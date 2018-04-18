О Питере с любовью

Питер. В него влюбляются с первого взгляда. Со второго хотят остаться. С третьего пытаются понять, с четвертого начинают жить вместе, с половины пятого и допоздна ищут здесь себя и своего человека независимо от погоды и цвета ночи…

Александр Друзь: Путешествие с любовью

Легендарный знаток, обладатель «Бриллиантовой совы» и шести «Хрустальных сов» клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь буквально на днях представил свою первую книгу – путеводитель: «Петербург. Пешком по городу» (изд-во АСТ), в которой он делится своей любовью с читателями к самым близким сердцу местам.

Кто может рассказать о Петербурге лучше, чем истинный петербуржец и один из самых знаменитых интеллектуалов России? Александр отмечает, что далеко не секрет, что самым популярным для него маршрутом является: Санкт – Петербург – Москва и обратно.

«Я родился и вырос в Петербурге, а в Москве постоянно проходят сьемки программы «Что? Где? Когда?», которую я стараюсь никогда не пропускать. Мой дебют передачи состоялся в 1981 году и за эти 37 лет я практически не делал перерыва в ее участии»

Горячую любовь к тогда еще Ленинграду, привили Александру родители.

«Они приехали сюда после школы и полюбили город, принявший их совершенно по-разному. Мой отец, капитан первого ранга, увлекался историей и фактами. Для него город дышал событиями прошлых лет. Это был город морской славы и знатных побед.

Мама, которая служила медсестрой в блокадном Ленинграде, любила город как родное существо. Для нее он был членом семьи, за которого было немало выстрадано. Мы много гуляли вместе, я узнавал мой город и неизменно чувствовал, как и родство с ним, так и его величие.

Я люблю смотреть, как, не меняя своего характера сквозь века, город обновляется и обогащается. Иногда у меня появляются новые любимые места для прогулок, но к некоторым маршрутам я возвращаюсь вновь и вновь.

В этой книге я делюсь моими любимыми маршрутами, по которым я брожу уже более шестидесяти лет, не переставая наслаждаться красотой и величием нашего города. Пожалуй, самые яркие воспоминания моего детства – это прогулки по городу с родителями. Затем я водил по нему своих школьных друзей и подруг, товарищей студенческих лет, а потом и удивительную девушку Лену, которая впоследствии стала моей женой.

Я показывал Санкт-Петербург моим дочкам и внучкам. И, узнавая с каждым годом все новые факты о достопримечательностях города на Неве и неприметных на первый взгляд закоулках, я решил собрать все это под одной обложкой и поделиться со всем миром».

Ринат Валиуллин: «Состояние – Питер»

Российский писатель, поэт, художник, филолог и преподаватель испанского и итальянского языков в Санкт-Петербургском государственном университете, Ринат отмечает: «В Питере, где ни копни — культурный слой: дом за домом, улица за улицей, площадь за площадью. За ними внимательно присматривает Нева…»

Главное действующее лицо новой, весенней книги – Санкт-Петербург. Город, дробясь на ровные квадраты прямыми каналами и проспектами, дрожит, отражаясь, в темной воде, и водит, закручивает в спирали маршруты влюбленных в него и друг в друга людей.

Едва оказавшись на улицах Питера, герои Валиуллина полностью погружаются в состояние, в котором уже не властны над своими поступками и желаниями.

Первая часть – эта бытовая история любви, в которой муж пытается понять, чем отличается любимая девушка от жены, которой она стала. Больше всего он мечтает о жареной корюшке и чебуреках, а в свободное время упражняется в иронии, беседуя с парой туристов, остановившихся в его доме.

Вторая – более романтические истории, наполненные случайными встречами, флиртом, влюбленностью и – обязательно – расставаниями:

Уставший молодой человек прогуливается по Невскому, мимо Дома Зингера, Аничкова моста, устремляется к Стрелке, идет вдоль каналов, по мостам, на которых целуются влюбленные…

«За каждым поворотом, в любой момент он может встретить ту, которая ненадолго ворвется в его жизнь и полностью изменит пространство вокруг, наполненное туманом обид и морем надежды.

В отношениях существует четыре времени года: влюбленность, любовь, привязанность, зависимость. Первые два, как весна и лето, там и надо оставаться как можно дольше, иначе потом придется доставать из кладовки теплые вещи…

Нева для Питера как любая мудрая женщина, не ведется на всякого рода разводки и умеет вовремя навести мосты. Нева знает, что Питер необходимо вдохновлять, чтобы он действовал…»

Детское издательство «Настя и Никита» также предлагает две книги -увлекательные прогулки по Петербургу к туристическому сезону.

Книжка - бестселлер «Летний сад» Елены Литвяк рассказывает о том, как возник Летний сад, почему получил свое название, что за статуи его украшают, какая публика гуляла по этим дорожкам и что связывает сад с именами Пушкина, Крылова, Ахматовой.

«Петергоф. Столица фонтанов» Юлии Ивановой выходит уже в четвертый раз и рассказывает, конечно же, о знаменитых фонтанах Петергофа! Даже если посещение Петергофа для вас по каким-то причинам откладывается, описанные в книжке «сюрпризы», которые первый русский император готовил для своих гостей, не оставят равнодушными. Стол-самобранка, парящее кресло, «мочильная дорога», брызгающиеся скамейки и другие приключения от весельчака Петра. Смело берите книгу в руки и отправляйтесь искать таинственные секреты шуточных фонтанов в Петергофе!

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