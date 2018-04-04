Привет, JAPAN!

28-29 апреля на территории ВДНХ пройдет крупнейший фестиваль японской культуры в России Hinode Power Japan.

Это масштабное мероприятие, включенное посольством Японии в программу официальных мероприятий Года Японии в России, ежегодно собирает поклонников традиционной и современной японской культуры.

В 2018-м году фестиваль, уже седьмой по счету, представит российской публике исключительно звездный состав японских артистов в области музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, косплея и поп-арта.

Так, посетителей ожидают музыкальные выступления, состязания в традиционных японских видах спорта, финал чемпионата России по косплею, кулинарные изыски от шеф-поваров лучших японских ресторанов Москвы, традиционные игры и суперсовременные роботы, а также программа воркшопов, мастер-классов, перформансов и красочных шоу…

Хедлайнером фестиваля станет суперпопулярный японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & YAIBA. Его участники – авторы и исполнители саундтреков к таким анимационным сериалам и фильмам, как «Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи» и др.

Впервые приглашенными звездами фестиваля будут Jenya – певица и единственная в Японии профессиональная российская сэйю - голосовая актриса, озвучивающая персонажей аниме и популярная среди японской молодежи певица yucat.

Особое место в программе фестиваля займет лекция всемирно известного инженера-робототехника Томотака Такахаси - создателя различных по функциональности роботов, например, робота-телефона RoBoHoN, робота-космонавта Киробо, а также роботов Chroino и Evolta.

Среди гостей фестиваля также стоит отметить live-художницу суми-э Watanabe CHONTO. В традиционной технике японской монохромной живописи она создаст картины тушью прямо на глазах зрителей. Для тех, кто увлекается японскими комиксами, запланирован мастер-класс по рисованию манги.

Также, в рамках мероприятия состоится важнейшее для любителей косплея событие – финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя.

В финале примут участие лучшие из лучших по итогам региональных отборочных фестивалей, прошедших по стране.

Для проведения спортивных мероприятий в 75 павильоне ВДНХ будет оборудована отдельная площадка.

Любители спорта и восточных единоборств не только смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств – иайдо, айкидо, кэндо, сумо, но и поучаствовать в мастер-классах и игровых поединках под руководством мастеров Федерации сумо Москвы.

Также посетители увидят захватывающую демонстрацию боевых техник в исполнении представителей Федерации боевых искусств Москвы.

По словам организаторов, неустанно открывая новые горизонты, фестиваль развивается как мультиактивная площадка для популяризации японской культуры во всем ее многообразии. Объединяя поклонников японской культуры в самых разных направлениях и всех возрастов, она способствует деловому и культурному обмену между Японией и Россией

Гости, вне зависимости от возраста смогут получить начальные знания по японскому языку и произношению. Постичь основы оригами, живописи суми-э и техники вырезания фигур из бумаги кири-э, попробовать себя в японской каллиграфии, а также научиться искусству складывания ткани и упаковки подарков «фуросики».

Многолетний партнер фестиваля – компания Nintendo по традиции представит на фестивале большую зону для любителей видеоигр. Отдельная часть фестивального пространства будет отведена под выставку-продажу с участием компаний, представляющих японские товары: одежду, продукты, технику и т. д.

На фестивале можно будет познакомиться с гастрономическими традициями Японии и посетить зону фудкорта, где будут представлены авторские проекты ресторанов японской кухни и стрит-фуда.

Здесь же можно будет попробовать темпуру от шефа-повара элитного японского ресторана Киото, настоящий японский карри и сладкий бобовый суп «о-сируко».

В целом, новый современный формат, нацеленный на единовременную вовлеченность гостей во все события смотра, уже показал необычайную востребованность и был позитивно встречен как сообществом преданных поклонников Hinode, так и новыми участниками, в частности семейной аудиторией.

Hinode Power Japan зарекомендовал себя как один из главных фестивалей японской культуры в мире.

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