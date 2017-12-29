Мы представили Москве «Голую Каренину»
Мы представили Москве «Голую Каренину»

В Москве, а фестивале Solo компания Франчески Каприоли (Италия) представила моноспектакль «Каренина» Паолы Сенаторе

Воплощенный в форме моноспектакля и рассказанный от лица единственной главной героини, русский роман Толстого стал для итальянок поиском не только новых способов контакта с классическим наследием, но способов подачи.

«Чтобы воплотить на сцене роман Льва Толстого нужно как минимум быть готовым говорить о власти любви, сравнимой с атомным взрывом», - уверена режиссер Франческа Каприоли.

«Наша Каренина лишена антуража эпохи, она потеряла все. Абсолютно все. И мы решили показать это буквально»

Вместе с актрисой Паолой Сенаторе они попытались взглянуть на современность глазами Карениной - героини из другого столетия. Основная цель – понять, что ценности за это время не особенно изменились.

Когда-то Лев Толстой на вопрос, о чем его роман, сказал, что для того, чтобы ответить, нужно было бы заново его написать. На вопрос, о чем спектакль, - девушки точно также ответить затрудняются. 

Да и само название постановки «Каренина» - здесь вовсе не означает, что поставлен сам роман. Кроме сюжетных намеков, - богатой русской литературы в спектакле нет.

Воплощенная итальянской силой мысли Анна Каренина общается с единственным «персонажем» - манекеном, изображающим ее сына Сережу. В итоговой сцене он рассыпается под прощальными поцелуями матери, оставляя у нее в руках то ручку, то ножку, пока от мальчика не остается горка разрозненных частей. А совершенно голая Каренина уходит ловить свой последний поезд…

В конце спектакля происходит финальный монолог Анны. На полном контрасте с основной частью спектакля. Время балов, кринолинов и неспешных паровозов прошло. Сегодня поезда движутся настолько быстро, что для того, чтобы осуществить задуманное, нужно очень сильно поторопиться…  

Паола Сенаторе начинает рассуждать о судьбах современного мира и искусства,  не как Анна Каренина, а от имени персонажа, «со стороны».

«Люди слишком сосредоточены на себе, чтобы чувствовать ваши великие чувства из великих романов, Лев Николаевич…» - подытоживает она.

В приватном разговоре Франческа Каприоли  призналась, что очень переживала за реакцию российской публики. Ведь в Москве была представлена премьера.

«Было бы здорово поездить с этим спектаклем по европейским фестивалям, чтобы понять, с какими темами в разных странах связано понятие «скандала» и мятежа.

Конечно, нам бы очень хотелось показать свою постановку и в Италии, сейчас мы как раз над этим работаем. На мой взгляд, он найдет отклик в каждом зрителе. Было бы интересно показать его представителям других культур, далеких от западной, например, на Востоке»

Единственным моментом является факт, что, в отличие от российской публики, современная европейская мало знакома с творчеством Толстого.

«К сожалению, в наше время имя Карениной уже не столь популярно, хотя Толстой по - прежнему остается общепризнанным классиком. Честно говоря, большинство знает об этой героине благодаря кино, а не роману, особенно мои ровесники. Чтение вышло из моды, что отражается не только на классике, но и на человеческом духе»

Франческа говорит, что родилась в артистической семье. Мама – актриса, папа - кинокомпозитор. С самого детства сочинительство и театрализованные постановки были для нее средством самовыражения, с помощью которого девушка делилась своим взглядом на вещи и утверждалась как личность.

«Меня воспитали в атмосфере свободы и отчасти анархии, и я привыкла открыто выражать свои чувства. И единственной возможной для этого сферой всегда являлось для меня искусство.  Думаю, я никогда и не допускала мысли о другом занятии.

Мне потребовалась определенная смелость, чтобы в двадцать лет решить посвятить себя режиссуре. Точнее, не только смелость, но и опрометчивость. Однако это было самое верное решение за всю мою жизнь, поскольку режиссура дает мне возможность собирать воедино все существующие формы искусства и создавать новый мир, каждый раз иной, вместе с единомышленниками воплощать в жизнь одновременно личное и всеобщее волшебство, которым является спектакль.

