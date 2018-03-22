Погружаясь в мир ароматов
Погружаясь в мир ароматов

Ученые давно установили, что запах и эмоциональная память тесно связаны

Многие запахи влияют на человека на подсознательном уровне, так как в человеческом мозге зона эмоций и зона запахов взаимосвязаны.

Большинство из нас недооценивают силу влияния запахов на психологическое, физиологическое и социальное состояние человека. И напрасно.

Есть запахи, которые повышают сосредоточенность и концентрацию, запахи, поднимающие аппетит, пробуждающие половой инстинкт, оказывающие влияние на работоспособность или побуждающие человека к творчеству. 

В ходе экспериментов ученые установили, что ароматы лимона, ромашки, сандалового дерева и лаванды снижают активность головного мозга быстрее, чем любой депрессант.

А запахи розы, жасмина, гвоздики и мяты оказывают влияние на клетки серого вещества сильнее крепкого кофе. 

У спецслужб есть знания о том, как манипулировать сознанием и поведением людей при помощи запахов. Многие бизнесмены и политики знают, что запах розы склоняет партнеров к податливости и сговорчивости, запах лимона провоцирует агрессивность, а аромат других цитрусовых рассеивает внимание. 

В издательстве «Пешком в Историю» уверены, - прививать культуру распознавания запахов надо уже с раннего детства.  Недавно здесь вышла красочно оформленная новинка «История ароматов: путешествия цветов из далеких стран»

Автор Димитри Делма в сотрудничестве с  художницей Амели Фонтен представили настоящую книгу – энциклопедию, рассчитанную для младшего и среднего школьного возраста.

«Представь себе букет любимых цветов. Какие они? Яркие тюльпаны? Бархатные розы? А может быть, нежные гвоздики? Когда-то все эти цветы прибыли к нам из далеких стран, очаровав своим ароматом и яркими лепестками путешественников, исследователей и миссионеров.

Знаешь ли ты, что, прибыв в Голландию, тюльпаны свели с ума всю страну, развязали кошельки и устроили настоящую «лихорадку»?

Кто такой «нос» и как он придумывает новые духи? Как добыть корень мандрагоры, который, по легенде, пронзительно кричит, оглушая всех вокруг, когда его выкапывают?

Путешествуя с цветами, бросаешь якорь в неведомых портах, чтобы встретиться с иными мирами – то враждебными, то дружественными, познакомиться с неведомыми народами, другими культурами и избавиться от предрассудков»

Авторы отправляют своих читателей в далекий путь от Константинополя до Гоа, из холодных земель Лапландии к тропическим бразильским лесам вслед за путешественниками и первооткрывателями, которые находили новые виды цветов и растений, исследовали их лекарственные свойства и, конечно же, ароматы…

Книга Кристины Кабони «Тропою ароматов» (АСТ) с каждым днем становится все популярнее.

Это волшебная квитэссенция ароматов… Поиск идеальных духов, обретение любви и маленького чуда, открытие своего магазинчика, описание различных эфирных масле и их получения. «Тропою ароматов» уже называют одной из  самых лучших книг в этом жанре, в котором перемешалось все: и загадки истории, и открытия, и, конечно же, запахи…   

Читая эту книгу, невозможно не проникнуться идеей создания собственных духов. Ее советуют прочитать всем, кто хочет окунуться в изумительный мир ароматов, представить себе в Париж во всем его блеске, очутиться в Италии, а именно во Флоренции, где дом Элены пропитан историей и ароматами мира…Лиззи Остром

«Аромат – это молчаливый и невидимый компаньон, который сопутствует нам на протяжении всей истории человечества» - уверена автор известного во всем мире парфюмерного эксперта Лиззи Остром.

В ее книге «Парфюм. История ароматов XX века» («ОДРИ») – показан  впечатляющий взгляд на историю, литературу, кино, музыку и повседневную жизнь сквозь облако ароматов.

Лиззи выбрала сто парфюмов – по десять на каждое десятилетие XX века – и создала на основе их историй уникальный портрет века.

Ревущие двадцатые и непокорные сороковые, элегантные пятидесятые и свингующие шестидесятые, искрометные семидесятые и капризные девяностые – в каждое из этих десятилетий миром правили свои ароматы.

«Распутный» парфюм начала века PEAU D’ESPAGNE – единственный из всех ароматов, почти повторяющий запах женской кожи, был упомянут в «Улиссе» Джеймса Джойса и «Деловых людях» О`Генри.

Легендарный NARCISSE NOIR стал поводом для нескольких судебных исков. FEMME ОТ ROCHAS был создан в оккупированной, но не сдавшейся Франции в сороковых годах.

Аромат Giorgio Beverly Hills – бомба из туберозы и цветков апельсина – был настольно сильным, что в 1981 году его запретили во многих общественных местах. Таких историй – множество.

Здесь и маркетинговые победы, и гениальные изобретения, находки и провалы, падения и взлеты целых парфюмерных империй. Автор пишет как о всемирно известных ароматах, так и о давно утраченных и забытых.

Лиззи Остром – известная также под псевдонимом Odette Toilette – страстью к ароматам заразила весь мир.

На ее парфюмерные вечера крайне сложно попасть, столь велико число желающих. Лиззи сотрудничает с мировыми модными брендами, культурными и научными организациями, среди которых галерея «Тейт», Королевская академия художеств, Британский музей, Королевский институт Великобритании.

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