В поисках головы Ленина

Премьерный показ выставки «Looking for Lenin» состоялся в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. Увидеть экспозицию можно до 26 июня.

Фотовыставка стала исследованием того, как в целом жители Украины относятся к советскому прошлому своей страны и каким видят ее светлое будущее.

То, что проект двух молодых людей стал успешным, говорит интерес, проявленный в Европе на самом высоком уровне. Так, в первый день фестиваля в Арле в 2017 году, выставку «Looking for Lenin» посетил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как при помощи фотографии говорить об исторических процессах, идеологии, социальных настроениях? И хотя, по их словам, «Ленин - это совсем не их история», Нильс и Себастьен уверены, - тема близка к пониманию общего «визуального иммунитета» к любой пропаганде, в любой стране.

В Советском Союзе присутствие в городе идеологически наполненных образов и объектов - было естественным и закономерным.

И, как ни странно, больше всего таких объектов находилось на территории Украины. Снимая свержение памятников вождю, иностранные фотожурналисты увидели такой энтузиазм активной декоммунизации, что решили попытаться разобраться в его причинах и следствиях.

В своем проекте «В поисках Ленина» они описывают три этапа «Ленинопада», отыскивая остатки того, что было и того, что в итоге, стало. Получилось довольно интересно.

Остается ли Ленин актуальной и востребованной фигурой сегодня? Происходит ли обновление и корректировка культурных и политических кодов? Как относятся к наследию СССР жители постсоветских государств?

Себастьен отмечает, что они хотели, прежде всего, показать и доказать, что все имеет свои нюансы. Нет черно- белых решений. Одно и тоже действие может быть интерпретировано разными способами:

«Каждая из статуй Ленина, которая присутствует на наших фотографиях, имеет свою историю, свой комментарий, который любопытно прочитать. Одни статуи мы нашли обезглавленными, другие – почти полностью разрушенные, третьи – нашли для себя новую оболочку, став новыми героями, например, Тарасом Бульбой.

В конце концов, это не фотопроект о Ленине – это скорее об истории постсоветской Украины. Понимания и непонимания жителей: что делать со своим собственным политическим прошлым? С теми, почти 5, 5 тысячами статуями Ленина, когда - то надежно выставленными по всей территории советской республики?»

«Как – то, в первую волну «Ленинопада» в 2004 году, я делал фотографии, на которых люди с остервенением били молотками скульптуру. Я видел в них большую разрушающую энергию. Но в данном случае, тщетную. От массивной статуи откалывались лишь маленькие кусочки и люди злились. Наутро скульптура бесследно исчезла. Как потом выяснилось, она была сделана из добротного, очень дорогого материала и кто-то, вероятно, просто украл ее» - рассказывает Нильс.

«Собственно, эта история стала, по сути, началом нашего проекта. Нам стало интересно, куда «исчезают» потом все эти скульптуры. Где теперь хранятся головы Ленина от многочисленных обезглавленных фигур…

Мы обращались с этими вопросами к украинской прессе, к градоначальникам в мэрии городов, но поняли, что это никому на данный момент не было интересно.

В поисках Ленина мы зашли далеко, и этот проект взволновал не только нас, но и даже украинскую общественность. Так что теперь вопрос ленинских скульптур волнует многих украинских граждан.

Даже сейчас, когда мы закончили с этим проектом работать, к нам практически ежедневно приходят предложения приехать к ним и поснимать «их Ленина», спрятанного в гараже, на даче, закопанного в ближайшем лесопарке или выставленного качестве инсталляции в собственной квартире. Так что прошлое – оно затягивает…»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»