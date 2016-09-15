Плохой добрый коллектор

В современном российском кино не так часто раскрываются насущные социально-бытовые проблемы. Как правило, «думающее кино» не находит инвесторов, хотя при грамотной «раскрутке» оно могло бы окупиться. Один из проектов, который «рискует» стать коммерчески успешным, фильм Алексея Красовского «Коллектор». Картина может окупиться по двум причинам: Константин Хабенский и мизерный бюджет. Закрытый показ «Коллектора» прошел в стенах МИА «Россия сегодня».

Почти все действие фильма происходит в офисном помещении, а на экране - один Хабенский, бесконечно разговаривающий по телефону. Из телефонных бесед разворачивается драма, заставляющая задуматься не только о смысле человеческой жизни, но и ценности профессии, снискавшей в народе дурную славу. В фильме продемонстрирован весь инструментарий, который часто используют коллекторы: постоянные «телефонные домогательства», охота за номерами родных и близких должника, шантаж, обман, скрытые угрозы, а также различные способы давления, включая самые изуверские.

Возмездие для коллектора

Главный герой - Артур - циничный изворотливый и наряду с этим не лишенный рефлексии мужчина 40-летнего возраста, живущий без детей и семьи. Он сидит в просторном офисе с видом на Белый дом и гостиницу «Украина». Артур обладает уникальной способностью выбивать деньги из безнадежных, на первый взгляд, должников, и приносит фирме несколько миллионов в месяц. Руководитель организации Роман Петрович буквально боготворит своего сотрудника. Кроме того, Артур пользуется популярностью у более юных особ и в свободное от работы время посещает светские мероприятия.

Однако Артура и присутствующих в его жизни людей объединяют исключительно коммерческие интересы. Когда он оказывается в беде, его объяснения игнорируют. Все люди, с которыми Артур совсем недавно мило беседовал, мгновенно от него отворачиваются. Роман Петрович увольняет с работы, подруга Ксюша уезжает с вечеринки в гости к другому мужчине. Слабостью коллектора нагло пользуется даже охранник Женя, требуя от него наличность и банковскую карту.

Артур оказался в роли должника, испытывающего на своей шкуре все коллекторские приемы, которые он сам с удовольствием использовал. Причиной опалы послужило распространившееся в Интернете видео, порочащее репутацию Артура. Ролик является грубой подделкой, но успел наделать много шума и вызвать огромный общественный резонанс.

Каждый стремится воспользоваться переделкой, в которую угодил Артур. В роковой пятничный вечер Роман Петрович спасает свою репутацию и деньги, помощница Лиза хочет развлечься и боится увольнения, друг Лева стремится заставить Артура работать на него без бонусов. Источниками моральных сил Артура оказываются «задающая идиотские вопросы» администратор ветеринарной клиники Тамара и умирающая от травм дворняга.

Таинственным врагом, выложившим в Сеть псевдокомпромат, является женщина Татьяна, считающая, что телефонные звонки коллектора довели ее мужа до самоубийства. Вдова решает превратить жизнь Артура в мучения и в итоге заставить его броситься вниз из рабочего кабинета. В течение буквально одного часа все вокруг оборачивается против успешного коллектора. В итоге главный герой собирается с духом и находит неопровержимые доказательства невиновности, начинает переосмысливать свою лихую жизнь, но возмездие его все равно настигает.

Жажда «большого куша»

Через историю персонажа Хабенского фильм вскрывает проблемы, с которыми едва ли не каждый день сталкиваются россияне. О беспределе коллекторов уже давно слагают легенды. До появления соответствующего закона сфера сбора долгов регулировалась общегражданским законодательством. Однако коллекторы, не имея никаких специальных полномочий, нередко де-факто нарушали, а может, и продолжают нарушать права граждан.

Соблазн срубить «большой куш» одурманивает голову, а легкие деньги неизменно развращают натуру человека. Конечно, рядовой коллектор не зарабатывает таких денег, как Артур, потому что чаще всего работает с суммами в несколько десятков тысяч рублей и сидит в дешевом офисе на окраине. Тем не менее, в отношении каждого клиента коллектор применяет отдельную тактику выбивания денег. Неограниченная возможность для заработка толкает на самые разные ухищрения, которые прекрасно описаны в картине Красовского.

