Приговор в кинозале

Торжественная церемония открытия 16-го фестиваля немецкого кино состоится 29 ноября. В этот день будет показан новый фильм Роберта Швентке «Капитан», на котором режиссер станет почетным гостем.

Несколько лет проработавший в Голливуде, Швентке известен по триллеру «Иллюзия полета» с Джоди Фостер и фантастической мелодраме «Жена путешественника во времени». Действие его нового фильма происходит в Германии 1945-го года.

Солдаты немецкой армии массово дезертируют с фронта. Рядовой Вермахта, спасаясь от военного патруля, натыкается на застрявший в поле автомобиль. На сиденье он находит чемодан с офицерской военной формой и документы на имя капитана Вилли Херольда. Чтобы спасти свою жизнь, ему не остается ничего другого, кроме как, переодевшись, перевоплотиться в незнакомого ему капитана Херольда.

С этого момента солдат действует согласно легенде, будто по личному указанию фюрера он должен разузнать и доложить тому об истинном положении дел в прифронтовой зоне. Встречающиеся на пути «капитана» люди – будь то хозяин постоялого двора, командование лагеря или такие же дезертиры, как и он сам – догадываются, кто перед ними на самом деле.

Но все они делают вид, что принимают его за настоящего капитана, потому что у каждого из них к нему свой интерес…

Также на фестивале состоятся премьеры трагикомедии «Когда убывает день», семейного роуд-муви «Мой брат Симпель» с участием актеров Давида Кросса и Фредерика Лау и романтической комедии «СМС для тебя», где в качестве режиссера и исполнительницы главной роли выступает Каролина Херфурт.

Зрители будут иметь возможность увидеть и два наиболее популярных немецких фильма этого года: «Четверо против банка» с любимцем российской публики Тилем Швайгером и «На пределе» режиссера Фатиха Акина.

Получившая в номинации «Лучший немецкий фильм» и «Лучшая мужская роль» премии «Юпитер» картина «Четверо против банка» раскрывает нелегкую жизнь боксера Криса, всю жизнь копившего деньги на собственный спортклуб, менеджера по рекламе Макса и некогда блистательного, а сегодня мало кому известного актера Петера.

У этих троих нет ничего общего, кроме одного: их денежные счета надежно хранятся в Беренбанке…

В качестве отдельного сюрприза – гостей фестиваля ждет показ картины «Террор – приговор выносите вы» с интерактивным послесловием: именно зрителям в кинозале путем голосования предстоит выбрать, какой финал ждет героя Флориана Давида Фитца на экране.

Режиссер фильма приглашает зрителей к участию в необычном судебном процессе. На скамье подсудимых – Ларс Кох, офицер Люфтваффе, намеренно сбивший гражданский самолет со 164 пассажирами.

Захваченный террористом-смертником, лайнер взял курс на стадион, где в тот момент ожидали начала рок-концерта 70 тысяч зрителей.

В отсутствие приказа сбить самолет Кох принимает единоличное решение пожертвовать жизнями 164 человек ради спасения десятков тысяч. Кто он теперь? Убийца, умышленно лишивший жизни беззащитных людей, у которых еще оставался шанс справиться с террористом, или герой, спасший сотни жизней?

Заслушав показания свидетелей, выступления обвинения и защиты, судья предоставляет возможность вынести приговор Ларсу Коху зрителям в кинозале…

После голосования будет продемонстрирован финал фильма, который соответствует решению, вынесенному зрителями.

Специальным мероприятием 16-го фестиваля немецкого кино станет показ первых двух эпизодов сериала «Вавилон-Берлин» на большом экране. Одним из режиссеров выступил Том Тыквер, который в 2018 году возглавит международное жюри на Берлинском кинофестивале, а главную роль в сериале исполнил актер Фолькер Брух. Действие разворачивается в Берлине, в 20-е годы XX века.

Столица молодой еще Веймарской республики живет роскошной ночной жизнью крупной европейской столицы, но внутренние противоречия и коррупция уже начинают пожирать город изнутри, а пропасть между богатыми и бедными районами неумолимо расширяется.

Гереон Рат – молодой инспектор полиции, которого присылают из Кельна разобраться с делом, связанным с организованной мафией подпольной торговлей порнографией. Как водится, несложное на первый взгляд дело оказывается только первой ступенькой долгого и страшного спуска в огромный и пугающий лабиринт коррупции и обмана, скрывающийся за фасадом энергичной бурлящей столицы…

Все фильмы будут демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

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