Премьерный показ спектакля «Эльза» пройдет на основной сцене Московского театра на Таганке
Премьерный показ спектакля «Эльза» пройдет на основной сцене Московского театра на Таганке

25 февраля, 8 марта, 24 марта в 19:00 на Основной сцене Московского театра на Таганке состоится премьерный показ спектакля «Эльза» по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» в постановке Юлии Ауг.

Спектакль «Эльза» - трогательный и пронзительный рассказ о любви двух пожилых людей, история о том, что никогда не поздно начать новую жизнь, быть счастливым и надеяться на лучшее даже тогда, когда нет поддержки и понимания со стороны самых близких людей.

«Эльза» - это вечная история «любви Ромео и Джульетты», которая происходит в наши дни. Это рассказ о том, что у каждого из нас в жизни может случиться та важная и единственная встреча, которая перевернет всё, прежде казавшееся незыблемым и единственно правильным.

Изменить себе прежнему? Предать прошлое ради настоящего? Солгать себе? Или совершить поступок во имя любви?

У каждого из нас есть выбор. И у всех нас есть право быть счастливыми. Не надо откладывать свою жизнь на потом, поскольку она – одна, и только ваша.


 Юлия Ауг, режиссер:

«Пьеса Ярославы Пулинович мне интересна, прежде всего, тем, что человеческие отношения, о которых она рассказывает, абсолютно жизненны, абсолютно узнаваемы, хотя и экстремальны. Тут нет ни хороших, ни плохих персонажей: у каждого из них своя правда. И можно стать адвокатом любого из этих героев, а можно обвинить каждого их них в человеческой глухоте. С этой глухотой мы сталкиваемся в обычной жизни: дома, на работе, повсюду. Это история про умение слышать и чувствовать. Я думаю, что если бы мы были более чуткими к своим близким, друг к другу, эта история могла бы получится более привлекательной…»


В постановке заняты ведущие актеры театра:

Любовь Селютина, Юрий Смирнов, Марина Полицеймако, Екатерина Рябушинская, Анастасия Колпикова, Сергей Трифонов и др.

Приобрести билеты можно на сайте Московского театра на Таганке

Алексей Чадов: «Для безумия ради влюбленности я уже взрослый» Далее в рубрике Алексей Чадов: «Для безумия ради влюбленности я уже взрослый»23 марта 2017 года на российские экраны выйдет картина Владимира Бортко «О любви», в которой Алексей Чадов исполнил одну из главных ролей вместе с Аней Чиповской и Дмитрием Певцовым.

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