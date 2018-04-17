Photobookfest как автономная художественная форма

Основной площадкой события, которое будет проводиться в столице вот уже во второй раз, останется Центр фотографии имени братьев Люмьер.

Однако в этом году география фестиваля значительно расширилась – и посетителей, вплоть до 3 июня будет ждать довольно насыщенная параллельная программа в музеях, библиотеках, образовательных и креативных пространствах не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России.

Основатель и главный куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер, Наталья Григорьева-Литвинская подчеркивает, что в центре внимания Photobookfest «остаются вопросы актуальной документальной и арт-фотографии, особенности трансформации фотографического изображения в пост-цифровое время, а также альтернативные модели рынков искусства и медиа»

По ее мнению, именно фотокнига позволяет создать из серии различных фоторабот единое целое, которое в итоге может существовать как автономная художественная форма.

«Миссия Фотобукфест 2018 года - рассмотреть фотографию в системе современныхмедиа и определить ее возможности и формы выхода к зрителю», - комментирует второй сезон директор фестиваля Анна Шпакова.

Сегодня фотокнига становится реальной и доступной формой для реализации авторских идей, особенно в России и странах ближнего зарубежья, где практически отсутствие арт-рынка ставит авторов, работающих с фотографией, в очень непростые творческие условия и рамки.

«И наша главная цель», - добавляет Наталья, - «Поддержать молодых фотографов из России, Украины, Грузии и стран СНГ, развить здоровую конкуренцию среди них»

На время фестиваля Центр фотографии превратится в настоящую творческую площадку для встреч европейских и отечественных экспертов фотографического искусства, проектов и конкурсов.

Так, 19 апреля здесь откроются сразу две фотографические выставки: «В поисках Ленина» (20 апреля – 24 июня) и «Я, Обломов» (20 апреля – 13 мая).

В первом проекте фотограф Нильс Акерманн и журналист Себастьен Гобер через документирование сноса памятников Владимиру Ленину поднимают темы более глобальные. А именно – процесс декоммунизации в Украине.

Что это было на самом деле - публичная казнь или узаконенный вандализм? Закономерный процесс расставания общества с прошлым или его насильственная корректировка.

Поиски Ленина обернулись для молодых фотографов глубоким исследованием «непростой ситуации, которая сложилась в стране по отношению к ее прошлому, а значит, настоящему и будущему».

Авторы отыскивали статуи вождя в частных коллекциях, на аукционах, на задворках музеев, а порой и выброшенными на помойках. Одни скульптуры обезглавили, перекрасили, от других остались лишь обломки. А некоторые и вовсе переплавили в «новое тело», трансформировав в Тараса Бульбу и Дарта Вейдера.

Вторая выставка представляет собой серию автопортретов фотографа Икуру Куваджимы. Победитель конкурса PHOTOBOOKFEST 2017, участник Венецианской биеннале, в этот раз он попытался погрузиться в феномен русской «обломовщины» и исследовать через него постсоветское пространство.

В экспозицию будет также включена и его одноименная авторская фотокнига «Я, Обломов» с шестью вариантами обложки-подушки.

С 20 –го апреля все ценители фотографии также смогут принять участие в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, серии портфолио-ревю, чтобы обменяться опытом и обсудить современную фотографическую сцену. Впервые будет представлена и детская программа.

Организаторы добавляют, что фестиваль включит в себя и книжные экспозиции, где будут представлены фотокниги, вошедшие в шорт-лист конкурса Unseen Dummy Award, организованного крупнейшим фотографическим фестивалем в Европе Unseen и лучшие фотокниги из коллекции Pro Helvetia.

Также, для фотографов и художников, работающих с фотографией, будет организована серия портфолио-ревю с участием ведущих российских и зарубежных экспертов.

Это уникальная возможность для специалистов не только напрямую пообщаться с кураторами, арт-критиками, редакторами журналов и представителями фотоагентств, но и показать им свои работы.

Первая сессия Портфолио-ревю состоится уже 29 апреля.

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