Рождественская сказка в Вологде
Рождественская сказка в Вологде

Проект «Рождественская сказка в Вологде» вошел в топ-10 самых популярных новогодних событий в России

Рейтинг самых ярких новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок зимы-2018 составило аналитическое агентство ТурСтат.

В основе лежит анализ посещаемости праздничных новогодних событий. Проект «Рождественская сказка в Вологде» разместился на седьмой строчке этого рейтинга, составив конкуренцию рождественским праздникам в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ханты - Мансийск, Нижний Новгород.

По сообщению пресс-службы администрации Вологды, город уже пятый год встречает в статусе Новогодней столицы Русского севера.

Этой зимой впервые был разработан новый проект «Рождественская ярмарка в Вологде», который стартует 30 декабря, когда Дед Мороз и Снегурочка зажгут огни на главной Новогодней елке города.

Программа рассчитана до 7 января. В рамках проекта пройдут шоу каскадеров, гастрономические праздники в семи ресторанах Вологды, фестиваль зимних видов спорта на стадионе «Локомотив».

Также запланирована масштабная историческая реконструкция – в Кремлевском саду развернется зимняя средневековая деревня. Викинги и ратники воссоздадут походный лагерь Древней Руси со всеми его атрибутами: палатками, походной кухней, кузницей. Научат всех желающих и ратному делу. Еще одной особенностью новогодних праздников в Вологде станет фестиваль вертепных театров из разных городов.

По словам мэра города Вологды Сергея Воропанова, они уже провели  совещание со всеми торговыми сетями и  разработали единый брендбук «Рождественская сказка в Вологде».

Он предполагает единое оформление, а также предоставление под этим единым брендбуком скидок в магазинах Вологды. Также рестораны города готовят гастрономические праздники с интересной тематической программой, мастер-классами, различными развлекательными шоу.  

«Мы хотим сделать наш город праздничным, привлекательным и интересным для туристов. Хотим, чтобы им было у нас весело и комфортно», - добавил мэр.   

На данный момент принять гостей Вологды готовы 49 гостиниц, мини-отелей и хостелов.

Уже сейчас на новогодние праздники в них забронировано 5000 мест. В прошлом году в период новогодних праздников Вологду посетили 33,5 тысячи человек: гости из Вологодской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, представители южных регионов.

А в целом на праздничных новогодних мероприятиях в Вологде побывали около 200 тысяч человек: вологжан и гостей города.

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