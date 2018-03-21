«Пирелли 2018 »: ломая белые стереотипы

Ежегодный фотокалендарь итальянского шинного гиганта - компании Пирелли (Pirelli) с каждым годом становится все более неожиданным и провокационным.

Традиционный яркий выпуск с обнаженными либо полуодетыми супермоделями и актрисами, похоже, ушел в историю…

В Московском Мультимедиа Арт Музее представили выставку снимков, сделанных для календаря Pirelli 2018. В них британский фотограф Тим Уокер буквально спел гимн в честь красоты афроамериканской расы.

Для нового издания Уокер обратился к знакомому всем литературному сюжету. Источником вдохновения для него послужила сказка «Алиса в Стране чудес», но трактовал он это произведение совершенно по-новому, ломая все стереотипы.

В качестве главных героев фото-сказки стали исключительно темнокожие модели…

Стандарты красоты и предпочтений в мире постоянно меняются, что естественно отражается в глянцевых журналах, изданиях, диктующих нам те образы, на которые следует ориентироваться.

И если в самом своем начале своего существования календарь Pirelli позиционировал себя как издание, фиксировавшее стандарты женской красоты, то в последние годы фотографы, приглашаемые компанией к сотрудничеству, активно экспериментируют.

На сегодняшний день Pirelli является одним из самых известных и именитых фотокалендарей наряду с изданиями журнала Vogue и рекламными кампаниями Campari.

Для создания первого востребованного покупателями календаря 1964 года, работала съемочная группа, состоявшая только из фотографа Роберта Фримана, моделей и продюсера. Никаких визажистов, стилистов и парикмахеров на съемочной площадке замечено не было.

Календарь 69 года был полностью посвящен Калифорнии, а в качестве моделей выступали случайные девушки с лос-анджелесских пляжей — многие из них даже не знали, что их снимают.

Выход календаря 1970 года стал настоящей сенсацией. Автором этого выпуска стал Фрэнсис Джакобетти, неоднократно сотрудничавший с Playboy. Такое слияние пошло Pirelli на пользу - теперь его мечтали заполучить не только коллекционеры, но и представители королевских семей, а также участники Beatles.

Впервые обнаженная женская грудь появилась в календаре 1971 года. Для тех времен это было настоящей дерзостью, поэтому фотографу Фрэнсису Джакобетти пришлось очень постараться, чтобы уговорить моделей позировать ему в голом виде.

Идеей для съемок календаря 90 года послужила тогдашняя одержимость женщин фитнесом и тренажерными залами. Темой фотосета стали Герайи — женский аналог Олимпийских игр в Древней Греции, а в качестве моделей выступили профессиональные спортсменки.

Слоганом календаря 2009 года стала цитата Достоевского: «Красота спасет мир». Фотограф Питер Берд снимал моделей в Ботсване, в заповедном уголке, где соединяется дельта реки Окаванго и пустыня Калахари.

А в 2010 году за дело взялся провокатор Терри Ричардсон, окруживший себя самыми красивыми и сексуальными моделями современности.

В 2014 году автором проекта стал знаменитый Патрик Демаршелье, сотрудничающий с самыми яркими звездами модной индустрии. Фотограф запечатлел в кадре представительниц двух поколений — современных моделей и супермоделей 90-х.

Два года назад серию снимков для календаря сделала знаменитая женщина- фотограф Энни Лейбовиц. Вместо шаблонных образов она выбрала в качестве моделей женщин, добившихся значимых результатов в социальной сфере.

Куратор ММАМ Анна Зайцева комментирует, что издание 2018 года разительно отличается от всех остальных.

Съемка Тима Уокера переносит классическое произведение в наши дни и погружает в современный контекст. И если мир кэрролловской Алисы построен на противостоянии двух цветов — белого и алого, то здесь все выворачивается наизнанку. Некоторые персонажи, имевшие у Кэрролла алые атрибуты, здесь становятся белыми…

Так, в роли Белой Королевы выступила австралийская фотомодель-альбинос родом из Южного Судана Даки Тот.

Среди 18 человек, участвовавших в проекте, — и голливудская звезда Вупи Голдберг, и гамбийская активистка по защите прав женщин Джаха Дукурех, известные музыканты и актеры. На момент фотосессии обычная студия превратилась в настоящее сказочное царство, где в образе палача можно узнать легендарную модель Наоми Кэмпбелл.

«Эти фотоработы вполне можно сравнить с театральным спектаклем: настолько тщательно продуманы все мизансцены», - добавляет Анна Зайцева. Для масштабной постановочной съемки были сшиты роскошные костюмы, которые, кстати, также придумывал чернокожий стилист.

«Существует бесконечное число пересказов Алисы, я отталкивался от образного мира Льюиса Кэрролла, и основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения», - заявил Уокер.

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