Птичье счастье

На акции, посвященной Международному Дню птиц, который отмечается 1 апреля, в парке Сокольники знаменитые актеры, певцы и деятели шоу-бизнеса взяли под «свое крыло» птиц.

Открывая праздник, заместитель руководителя Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Игорь Давыдов отметил, что сегодня очень важный день, когда люди могут проявить свое отношение к окружающей природе.

«Важно всегда помнить о том, что природа вокруг нас требует такого же внимания, как и наш собственный дом», - отметил он.

«Кольцевание и защита от браконьеров, научные исследования и изучение путей миграции – все это огромная работа, необходимая для того, чтобы редкие, в том числе краснокнижные, виды птиц, не исчезли с лица земли»

Специальными гостями праздника стали подопечные благотворительного фонда «Добрый дом». Они познакомились с обитателями орнитария, подержав в руках редкие виды птиц, а также раскрасили скворечники, которые позже отправятся в российские заповедники и национальные парки.

Ожидаемым событием стало выступление знаменитостей, обладающих говорящими «птичьими» фамилиями. Каждый из них рассказал истории, связанные с птицами, «от которых пошли» их фамилии, а потом взяли под опеку и самих пернатых обитателей Сокольнического орнитария.

Сюда попадают раненые и пострадавшие при неизвестных обстоятельствах птицы, которых лечат и выхаживают квалифицированные ветеринары-орнитологи.

Так, актриса Елена Воробей рассказала об уничтожении двух миллиардов воробьев в Китае. Пытаясь обезопасить от птиц сельское хозяйство, китайцы нарушили баланс всей экосистемы в регионе, что привело к пагубным последствиям.

Актер Владимир Пермяков, более известный под творческим псевдонимом Леня Голубков, поведал о нелегкой доле свадебных голубей, которых часто используют как «расходный материал»: зарабатывают на них деньги, но не тратятся на корм и уход.

Мария Голубкина вспомнила, какое множество голубятен было раньше по всей стране, и призвала собравшихся не забывать о необходимости бережного отношения к пернатым. А актер Анатолий Журавлев подчеркнул роль орнитологов и ветеринаров и всех, кто заботится о диких и домашних животных

Также перед собравшимися выступили солист коллектива «Синяя птица» Александр Дроздов и актриса Алина Кукушкина, голосом которой говорит главная героиня мультфильма «Маша и Медведь».

В завершение мероприятия Давыдов добавил, что Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела в своей работе будет уделять особое внимание реализации федеральных стратегий, планов и действий по сохранению и восстановлению особенно уязвимых видов птиц, в том числе и таких, как стерх, сапсан, кречет, степной орел и дрофа.

«Крайне важно, – подчеркнул законотворец, – чтобы о проблемах и потребностях редких видов знало больше жителей нашей страны, чтобы люди были к ним неравнодушны и поддерживали такие акции».

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