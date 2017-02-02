НЛО приземлилось в Москве…

Чем только не пугали соотечественников американские режиссеры-оскароносцы. Челюстями акул и глобальными катаклизмами, инопланетным вторжением и зубастыми червями, появляющимися в самый неподходящий момент из недр канализации. Но куда им до Фёдора Бондарчука, снявшего фильм, где марсиан пугают… россиянами.

2016 год. В устрашающей атмосфере облезших панелек московского Чертаново страдает от публичного одиночества востребованная у гопоты школьница Юля Лебедева (Ирина Старшенбаум). Глядя на небо, она рассказывает собаке о своих атеистических воззрениях, скучает по умершей маме, распутничает с Артемом (предводителем шпаны) и не забывает подмигивать сидящему на соседней парте «ботанику» по кличке Гугл. Ее папа – железный человек Валентин Лебедев (Олег Меньшиков, а местами — ну просто клонированный Дауни-младший) был парнем со стальными… нервами, погонами полковника МЧС и наградным пистолетом в сейфе, пароль от которого, впрочем, прекрасно знали дочь, приехавшая из Краснодара теща Люба, и сдыхающая собака Чарли.

В тот вечер, когда на экранах радаров российских ВКС появилась заблудившаяся на просторах Вселенной летающая тарелка, чертановский «бомонд» в спортивных костюмах вёл себя, как обычно: потягивал из бутылок, рассекал по крышам на иномарках, лапал малолеток. Кое-кто, впрочем, замер в ожидании эксклюзивного метеоритного дождя. Но вместо оного на головы жителей микрорайона свалился задорно сбитый перехватчиками космический корабль. Он похоронил зазевавшуюся на крыше с чупа-чупсом подругу Юли, и надежды Артема на безопасный секс с несовершеннолетней чертановкой.

Находившийся на дежурстве Валентин Лебедев оперативно вступил в контакт пришельцами, которые намекнули ему, что жертв можно будет избежать, если всем им предоставят гражданство России. Виноват, дадут возможность закончить ремонт и затеряться меж звезд. Озвученная полковником Лебедевым идея нашла понимание у Человека, Решающего Всё, и напряженно шевелящего в течение фильма бровями (Сергей Гармаш). В Москве, однако, был введен комендантский час, но, к радости жителей Белокаменной, не был отменен концерт Коржа.

Вооружившись пистолетом папы, захватив с собой гоп-команду Артема, Юля отправилась к тщательно охраняемым развалинам. Без проблем миновав заграждение и обойдя патрули, она с перепугу разрядила обойму в раненного инопланетянина из созвездия Близнецов по имени Харитон (Риналь Мухаметов). Презрев условности, он спас девушке, замученной отдачей, жизнь, предотвратив ее фатальное падение с крыши.

Той же ночью, изыскав в недрах своей распутной души остатки человечности, Юля улучила момент, когда ее друзья дербанили пуленепробиваемый аватар пришельца, и с помощью одноклассника Гугла, а также папиных связей в столичных медицинских учреждениях, обеспечила «марсианину» переливание крови и посильную реабилитацию.

На фоне этого отмечался рост протестных настроений чертановцев, требовавших очистить территорию от свалившихся на их головы инопланетян. Озадаченный нарастающей симпатией Юли к пришельцу Харитону, Артем решил защищать с друзьями Чертаново, и встал во главе «угнетенных поломкой водопровода народных масс».

Всё могло бы кончиться полноценным развитием отношений на межпланетном уровне с перспективой включения созвездия Близнецы в пределы МКАД. Но проявить хотя бы толику терпимости к непрошенным гостям без московской прописки народ не захотел! А ведь пришельцы оказались намного культурнее нас! Они сумели начисто изжить не только ненужные эмоции, но даже болезни и смерть. Именно пришельцы могли бы помочь «неразвитой цивилизации» остановить процессы самоуничтожения и достичь нирваны, в которой давно пребывают резиденты космоса.

Но не случилось. На экране уже буйствовал Артем, обуреваемый ненавистью, ревностью, обидой за смерть нарвавшегося на шальную пулю друга Руса (Никита Кукушкин). Примечательно! Именно он озвучил слоган фильма «Земля для землян!», поразительно напоминающий лозунг «Россия для русских, Москва для москвичей», который является «жемчужиной» Федерального списка экстремистских материалов России. Впрочем, не только озвучил. Но и, облачившись в украденный у Харитона скафандр, подтвердил всю серьезность своих намерений, поднял толпу на восстание против инопланетных мигрантов и… дал жару!

