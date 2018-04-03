Притяжение Итурупа: Испытать однажды - влюбиться навсегда

Курильские острова - одно из самых загадочных мест необъятной России. На первый взгляд, труднодоступность, суровая и непредсказуемая погода, географическая обособленность могут отпугнуть туриста. С другой, - это только усиливает желание увидеть и посетить.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Самый южный и самый большой остров курильской гряды, - Итуруп считают настоящей жемчужиной Курил, заповедником в океане. И это отнюдь не высокопарно.

Немного грубо сотканный из удивительного мира вулканов, кипящих рек, лавовых потоков и вулканических озер, Итуруп расположен в акватории Тихого океана. Неповторимая береговая полоса сформирована заливами, бухтами и мысами, которые с северной стороны омываются водами Охотского моря.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Основной достопримечательностью острова считаются, конечно, вулканы. На сравнительно небольшой территории (3200 км²) в настоящее время - 9 действующих. Самый большой – Стокап, высотой 1634 метров, а самый маленький, который так и именуется - Меньшим Братом, достигает высоты 562 метров.

Кроме того, Итуруп может похвастаться множеством живописных водопадов, озерами и горячими минеральными источниками.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Что касается названия острова, - то оно, скорее всего, произошло от слова «Этороп», которое можно перевести с древнего айнского языка как «медуза».

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Попасть на этот уникальный остров можно с Сахалина на теплоходе или самолете. Сегодня новый аэропорт гражданского пользования «Итуруп», открытый на острове в 2014 году, принимает до 6 рейсов в неделю, а время в пути составляет 1 час 10 минут.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Правда, пока удовольствие не из дешевых, - 17 тысяч рублей в одну сторону. Курильский транспорт зависит от погодных условий, а погода в Охотском море редко бывает благоприятной. Задержки на Курилах исчисляются не часами, а сутками. Также надо понимать, что успешное попадание на остров совсем не гарантирует легкого возвращения обратно в точку вылета.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

В первую очередь, Итуруп привлекает своей относительной девственностью и нетронутостью природы.

Удивительно, но на острове еще осталось огромное количество мест, на которые не ступала нога человека. Здесь до сих пор существует немало загадок и тайн, которые еще ждут своих исследователей - первооткрывателей.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Например, в центре острова находится изумрудное, незамерзающее озеро круглой формы. Оно не имеет названия(!) и совершенно не изучено. А у берегов Итурупа можно обнаружить затонувшие корабли и японскую военную технику, которая давно превратились в места обитания рыб и моллюсков…

Местные признаются, что до многих мест совершенной красоты добраться можно только в определенное время года, а до некоторых,- исключительно по воде.

Например, на полуострове Медвежий можно полюбоваться на самый большой в России водопад со сказочным названием Илья Муромец, высота которого немного болльше 140 метров. Он был открыт во времена СССР и его осмотр возможен только со стороны моря.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Основной транспорт на острове – внедорожники и «вахтовки». Асфальт заканчивается буквально через пять минут после выезда из города Курильска, а дальше начинается «нормальная мужская дорога».

Основные маршруты катания - в направлении вулканов. Самый популярный – вулкан Барановского, с которого в хорошую солнечную погоду открываются потрясающие виды на окрестности.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Действующий вулкан с активной фумарольной и парогидротемальной деятельностью, славится своими горячими сернокислотными реками и завораживающим запахом сероводорода.

У его подножия люди уже давно облюбовали себе места для купания. Так, из истоков реки Кипящая выходит чистейшая термальная вода, которая, разливаясь в небольшие и уютные озерца, именуемые в народе «Голубые Глазки» остывает до приятной температуры 40-50 градусов. Оценить такие ванны особенно приятно и незабываемо зимой, - когда на воздухе те же 40-50 градусов, но уже ниже нуля.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Еще один действующий вулкан - Атсонупури, который последний раз «порадовал» своим извержением в 1932 году, имеет идеально правильную форму, за которую его постоянно сравнивают с Фудзи Эторофу.

В 8 км от Курильска находится необычная береговая терасса Янкито - нагромождение причудливых остроконечных скал на берегу моря, сформированных из застывшей вулканической лавы.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

На острове есть и уникальное, единственное в мире, экономически выгодное месторождение рения, из которого получают самый дорогой и редкий металл. Вулкан Кудрявый ежегодно выбрасывает на поверхность около 20 тонн этого элемента.

Здесь много красивых бухт, например, Торная, Сентябрьская, в которых можно не только полюбоваться красивейшими видами, но и половить рыбу. Незабываемую поездку стоит совершить и в направлении живописных скал, - Четыре брата.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Северные берега Золотой бухты острова имеют золотисто-желтый цвет, блестящий на закате, словно золото, а залив Касатка порадует внутреннего художника своим Зеркальным пляжем.

Кстати, залив Касатка, ранее называвшийся бухтой Хитокаппу, хорошо известен и в мировой истории. Именно отсюда японские авианосцы с самолетами на борту отправились атаковать Перл-Харбор. Обратно они не вернулись и в 1945 году, согласно Потсдамскому соглашению, остров Итуруп перешел под юрисдикцию СССР, а японское население было репатриировано.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

В целом, во время нахождения острова под властью Японии, здесь было построено много сооружений не только военного, но и гражданского предназначения. До сих пор здесь можно обнаружить полуразрушенные подземные сооружения, аэродром, склады военного назначения…

Из других популярных развлечений, доступных туристу – стоит отметить мечту многих искушенных рыболов - палтусную рыбалку, а также поездку на горячие источники «Ванночки», расположенные в 2-х км от Курильска.

Порой, размер морского трофея – белокрылого палтуса достигает 100 кг! А купание в водно – оздоровительном комплексе, где 46 градусная вода выходит прямо из скважины – станет для любого самой незабываемой оздоровительной процедурой.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Кстати, по мнению курильских ученых, состав воды, обогащенный набором солей и минералов – один из самых полезных в мире по химическому составу. Он идеально подходит для лечения кожных эндокринных заболеваний, а также опорно – двигательной и нервной системы.

Сегодня, в определенном смысле, Итуруп стал форпостом страны. Курилы - это территории, на которые традиционно имеет притязания Япония, которая считает остров частью округа Немуро префектуры Хоккайдо. И это действительно напряженная приграничная история.

В целом, на Итурупе на сегодняшний день проживает около шести с половиной тысяч человек. В центральном районе острова на берегу Охотского моря располагается единственный здесь город и административный центр – Курильск. Его население составляет около 1800 человек. Остальные островитяне проживают в селах Китовое, Рейдово, Рыбаки, Горячие Ключи и ряде других населенных пунктах.

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