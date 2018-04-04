Помогая детям

Российская социально ориентированная некоммерческая организация, - Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» получил грант в размере более 5 600 000 рублей от фонда Medtronic для помощи детям с диабетом первого типа из социально уязвимых групп.

Цель данного гранта - повысить доступность качественной медицинской помощи для нуждающихся, малообеспеченных детей и детей сирот.

В его рамках «КАФ» проведет междисциплинарные встречи специалистов в области здравоохранения, образования, социальной защиты и диабетических ассоциаций. Также будет проведена адаптация и тестирование методики и инструмента выявления факторов социального риска среди семей детей с диабетом, а также механизма предоставления им медико - социальной помощи.

Кроме того, в рамках гранта будет проведено обучение педиатров и социальных работников медико-социальному патронажу детей с сахарным диабетом в трудной жизненной ситуации для улучшения контроля заболевания.

Будут организованы регулярные консультирования детей, в том числе с участием ведущих федеральных экспертов. Также будет разработана и внедрена система «равной поддержки» семьи ребенка с диабетом первого типа другой семьей, столкнувшейся с такой же проблемой и уже имеющей успешный опыт преодоления сложной ситуации. Инициатива будет координироваться со стороны диабетической ассоциации.

Проект охватит не менее пяти регионов России. Кроме Москвы, - программа будет развиваться в Самарской, Челябинской и Вологодской области, а также в Республике Татарстан.

Планируется, что по итогам проекта не менее 80% детей с диабетом из социально уязвимых семей, принявших участие в программе, получат комплексные социально-медицинские услуги.

На 50% будет увеличено число медицинских и социальных работников, обученных медико-социальному сопровождению детей с диабетом. По меньшей мере, 30% социально-уязвимых семей с детьми с сахарным диабетом получат равную поддержку от диабетических ассоциаций.

Руководитель благотворительной программы «Альфа-Эндо» Фонда «КАФ» д.м.н Анна Карпушкина отмечает, что социальные условия – это факторы, во многом определяющие здоровье человека.

«Наше исследование показывает, что примерно 20% детей с сахарным диабетом первого типа живут в семьях в трудной жизненной ситуации.

Именно у этих детей сахарный диабет контролируется плохо. Важно также помнить, что семья после постановки диагноза находится в стрессовом состоянии. Что еще больше усугубляет внутрисемейные проблемы.

Атмосфера в семье сильно влияет на результат лечения сахарного диабета. Грант позволит нам помочь семьям из социально уязвимых групп населения и реализовать современные практики, успешно работающие в других странах мира, чтобы улучшить благополучие детей с этим серьезным заболеванием».

Ежегодно фонд реализует более 20 благотворительных программ в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и международными компаниями, а грантовый фонд в 2016/17 финансовом году составил более 272 млн. рублей.

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