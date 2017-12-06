Президент уходит в отпуск
Президент уходит в отпуск

«Куда бы я не шел, не ехал, везде чинят дороги, дома красят. Баннеры вешают. Я устал жить в вашей фейковой реальности!»  — заявил «глава государства»… Ну, что тут добавить?

Страна замерла в ожидании пресс-конференции президента, которая состоится 14 декабря. Словно из табакерки выскакивают все более и более одиозные претенденты на главный российский пост. Народ гадает, согласится ли Владимир Путин баллотироваться на следующий президентский срок? Вдруг и вправду случится то, что произошло 17 лет назад, когда Борис Ельцин, смахнув скупую мужскую слезу, за 5 минут до «миллениума» заявил: «Я ухожу в отставку!»?

Неопределенность дает широкий простор для полета фантазии российских кинематографистов, которые 18 января 2018 года попытаются «заткнуть за пояс» Оливера Стоуна, показав едва отошедшему от новогодних празднеств российскому зрителю художественный фильм о том, как Владимир Путин решил отправиться на заслуженный отдых. Комедия так и называется «Каникулы Президента». 

Тема личной жизни первого лица государства всегда была «terra incognita». Никто из простых смертных точно не знает, где живет президент, чем занимается в те редкие часы, которые можно назвать «условно свободными от работы». Как, на самом деле, выглядят его дети? А уж где, как и с кем президент проводит свои краткосрочные отпуска – и вовсе «тайна за семью печатями».

Сразу после праздников нашему вниманию будет представлена уже вторая картина, местом действия которой избран вернувшийся на Родину в 2014 году полуостров.

Первой стала драма «Крым», которая была снята продюсером и режиссером Алексеем Пимановым. Картина, увидевшая свет осенью, вызвала немало споров. Излишне пафосное кино, герои которого словно сошли с агитационных плакатов, вряд ли займет место в плеяде всенародно любимых фильмов, вызывающих желание пересматривать их еще и еще раз.

Насколько «зайдет» аудитории грядущая «посленовогодняя премьера»? Рассмотрим сюжет комедии!

Осознав «фейковость» окружающей его реальности и устав созерцать красоту «потемкинских деревень», президент решает временно сменить имидж, оказавшись в шкуре среднестатистического россиянина.

Фото: YouTube, кадр из фильма «Каникулы Президента»  

С помощью «сложносочиненного грима» Владимир Владимирович, роль которого исполняет его двойник, резидент «Камеди Клаб» Дмитрий Грачев, превращается в безработного Валеру из Боровска — человека, установившего «всероссийский экономический антирекорд». Среднестатистический гражданин, роль которого сыграл актер Олег Васильев, набрал 40 кредитов и скрывается от вполне обоснованно донимающих его коллекторов. 

Фото: YouTube, кадр из фильма «Каникулы Президента»  

Разумеется, и на отдыхе главу государства, не выпускают из виду сотрудники его никогда не дремлющей личной охраны. Но, как это принято в комедии положений, происходит неожиданная метаморфоза. Волею случая сотрудниками ФСО взят под контроль «не тот объект».

И «нате вам»! Проходимец и банкрот Валера не только воспринимается президентской челядью, как истинный глава государства, но и начинает потихоньку управлять государством. А что же сам Владимир Владимирович? Настоящего президента, принявшего по вине недотепы-гримера обличье маргинала, чья кредитоспособность была высмеяна ретивыми газетчиками, ждет мучительный процесс постижения действительности.

«Путин» отправляется в удивительное путешествие. Начнется оно в Москве, продолжится в опасных уголках Подмосковья. «Владимир Владимирович» побывает в Тульской и Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, заглянет в Краснодарский край. Ну, а завершится история в сказочном российском Крыму.

Перед русским лидером открывается новая реальность! Не та, глянцевая, предлагаемая вниманию зрителей телевизионных каналов в «прайм-тайм», а «всамделишная» — с ее «дружелюбными» гаишниками, батюшками на люксовых внедорожниках и «заслуженными педагогами Ростовской области», оказывающими на досуге услуги интимного характера.

Меняется ли что-то в стране от этой «удивительной перемены мест»? Большой вопрос, на который можно ответить, лишь посмотрев кинофильм.

Авторы картины Ольга Андрианова и Илья Шерстобитов обещают, что картина будет проникнута «тонким юмором и особой эстетикой». Кто знает? Может, на этот раз, так оно и случится?

Ведь сюжет «проверен»! Историю, в которой обычный бродяга ненадолго менялся местами с королем, еще 136 лет назад «протестировал» блестящий мастер политической сатиры и философской фантастики. Звали его Марк Твен. И речь идет о его первом и самом известном историческом романе «Принц и нищий». В истории, сочиненной американским писателем, принц, который побывал в шкуре нищего, начинал творить различные блага для своего народа.  

А как закончится наше кино? Увидим!

В фильме снимались Гоша Куценко

Фото: YouTube, кадр из фильма «Каникулы Президента»  

Дмитрий Дибров

Фото: YouTube, кадр из фильма «Каникулы Президента»  

Евгений Сидихин

А кто же исполнил роли тех, кто претендует на руку и сердце самого завидного жениха страны? Это актрисы Анна Цуканова-Котт («Брестская крепость», «Дом Солнца», «Пять невест», «Мажор 2», «Восьмидесятые», «Охотники за бриллиантами», «Обратная сторона Луны», «Курсанты») и Настасья Самбурская («Верни мою любовь», «Опережая выстрел», «Ласточкино гнездо»).

В кинотеатрах России – с 18 января!

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