Позитивный superputin

6 декабря Владимир Путин объявил о выдвижении кандидатом в президенты на выборах 2018 года и в принципе, можно сказать, что данная концептуальная выставка современных художников, приурочена именно этому историческому моменту.

«Для меня эта выставка – смирение. Смирение с тем, что и дальше я буду жить при Путине. В свое время я много боролся – было некое внутреннее сопротивление власти, и сегодня я представил некий публичный психоанализ моего нынешнего положения»– признается автор концепции и руководитель музея – бывший скандальный политик Александр Донской.

С 2005 по 2008 год он был мэром города Архангельска, победив на выборах кандидата от «Единой России», а в 2006 году сам выдвигался на пост президента России. Завершив политическую карьеру, в 2011 году Донской открыл в Москве на Новом Арбате Музей эротического искусства «Точка G», а в конце августа 2013 года порадовал Петербург своим «Музеем Власти» на Невском проспекте.

«Мне было крайне интересно - как на данную, совершенно не скандальную и позитивную выставку будут реагировать люди. Как они воспримут поднятую нами тему? И, к сожалению, пока могу констатировать, что – никак. Пока нашей выставкой широко интересуются западные СМИ, а вот резонанса на полях российских мы не наблюдаем»

Донской признается, что у него было желание сделать проект, который не закроют, как многие его другие. И что после монтажа экспозиции возникло ощущение, что сюда вообще можно водить школьников на экскурсию. Но этого не произошло.

«Обратите внимание, здесь ни одна картина не подписана. Художникам было дано задание - нарисовать Путина в позитиве. И это, можно сказать, всеобщая тотальная инсталляция представления россиян о нашем президенте.

На мой взгляд, большинство людей, которые идейно ходят на выборы относятся к Владимиру Владимировичу как к Супергерою. И наши молодые российские художники представили свои картины, скульптуры и мозаики, на которых Путин предстает в образах супергероя, открывая зрителям его многочисленные «сверхспособности» и «суперсилы».

Мы, как создатели выставки, отмечаем и многовековую духовную связь лидера государства с национальным духом, с былинными богатырями, смелыми и доблестными витязями, народом и историей…

«Художники представили свои работы в разной технике. Каждый, в меру своих сил доносил свою определенную идею и историю», - добавляет идеолог выставки Юлия Дюжева.

«Работая над проектом, нам было крайне важно собрать единомышленников, чтобы создать именно позитивный образ В.В. Путина. И «SUPERPUTIN» — это новый взгляд на личность нашего Президента. Взгляд молодежи через искусство!»

Юлия добавляет, что они решили разделить экспозицию на две части – первая, более «супергеройская». Путин здесь – сильный, мощный и непобедимый герой. Во второй – он «человечный человек». В обычном костюме, любящий животных, занимающийся спортом, полиглот и ценитель классической музыки. Есть на выставке и экспонаты – рекордсмены. Так, здесь представлен один из самых больших портретов президента, написанных маслом на холсте в мире. Есть скульптура, напечатанная на 3 D принтере, которая состоит без малого, из 70-ти частей.

«Мы вообще подумываем над идеей, подарить что-то из нашей коллекции президенту. Мучаемся, не знаем, какую лучше.

Все работы - народные, написанные от души. Есть, кстати, очень забавная «Молодой Путин». Ее, буквально под мышкой, принесла женщина – автор на открытие выставки, на которое приглашались все желающие.

Она гордо вошла, выбрала место и повесила. Я сначала возмутилась, - работа мне не очень понравилась, если честно, но потом мы решили ее оставить… Сила супергероев в преданности своих поклонников!»

На вопрос: пойдет ли сам Донской на предстоящие выборы, бывший политик ответил, что относится к той небольшой прослойке людей, которая еще может анализировать. И, собственно, понимает, что результат заранее предрешен.

Путин будет президентом.

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