востребованности со стороны россиян».

Особо отметив рост процента выдачи мультивиз для путешествующих в Грецию (по итогам 2017 года выдано около 90% многократных греческих виз; 40% - на 3 года), г-н Цандекиди высказал уверенность, что тенденция продолжится, и греческая виза по-прежнему будет наиболее лояльной для российских туристов.

Презентационную часть продолжило ток-шоу «Выбор 2018: материк или острова?» – момент в работе бизнес-форума, которого уже несколько недель ждал туристический рынок.

Актуальный, интригующий, перспективный выбор накануне сезона – что предпочтут турагенты и туристы Летом 2018?

Оппоненты представили перечень аргументов, начиная от природных условий, отельной базы, достопримечательностей на островах и в континентальной части, и завершая гастрономическими особенностями и персональным выбором мест для отдыха и путешествий.

В «официальные помощники» были призваны даже античные боги и герои, исторические памятники, святыни и популярные у туристов места на островах и континенте.

В итоге ток-шоу и голосование завершились с неожиданным, но отчасти предсказуемым результатом: 52% голосов за отдых в материковой Греции против 48%, отдающих предпочтение островам.

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