Идея поставить драматичную историю этой современной героини посетила нас обеих, нам захотелось поговорить о том, каково быть одновременно женщиной, матерью и возлюбленной.

Каренина ни перед чем не останавливается, это и до крайности нежный, и безнадежно отрицательный персонаж, здесь и кроется его притягательность. Исследование образа Карениной равноценно глубокому исследованию женского пола в целом: мы размышляем о себе самих и обнаруживаем темные стороны, о которых и не подозревали. Анна стала моим учителем на время работы над спектаклем.

О своем выборе стать актрисой рассказала и Паола Сенаторе. В отличие от подруги, родившись в простой семье на юге Италии, недалеко от Салерно она никогда и не помышляла о серьезной карьере в сфере кино.

«Но мои родители – обычные труженики смогли привить мне интерес к миру, который стал определяющим для меня в дальнейшем. Благодаря ему я стала посещать театры, а потом и изучать театральное искусство. С самого детства я слышала от мамы о великих русских романах, она перечитывала «Анну Каренину» и «Войну и мир» не менее четырех раз! Ее восторг передался и мне, и свое участие в этой постановке я посвящаю ей.

Я довольно долго искала способ художественного самовыражения, литература казалась слишком личной и требующей уединения, фотография – излишне статичной, а актерская стезя вынуждала стать частью чужого мира, который зачастую был мне чужд.  

В четырнадцать лет я шутки ради стала играть в постановках вместе с друзьями. Потом я влилась в небольшую местную театральную компанию и поняла, что нашла место, где мне хочется остаться: мне никогда не надоедало играть в театре, он ежесекундно вдохновлял меня.  

На мой взгляд, театр является лучшим способом познания человеческого бытия во всех его проявлениях, и это всегда меня привлекало. Так я решила получить театральное образование – сначала в Неаполе, потом в римской Национальной академии драматического искусства им. Сильвио Д’Амико. Здесь, на московской сцене я впервые нахожусь на сцене в полном одиночестве на протяжении часа.

Должна признаться, что во время спектакля силу мне придают зрители и желание рассказать им историю. Я начинаю понимать, что актер никогда не бывает одинок на сцене, он может и должен полагаться на взгляд зрителей и не пытаться выдать себя за того, кем он не является»

Паола добавляет, что начала работать с Франческой еще во время учебы в Академии. Вместе они основали театральную компанию и вместе же преодолевают все трудности.

«Мы совершенно разные, но это не мешает нам расти вместе и привносить в совместную работу лучшее, что в нас есть. Ставя «Каренину», мы впервые оказались один на один в репетиционном зале, и этот опыт оказался наиболее всеобъемлющим, мы обе полностью зависели друг от друга.

Впервые я прочитала «Анну Каренину» целиком лишь в 2015 году. И это стало для меня поистине удивительным путешествием. Ничто не сравнится с подобным текстом!

Во время репетиций я во всем старалась дойти до самой сути и вырасти физически и духовно, чтобы оставить позади все свои страхи. Я углубилась не только в историю самой Анны, но и в современные реалии, которые упоминаются во второй части спектакля. Я смотрела документальные фильмы и читала книги об истории России.

Что же касается обнаженной сцены, то раздеваться публично всегда трудно и неловко, но если это действие оправданно – например, символизирует окончательное падение героини – то оно несет мощный заряд.

По признанию девушек, русские зрители особенные. Даже поразительно, как им до сих пор удается проявлять в театре такое единение.

«Какой бы спектакль я ни поставила, прежде всего, мне хотелось бы показать его в России и услышать мнение о нем русских зрителей, поскольку они сохранили чистоту помыслов, а в Италии я уже давно не вижу ничего подобного. К тому же, те представители театральной среды, с которыми мне довелось общаться, обладают высочайшей культурой», - добавляет Франческа. 

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