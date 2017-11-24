Рождественская орхидея зацветет в Аптекарском огороде
Рождественская орхидея зацветет в Аптекарском огороде

Звезда Дарвина, Вифлеемская звезда или, как ее еще называют, Рождественская звезда -  будет радовать своим цветением в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» до начала декабря

Крайне редкую орхидею Ангрекум полуторафутовый (Angraecum sesquipedale) с насыщенным пряным ночным ароматом можно будет увидеть с 23 ноября в Пальмовой оранжерее  Ботанического сада МГУ.

Орхидея, родиной которой является далекий Мадагаскар, имеет много названий: Звезда Дарвина, Рождественская орхидея, Вифлеемская звезда, Король Ангрекумов… Примечательна она, прежде всего, своим длинным шпорцем-нектарником, доходящим до 43 см, а также связью с Чарльзом Дарвином и его Теорией эволюции.

Как отмечает  директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, - в природе Звезда Дарвина цветет с июня до сентября, а в культуре — в декабре-январе. Отсюда и пошло ее «современное» название – «Рождественская орхидея»

«Ярко-белого цвета, с блестящей, словно восковой, поверхностью, которая отражает в темноте даже самое минимальное количества света — например, света луны, цветок похож по форме на звезду или на комету…

Порой кажется, что в темноте цветки Ангрекума светятся. Эта «хитрость» нужна растению для того, чтобы ночные опылители, от которых оно зависит, легче находили свежие цветки в практически полной темноте. По мере увядания цветок желтеет, затем становится оранжевым, в конце — бурым»

Именно Чарльз Дарвин предположил, что Ангрекум должен опыляться какой-то ночной бабочкой с беспрецедентно длинным хоботком, способным дотянуться до нектара, спрятанного в кончике шпорца цветка.

В научных кругах подобное предположение сразу же высмеяли, так как возможность существования насекомого-опылителя с 35-сантиметровым хоботком казалось на тот момент абсурдом.

Гипотеза подтвердилась лишь спустя 21 год после смерти Дарвина, когда был открыт новый вид именно такой ночной бабочки — подвид бражника Xanthopan morgani. Торжество Теории эволюции!

Сейчас природная популяция этого вида Ангрекума резко сокращается. Орхидеи растут в низменностях Мадагаскара — близ восточного побережья острова, а также на деревьях на окраине лесов.

Кстати, интересная деталь - в составе запаха Звезды Дарвина — 39 химических компонентов!

«Сегодня в Ботаническом саду МГУ собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России — более 1000 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата, - комментирует Алексей Ретеюм.

«И мы постоянно пополняем свою коллекцию редкими экземплярами. Важнейшее достоинство коллекции орхидей сада — ее активное использование в научно-образовательных и просветительских целях.

Так, с конца мая этого года «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом. Речь идет о башмачках настоящих, башмачках крупноцветковых и других ботанических сокровищах на территории экспозиции «Растения Средней полосы европейской части России».

С 23 декабря 2017 до апреля 2018 здесь также состоится  крупнейший фестиваль орхидей в России, - «Тропическая зима»

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