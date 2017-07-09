Мой путь к культуре через образование

Автор: Карпухина Нина Михайловна, родилась 3 февраля 1949 года в деревне Боровки Становлянжского района Липецкой (тогда Орловской) области в семье учителей.

Мои московские подруги и коллеги иногда любят похвастаться, в каких знаменитых роддомах появились на свет. Со мной все намного проще: я родилась морозным вьюжным утром на санях в поле, до сельской больницы доехать на лошади не успели, как в поговорке: «Родить – некогда годить». Ничего, выжила, в тулуп закутали, характер сразу приобрела. Мама, правда, после таких родов долго болела.

Через год появился братик Иван. Жили у бабушки Маши в д. Боровки (Звягин). Как и все после войны, бедно, но дружно, как и все дети, весело и беззаботно. Детским горшком служила немецкая каска (бабушка была очень чистоплотная, и при наступлении на Москву ее избу выбрали для постоя немецкие офицеры), модные наряды шились из клочков, оставшихся от маминых и бабушкиных платьев (см. фото).

Родители хотели учиться, и на время их учебы в Елецком учительском институте нас всех приютила в Ельце дальняя родственница. По окончании института папу назначили директором Успенской школы, маму – учительницей начальных классов, где они и проработали всю жизнь. Школа сначала была в холодной церкви, потом «слепили» что-то из самана (для молодежи: саман – смесь навоза с глиной, водой и еще не знаю с чем), а в середине 50-х годов Михаил Иванович Карпухин начал строительство типового школьного здания, которое после закрытия школы в 90-е годы варварски разрушается местными и приезжими внуками. Больно и обидно!

Ведь мы, тогда еще малыши, помогали строить, украшать, высадили огромный сад, овощи-фрукты выращивали для обедов в школе. В колхозе им. Крупской помогали убирать зерно, свеклу, картошку, кукурузу, на новогодние подарки себе зарабатывали. Теперь могу покаяться перед колхозом вот в чем. Натоку во время уборки зерна нас проверяли, чтобы зерно не «прихватывали», но мы приспособились хоть горсточку «забыть вытряхнуть» из своих тапочек и кармашков. Вот немного домой курочкам и приносили. Мама стыдила, но мы же добытчиками, кормильцами себя ощущали!

Училась я хорошо, после 8 класса поступила в Лебедянское педучилище. На практику приехала в родную школу, да и задержалась. Поступила на филологический факультет Воронежского государственного университета, по стопам отца, который заочно закончил Московский педагогический институт, историко-филологический факультет. Дорога «на побывку домой» была нелёгкой – 20 километров от станции пешком по полям и лесам черноземья, особенно в непогоду, когда даже тратора тонули в грязи и в снегу. Но отступать от цели – выучиться – значило предать мечту родителей и мою.

Моими наставниками по жизни были книги, родители, учителя. Вот один из уроков, преподанный мне на всю жизнь отцом и директором школы. Начинающий педагог, я поставила первоклассника-шалуна, очень сложного ребенка из многодетной семьи, в угол, как положено. А он взял да в злости и от безделья расковырял весь угол пальчиком. Узнав это, Михаил Иванович не кричал, не внушал, а просто коротко заметил, чтобы к утру угол был замазан и закрашен совместными усилиями учительницы и ученика. Уж как мы «заляпали» этот угол, не помню, но урок усвоила: если наказывать, то четко объяснять, за что – во избежание обиды и агрессии; и дальше: сначала любить, а потом учить. И таких уроков было много, они мне помогают и сейчас.

Время работы в Успенской школе было и временем моей бурной комсомольской молодости: руководство всевозможными кружками в селе, агитбригады, конкурсы, школы актива в районе и областном центре, экскурсии по городам Советского Союза и множество других молодежных мероприятий. Команда активистов была веселая и дружная. По возможности не теряем друг друга до сих пор.

В 1972 году в связи с замужеством переехала в Грузию, в Тбилиси, стала княгиней Джапаридзе и пионервожатой, в белой блузке, с красным галстуком – товарищ Нина.