В кульминационный момент фильма, когда, как и положено, русская земля горела под ногами не только у русских, но и у тех, кто злоупотребил народным гостеприимством, Артем повел людей на штурм космического корабля, проламывая кордоны Росгвардии. На борту были готовы к такому развитию ситуации. Пришельцы намеревались взорвать свою «тарелочку», чтобы уникальные технологии не попали в руки пьяной, беснующейся и в конец оборзевшей толпы, защищающей свою территорию.

Окончательно порвал шаблон всё тот же Артур, который в угаре борьбы дошел до точки сборки и разрядил в свою возлюбленную и ее инопланетного ухажера, давно мечтавшего узнать, что же такое смерть, рожок приобретенного по случаю автомата. Хотели?! Ловите!

Эх! Если бы не новейшие инопланетные технологии, то милой улыбкой девушки, получившей длинную очередь из АК-47, и финальным поцелуем окровавленного Харитона эта история бы и закончилась.

Но подоспевшие пришельцы, невзирая на своеобразный во всех отношениях прием безобразничающих москвичей, поместили обмякшие тела смертельно раненых возлюбленных в специальные камеры регенерации. Там и ожили наши «славные» герои, отныне оба обреченные на скоротечную человеческую жизнь. Он – в созвездии Близнецов, а она – в «треклятом Чертаново». Папаша-Меньшиков был счастлив…

Такое кино снял режиссер Бондарчук, не скрывающий, что в основу сюжета легли массовые выступления на межэтнической почве в районе Западное Бирюлево в 2013 году, отправной точкой которых стало убийство мигрантом коренного жителя района. И уж коль сам режиссер подчеркнул существующие параллели, поставив во главу угла своей картины тему межэтнической нетерпимости и ее плачевных последствий, то… согласимся в том, что тема, действительно, актуальна.

Контроль за миграционными потоками интересует сегодня не только Бондарчука. И не только москвичей. И даже не одних лишь граждан России. Не так давно «наш человек в Вашингтоне» Дональд Трамп смачно плюнул на условности и общественное мнение, установив мораторий на въезд в страну одухотворенных, словно пришельцы из «космоса», граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Причина? Новоизбранному президенту видится в пребывании людей из перечисленных стран угроза национальным интересам США.

Вернемся, однако, в Чертаново, жители которого представлены в картине озверевшей биомассой, готовой разобрать на запчасти летающую тарелку, унесшую жизни 200 человек.

С высот любви к прекрасным чужакам из космоса Федор Бондарчук, как бы, говорит нам своим фильмом о том, что среди мигрантов есть не только люди, любящие пострелять из автоматического оружия в центре столицы или побродить с отрезанной головой у станции метро. Но также замечательные и добрые, светлые и чистые люди, которых (безусловно) большинство и которые (безусловно) честным и непосильным трудом зарабатывают себе на пропитание в Москве.

Фёдор Сергеевич, искреннее спасибо и большой рахмат за хорошую идею! Но скажите мне, пожалуйста, как русский человек русскому человеку, зачем, при этом, выставлять в совершенно невыгодном свете свой народ, иносказательно подчеркивая его нетерпимость, невежество, неумение разглядеть в падающем на голову космическом корабле с добрыми эльфами «очевидный профит и чистый позитифф»?

У меня нет претензий по «технической части». Я не оспариваю художественность просмотренной картины. Мне давно понятно, что надежды увидеть хорошую фантастику обречены. Никто не напишет новый «Солярис». Нет людей, способных снять такой шедевр, как «Сталкер». Вы лучше меня знаете, что в кино давно не работают актеры уровня Кайдановского или Солоницына, Баниониса или Ярвета, Дворжецкого или Гринько, Борисова или Евстигнеева.

Мир изменился. Изменился зритель. И преподносить ему на киноблюде необходимо легкое и, увы, тупое кино, по сравнению с которым «Даун-Хаус» — умная, тонкая, легкая и удивительно прекрасная история – опять-таки! – канувших в Лету времен. Но – всё же! – в тот момент, когда мы, де-факто, живем в состоянии войны… зачем, играя на кинополе, забивать гол в собственные ворота?

Дай ответ, Русь-тройка! Не дает ответа…

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