В обществе утвердилось негативное отношение к коллекторам и причины для этого, конечно, есть. Однако случаи применения насилия единичны, другое дело, что законодательство не предусматривает ответственность за угрозы и оказание психологического давления. Ведь невозможно измерить интонацию человека или подать заявление в полицию из-за обмана, если он не является мошенничеством.

Несмотря на распространенное агрессивное поведение среди коллекторов, стоить отметить, что они такие же люди, как и мы. Экономический кризис сильно опустошил карманы граждан. Рост задолженности обедневшего не по своей воле населения дал пищу коллекторам, которые, кстати, могли сами ранее лишиться средств к существованию. Собственно, нельзя исключать, что часть коллекторов устроилась специалистами по выплате долгов не из вредности и желания издеваться, а от банальной нужды.

Неразумно вешать на всех коллекторов ярлык монстров. Например, персонаж Хабенского не лишен чувства милосердия. Спящее доброе начало коллектора проявляется в сюжетной линии со спасением бездомного пса. Дворнягу сбили на дороге, и она получила серьезные повреждения костей и черепной коробки. Артур хоть и не сразу, но все же положил пса в машину и отвез в ветеринарную лечебницу, заплатив за операцию.

Главный герой отказался забирать собаку из клиники после звонка Тамары, которая пыталась объяснить простейшую истину: «Ты ответственен за тех, кого приручил». Артура задели слова о том, что подобрав пса, он подарил ему надежду, и в таком случае не существует обратной дороги. Он подсознательно боится перемен и не хочет обременять себя какими-либо обязательствами. Но после того, как окружающие люди «кинули» Артура, он звонит Тамаре и просит поднести трубку к собаке, чтобы услышать ее дыхание.

А должники кто?

У самого Хабенского нет определенного мнения о коллекторах. Отвечая на вопрос об отношении к сборщикам долгов, он сначала сказал, что «все профессии тяжелые», а потом заявил, что не считает коллекторскую деятельность профессией. «Главный герой получает по заслугам, потому что заигрался. Если ты чувствуешь себя Богом и виртуозом, но это приносит людям несчастье, то рано или поздно ты получишь по заслугам, даже если ты Моцарт», - указал Хабенский.

«Вот ситуация такая: человек занял деньги и не отдает. Другой человек приходит и говорит: «Ты же взял деньги! Отдай!»… Вот этот человек, который приходит и говорит: «Взял! Отдай!», он положительный или отрицательный?.. Он, наверное, призывает жить по правилам. Это риторический вопрос. Человек говорит: давайте жить по правилам… Он плохой?», - заявил Хабенский, намекнув, что к коллекторам не может быть однозначно негативного отношения.

Другая сторона проблемы коллекторской деятельности - это сами должники: насколько высок уровень их ответственности? Конечно, ситуации бывают разные, но занимать деньги, бездумно копить долги, не просчитывая реальные финансовые возможности - это очевидная вина самих должников. Ведь банки чаще всего отдают совсем безнадежные случаи. При этом козлами отпущения становятся коллекторы, которые, как отметил Хабенский, просто следят за выполнением установленных законом правил.

В фильме как раз описывается ситуация, при которой вины коллектора нет. Главный герой расплачивается за другие выходки и свое потребительское отношение к жизни. «Плохому коллектору» мстит жена должника, который не смог урегулировать финансовые вопросы и якобы наложил на себя руки. Татьяна почему-то уверена, что в суициде виноват исключительно Артур, и именно он должен ответить за трагедию.

Вдове не приходит в голову, что самоубийство и накопление долгов - это, прежде всего, личный выбор человека, и никто не принуждал ее мужа переступать черту. Эта сюжетная линия характеризует инфантильное отношение наших граждан к банковским кредитам и выплате долгов. Можно бесконечно жаловаться на российскую финансовую систему (она действительно ужасна), но в том, что она такая нет вины коллекторов. Россияне часто брезгуют основами финансовой грамотности и не желают признавать собственные ошибки. В очередной раз ругая банки и коллекторов, не стоит забывать об ответственности за свои поступки.

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