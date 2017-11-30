Революция в ARTPLAY: До и После
Революция в ARTPLAY: До и После

Со 2 по 4 декабря в Центре дизайна ARTPLAY состоится «Революция»

В мультимедийном зале посетителям представиться возможность  погрузиться в события 1917 года с помощью VR-технологий проекта телеканала RT «Революция 360».

В съемках сего решающего события приняли участие Александр Баширов, Олег Гаркуша, Александр Адабашьян, Захар Прилепин и Александр Ф. Скляр.

По словам организаторов, проект «Революция 360» – это серия видеороликов в панорамном формате (VR) с участием звезд кино и телевидения, позволяющая зрителю максимально погрузиться в атмосферу столетней давности.

Каждый из восьми эпизодов рассказывает истории из жизни в революционную эпоху.

Ролики снимались в аутентичных локациях, которые были свидетелями событий того времени: старый завод, тюремная камера, Витебский вокзал – и даже музей-квартира революционера Сергея Аллилуева.

В этом проекте нет главных и второстепенных ролей, но у каждого персонажа есть своя история. Во время съемок большое внимание уделялось движению актеров в кадре, так как в рамках одного видеоролика параллельно существует несколько тем.

Каждое видео сопровождает панорамный звук, что создает максимальный эффект присутствия. В качестве закадровых рассказчиков выступили Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.

Главная же цель проекта «Революция 360» - наглядно продемонстрировать, каким масштабным и судьбоносным стал для России тот  самый, 1917 год…

Посетителям выставки также будет представлена коллекция из почти 40 фотографий, выполненных в стилистике проекта «Революция 360». Кроме того, будут показаны 13 исторических фотографий столетней давности, отретушированные по просьбе телеканала RT известным бразильским художником Мариной Амарал.

Фотоснимки, обработанные Мариной Амарал, отличаются глубокой детализацией и насыщенным цветом, что позволяет передать атмосферу революционного времени в России.

В рамках выставки  состоится и кинопоказ: «Революция: новое искусство для нового мира»

Фильм  исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объемные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершенный Василием Кандинским.

Все это, без сомнения, было главной художественной революцией XX века и предвещало начало нового мира и нового искусства.

Старый мир вместе с привычным фигуративным искусством подходил к своему концу, и 1917 год с его великой политической утопией стал рубежом, навсегда поделившим историю страны и историю искусства на две эпохи – до и после.

Что можно сегодня сказать об искусстве в XX веке, когда оказалось, что даже законы физики относительны? И как говорить о новых шедеврах, если история еще пока не успела расставить все по местам?   

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