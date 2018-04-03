Притяжение Итурупа: Испытать однажды - влюбиться навсегда
Притяжение Итурупа: Испытать однажды - влюбиться навсегда

Если уж ваш путь лежит на Курилы, - то остров Итуруп, несомненно, должен стать частью этой незабываемой поездки

Курильские острова - одно из самых загадочных мест необъятной России. На первый взгляд, труднодоступность, суровая и непредсказуемая погода,  географическая обособленность могут отпугнуть туриста. С другой,  -  это только усиливает желание увидеть и посетить.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Самый  южный и самый большой остров курильской гряды, - Итуруп считают настоящей жемчужиной Курил, заповедником в океане. И это отнюдь не высокопарно.

Немного грубо сотканный из удивительного мира вулканов, кипящих рек, лавовых потоков и вулканических озер, Итуруп  расположен в акватории Тихого океана. Неповторимая береговая полоса сформирована заливами, бухтами и мысами, которые с северной стороны омываются водами Охотского моря.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Основной достопримечательностью острова считаются, конечно, вулканы. На сравнительно небольшой территории (3200 км²) в настоящее время - 9 действующих. Самый большой – Стокап, высотой 1634 метров, а самый маленький, который так и именуется - Меньшим Братом, достигает высоты 562 метров.

Кроме того,  Итуруп может похвастаться множеством живописных водопадов, озерами и горячими минеральными источниками. 

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Что касается названия острова, - то оно, скорее всего, произошло от слова «Этороп», которое можно перевести с древнего айнского языка как «медуза».

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Попасть на этот уникальный остров можно с Сахалина на теплоходе или самолете. Сегодня новый аэропорт гражданского пользования «Итуруп», открытый на острове в 2014 году, принимает до 6 рейсов в  неделю, а  время в пути составляет 1 час 10 минут.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Правда, пока удовольствие не из дешевых, - 17 тысяч рублей в одну сторону. Курильский транспорт зависит от погодных условий, а погода в Охотском море редко бывает благоприятной. Задержки на Курилах исчисляются не часами, а сутками. Также надо понимать, что успешное попадание на остров совсем не гарантирует легкого возвращения обратно в точку вылета.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

В первую очередь, Итуруп привлекает своей относительной девственностью и нетронутостью природы. 

Удивительно, но на острове еще осталось огромное количество мест, на которые не ступала нога человека. Здесь до сих пор существует немало загадок и тайн, которые еще ждут своих исследователей - первооткрывателей.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Например, в центре острова находится изумрудное, незамерзающее озеро круглой формы. Оно не имеет названия(!) и совершенно не изучено. А у берегов Итурупа можно обнаружить затонувшие корабли и японскую военную технику, которая давно превратились в места обитания рыб и моллюсков…

Местные признаются, что до многих мест совершенной красоты добраться можно только в определенное время года, а до некоторых,- исключительно по воде.

Например, на полуострове Медвежий можно полюбоваться на самый большой в России водопад со сказочным названием Илья Муромец, высота которого немного болльше 140 метров.  Он был открыт во времена СССР и его осмотр возможен только со стороны моря. 

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Основной транспорт на острове – внедорожники и «вахтовки». Асфальт  заканчивается буквально через пять минут после выезда из города Курильска, а дальше начинается «нормальная мужская дорога».  

Основные маршруты катания - в направлении вулканов. Самый популярный – вулкан Барановского, с которого  в хорошую солнечную погоду открываются потрясающие виды на окрестности.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Действующий вулкан с активной фумарольной и парогидротемальной деятельностью, славится своими горячими сернокислотными реками и завораживающим запахом сероводорода.

У его подножия люди уже давно облюбовали себе места для купания. Так, из истоков реки Кипящая выходит чистейшая термальная вода, которая, разливаясь в небольшие и уютные озерца, именуемые в народе «Голубые Глазки» остывает до приятной температуры 40-50 градусов. Оценить такие ванны особенно приятно и незабываемо зимой, - когда на воздухе те же 40-50 градусов, но уже ниже нуля.  

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Еще один действующий вулкан - Атсонупури, который последний раз «порадовал» своим извержением  в 1932 году, имеет идеально правильную форму, за которую его постоянно сравнивают с Фудзи Эторофу.

В 8 км от Курильска находится необычная береговая терасса Янкито - нагромождение причудливых остроконечных скал на берегу моря, сформированных из застывшей вулканической лавы.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

На острове есть и уникальное, единственное в мире, экономически выгодное месторождение рения, из которого получают самый дорогой и редкий металл. Вулкан Кудрявый ежегодно выбрасывает на поверхность около 20 тонн этого элемента.

Здесь много красивых бухт, например, Торная, Сентябрьская, в которых можно не только полюбоваться красивейшими видами, но и половить рыбу. Незабываемую поездку  стоит совершить и в направлении живописных скал,  - Четыре брата.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Северные берега Золотой бухты острова имеют золотисто-желтый цвет, блестящий на закате, словно золото, а залив Касатка порадует внутреннего художника своим Зеркальным пляжем.

Кстати, залив Касатка, ранее называвшийся бухтой Хитокаппу, хорошо известен и в мировой истории. Именно отсюда японские авианосцы с самолетами на борту отправились атаковать Перл-Харбор. Обратно они не вернулись и в 1945 году, согласно Потсдамскому соглашению, остров Итуруп перешел под юрисдикцию СССР, а японское население было репатриировано.

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

В целом, во время нахождения острова под властью Японии, здесь было построено много сооружений не только военного, но и гражданского предназначения. До сих пор здесь можно обнаружить полуразрушенные подземные сооружения, аэродром, склады военного назначения…

Из других популярных развлечений, доступных туристу – стоит отметить мечту многих искушенных рыболов -  палтусную рыбалку, а также поездку на горячие источники «Ванночки», расположенные в 2-х км от Курильска.

Порой, размер морского трофея – белокрылого палтуса достигает 100 кг! А купание в водно – оздоровительном  комплексе, где 46 градусная вода выходит прямо из скважины – станет для любого самой незабываемой оздоровительной процедурой. 

Автор фото: Карамызов Заур, российский фото союз

Кстати, по мнению курильских ученых, состав воды, обогащенный  набором солей и минералов – один из самых полезных в мире по химическому составу. Он идеально подходит для лечения кожных эндокринных заболеваний, а также опорно – двигательной и нервной системы.

Сегодня, в определенном смысле, Итуруп стал форпостом страны. Курилы - это территории, на которые традиционно имеет притязания Япония, которая  считает остров частью округа Немуро префектуры Хоккайдо. И это действительно напряженная приграничная история.

В целом, на Итурупе на сегодняшний день проживает около шести с половиной тысяч человек. В центральном районе острова на берегу Охотского моря располагается единственный здесь город и административный центр – Курильск. Его население составляет около 1800 человек. Остальные островитяне проживают в селах Китовое, Рейдово, Рыбаки, Горячие Ключи и ряде других населенных пунктах.  

Теги:
Мои маленькие советские радости Далее в рубрике Мои маленькие советские радостиПисатель Филипп Лакош о парижском книжном салоне Читайте в рубрике «Культура» Как умирал МавродиО последних часах жизни Сергея Мавроди, человека, создавшего одну из самых знаменитых финансовых пирамид в новейшей российской истории Как умирал Мавроди

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО