Photobookfest 2018: Старт дан

По словам Натальи, сейчас для них наступила тяжелая пора – впереди чемпионат мира по футболу и многие планы меняются:

«Так, все те июньские мероприятия, которые мы дозированно посещаем хотя бы раз в неделю, плотно сконцентрировались на май. В первую очередь это касается фестиваля молодой и актуальной фотографии Photobookfest, который мы открыли на днях.

В прошлом году – это был достаточно экспериментальный для территории России, проект. Можно сказать, - авантюра. Сейчас мы его чуть переделали и, я бы сказала, испытываем от этого чувство неподдельной гордости»

Основной площадкой Photobookfest, который проводится в столице вот уже во второй раз, остается Центр фотографии имени братьев Люмьер. Вот уже на протяжении 20 лет здесь экспонируется выставки самых различных жанров.

«Знаете, есть выставки, которые надо показать, образовать, привозить мэтров. Есть выставки – бренды. А есть выставки, которые как воздух необходимы», - отмечает Литвинская.

«И наш фестиваль, я считаю, именно такой. Со временем он становится все более актуальным и необходимым.

Почему? Вы все видите, что на выставочном российском рынке прослеживается динамика падения вообще какого - то интереса к современной фотографии.

Многие уверены, что она исчерпала себя, «сплелась хвостами» с современным искусством. И это действительно так. Так случилось, что фотографическое современное искусство в нашей стране стало всем безразлично. Особенно государственным площадкам.

Да, есть гиганты рынка – музеи, которые обладают международными коллекциями. И есть мы с вами. Есть социум, в котором мы существуем. И есть художники, которые по- своему его отражают. Под своим углом, порой, крайне острым.

Мы, как организация, – довольно космополитична. И с уважением относимся к любому фотографическому жанру. То, что мы делаем – это показываем, что вокруг нас существует большое количество актуальных современных фотохудожников. Они активно показываются на западе, их много в Берлине, в Вене. А вот в Москве мы их не видим. И наша главная цель - поддержать молодых фотографов из России, Украины, Грузии и стран СНГ, развить здоровую конкуренцию среди них»

Открытие Photobookfest ознаменовалось двумя интересными фотопроектами: «В поисках Ленина» (20 апреля – 24 июня) и «Я, Обломов» (20 апреля – 13 мая), где помимо высочайшего фотографического качества для сегодняшнего дня, главный куратор увидела целую квинтэссенцию проблем, которые волнуют сегодня все общество.

«Впервые я увидела выставку «В поисках Ленина» в Арле в августе 2017 на ее презентации. И она меня покорила. Даже срубила. