В потоке жажды

Сооснователь корпорации «ТехноНИКОЛЬ», соучредитель «Рыбаков Фонда», предприниматель, филантроп и миллиардер, находящийся в списке богатейших бизнесменов по версии Forbes, представил широкой публике свою первую книгу «Жажда» (издательство «Точка»)

Перформанс - презентация, которая состоялась в рамках 19 Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в Москве, прошла при полном аншлаге.

По словам автора, - его книга, прежде всего, о дерзости, мечтах, риске и самоутверждении. И, конечно, о ЖАЖДЕ. Жажде непрерывного движения вперед и стремления быть счастливым.

Построив с партнером одну из самых успешных российских компаний, мирового лидера в своей отрасли, Рыбаков уверен, что личный успех, особенно масштабный, - это всегда нечто большее, чем просто талант, трудолюбие и настойчивость. Это еще и сочетание факторов, находящихся вне контроля со стороны человека.

Основываясь на личный опыт, Игорь Рыбаков рассуждает о природе реального бизнеса. В книге нет рецептов и поучений, а есть воспоминания и искренние размышления человека, шаг за шагом рассматривающего вместе с читателем пройденный путь и продолжающего движение вперед.

«Всю свою сознательную жизнь я меняюсь. И постоянные изменения - это то, чем я занимаюсь в компании, и в книге вы найдете истории и уроки наших прорывов. На изменениях я сфокусирован и сегодня», - обращается он к собравшимся в зале.

И добавляет, что мир меняется невероятно быстро и побеждает тот, кто быстрей адаптируется к происходящим изменениям. Как пример, - на экране высвечивается номер мобильного телефона. Тот, кто первый прозвонится по нему выигрывает джекпот! Самый быстрый выигрывает личную аудиенцию и возможность поддержки стратапа.

«Как справиться с переменами, как меняться, не теряя себя?» - задает публике вопрос Рыбаков. И сам же отвечает на него: «Надо фокусироваться на своем внутреннем состоянии. Опыт, знания привычки, привязанности, модели поведения – это всего лишь инструменты. Сами по себе они не имеют ценности.… Цепляясь за привычное, связь с миром постепенно теряется и под удар ставится внутреннее состояние.

Будучи адаптивным, я легко справляюсь с меняющимися обстоятельствами, не теряя главное. Это похоже на игру. И такая игра утоляет мою жажду перемен!»

По словам автора, его труд - завершение длительного периода в жизни. Взгляд со стороны и переосмысление пройденного.

Фото из facebook

Как можно было практически с нуля создать в России глобальную промышленную компанию? Как заработать миллиард и оставаться человеком, готовым к изменениям? Как управлять вероятностью совпадений, создавать живые сети деловых и общественных партнерств?

«Предпринимательство для меня - это способ мышления, взаимодействия с реальностью. Предприниматель - это человек, от которого зависит, как люди будут жить завтра.

Я верю, что нынешний период развития России способен принести удивительные результаты, потому что мы находимся в совершенно удивительном положении.

У нас есть все возможности, чтобы совершить новый, еще более впечатляющий, чем прежде, рывок в развитии. Этот рывок требует напряжения всех сил, но уже совершенно не требует лишений и жертв.

Российское общественное сознание в новом своем качестве относительно молодо, ему нет и 30 лет. После общественного слома девяностых прошло слишком мало времени, чтобы оно успело в полной мере сформироваться — мы только еще вступаем в пору зрелости, когда на уровне общественной значимости встают вопросы — какие мы, кто мы и чего хотим?

Нужно, в принципе, не так много: уважать себя, свой труд и тех, ради кого ты трудишься.

Мне, как и вам, хочется увидеть при жизни «Экономическое чудо России» И, возвращаясь мысленно в прошлое нашей компании, вспоминая достижения и цену этих достижений, прорывы и то, что за ними стояло, я ищу опорные точки для тех, кто идет следом…»

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