И представьте себе, никто из нас этого не стыдился, скорее наоборот, мы в школе и на улице чувствовали себя гордыми в окружении детей, которым были друзьями. Первые годы, конечно, были трудными в чужой стране, с другими обычаями, условиями, но трудолюбие и упорство помогли все преодолеть.

Потом был Тбилисский городской комитет комсомола, Центральный комитет комсомола Грузии, районный комитет партии, методический кабинет, но все-таки тянуло в школу. Сначала была завучем, потом директором престижной языковой гимназии.

Было множество долгосрочных и краткосрочных командировок в качестве преподавателя русского языка как иностранного (Германия, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Китай, Монголия). В Чехословакии, в Праге, пережила нелегкий период распада Советского Союза, уничтожения всего, связанного с социализмом и Россией, когда лучший плакат в кабинете русского языка в Карлов-университете гласил: «Советские оккупанты, убирайтесь вон!» Пришлось выстоять весь срок командировки – 2 года. Нам не привыкать.

По возвращении в Грузию оказалась в пражской ситуации, да еще с добавлением кавказского темперамента. Моя семья стала распадаться, родителя очень волновались за мою судьбу и жизнь, и было принято решение вернуться домой. Нелегкое решение – из документов на руках партбилет, и то только потому, что на период командировок мы его сдавали на хранение в ЦК КПСС в Москве, да свидетельство о рождении.

В Москве жилья не было, работы тоже. Но я привыкла выживать в морозы и метели. Стала снова «плебейкой» Карпухиной, работа нашлась аж в 5 институтах, подработки. Приобрела комнату в коммуналке, потом квартиру. Занялась наукой, кандидатская и докторская диссертации по экономической лексике посвящены родителям. Забота об их благополучии, помощь приемным брату и сестре, потом племянникам. Однако все это стоило того, чтобы в доме был мир и согласие, чтобы увидеть счастливого и гордого отца на защите моей кандидатской диссертации. До докторской, к сожалению, он не дожил, но слово, данное ему, я сдержала.

На сегодняшний день: доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и культуры речи Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, автор множества статей, пособий по экономической лексике, словаря специальной экономической лексики, член диссертационного совета на факультете журналистики Российского университета дружбы народов, участник российских и международных конференций и симпозиумов по лингвистике. Имею грамоту ректората Университета.

Заслуженный учитель Грузии, участник Всесоюзного слета пионервожатых (1974 г.), отмечена Знаком ЦК ВЛКСМ «Лучший молодой учитель года (1975 г.), высшей наградой Германии в области образования – медалью Гердера. Но самая большая награда и честь – быть достойной памяти своих родителей, хотя бы на сотую долю быть похожей на них в благородстве, порядочности, трудолюбии, великодушии.

По жизни я неисправимый оптимист и мечтатель, неутомимый путешественник, а самое главное – патриот своей маленькой тихой родины. В какие бы красоты мира меня жизнь ни забрасывала, душа моя отдыхает в нашем забытом богом и людьми селе. Там дом, родные, одноклассники, друзья, соседи, голубые ели, посаженные родителями, заросший пруд, старая церковь, обелиск в честь погибших воинов, среди которых и четыре фамилии Карпухиных, - все это мое, родное. А когда слышу слова песни «И снится, снится мне трава у дома, зеленая, зеленая трава», - сердце сжимается и до боли, до крика хочется туда, где эта зеленая трава.

К сожалению, не удалось сохранить школу, но я всячески стараюсь сохранить хотя бы кусочек памяти – усадьбу отца, директора построенной им школы и проработавшего в ней 40 лет, как память о коллективе учителей-сподвижников, посвятивших жизнь делу образования и просвещения сельчан.

Очень хочется верить, что когда-нибудь наше село возродится, восстановится храм Успенья постройки 1812 года, по которому и названо село, очистится пруд, откроется школа, где молодые учителя продолжат святое дело своих дедов и отцов. Жизнь ведь продолжается!

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