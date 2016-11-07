Прилепин готовит новую книгу о писателях войны
Захар Прилепин / фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Захар Прилепин / фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Об этом «Русской Планете» рассказал популярный писатель на своем творческом вечере в Крокус Сити Холле

Прилепин готовит новую книгу о писателях войны

Об этом «Русской планете» рассказал популярный писатель на своем творческом вечере в Крокус Сити Холле

Писатель на своем творческом вечере в Крокус Сити Холле на кануне Дня народного единства рассказал, что написал новую книгу «Взвод» о русских писателях и поэтах в разрезе их отношения к войне. В новой книге писатель показывает, что все российские литераторы находили свое вдохновение в войне, не чурались ее и приветствовали, если она была правая.

«Меня часто спрашивают, почему я себя не берегу, езжу на Донбасс, высказываюсь и так далее. Но если обратиться к традициям русской литературы, то все поэты и писатели золотого века воевали и совершенно не берегли себя так, как нам и не снилось. Герой-гусар Денис Давыдов принимал участие в нескольких военных кампаниях.

У Лермонтова было, как бы сейчас сказали, две командировки на Кавказ, причем он шел в гущу поединка, это была не дистанционная война — люди в буквальном смысле резали друг друга. У Пушкина было порядка 30 дуэлей, он так себя берег, что не знал, как убиться поскорее. В числе сосланных декабристов было 26 поэтов, Пушкина они берегли, но себя — никак. И оглядываясь на всех этих персонажей, я понимаю, что я-то себя как раз и берегу, и может даже чересчур», - говорит Прилепин.

По его словам, представление о русском писателе как о каком-то «исусике на тонких ножках», который все время плачется, неверно. Да, русский писатель гуманист, защитник маленького человека, он возвышает свой голос против держиморд и монархов. Но при этом он в тотальной ответственности за народ, за язык и за географию страны. Это очень важный момент. Напомним ранее, Захар Прилепин представил новую книгу о войне на Донбассе «Все, что должно разрешиться»: это книга не художественная, а публицистическая.

Сложившаяся в результате того, что он не просто в течение двух лет - с лета 2014 по лето 2016 - собирал и возил в Донбасс караваны гуманитарной помощи, но и имел возможность непосредственно наблюдать за повседневной деятельностью и общаться с обычными жителями Донецка и лидерами ДНР, в первую очередь - ее главой Александром Захарченко.

В результате у него скопилось множество наблюдений, которые просились в книгу, хотя Прилепин изначально не рассматривал свою поездки как «творческую командировку». Но, по его словам, он нашел там огромное количество пассионарных людей и «вернулся в пространство русской литературы" - увидел вокруг себя героев «Тихого Дона», «Севастопольских рассказов» и так далее вплоть до «Слова о полку Игореве».

«Донбасс сейчас - это точка сборки "русского мира", - подчеркнул писатель. - Это для меня и мука, и страсть, и всё одновременно». Поэтому 380-страничная книга была написана очень быстро - в течение месяца.

Центральный персонаж книги, глава ДНР Александр Захарченко, пояснил, заявил, что прочитал присланную ему рукопись за ночь, но не стал в ней ничего просить исправить - за исключением двух малозначительных фактических неточностей. «Это взгляд человека, который с нами изначально не жил. Поэтому я не стал его править. В этом случае взгляда писателя вы бы не увидели».

Кстати говоря о событиях в ДНР, Прилепин также рассказал о ряде других личных открытий, сделанных им за время пребывания на востоке Украины (и вошедших в книгу). В частности - о неверности мнения, будто создание ДНР - это "революция охлоса»", то есть малообразованной малоимущей толпы. «Я не люблю слова "успешный", - подчеркнул Прилепин, - но большинство лидеров ДНР были именно что "успешны": имели бизнесы, прочно стояли на ногах и т.д. Это тот же средний класс. Но с обостренным патриотическим чувством».

Вот и новая книга , представленная в рамках мероприятия в Крокус Сити Холле - «Взвод» – это тоже о войне, о русских писателях, которые были офицерами и ополченцами - причем не только на Отечественных войнах. Это нужно Прилепину для того, чтобы опровергнуть стереотип о какой-то особой гуманистичности русской литературы: когда было нужно, русские писатели могли воевать не только пером, но и «прямым действием».

Теги:
Организации: Русская Планета
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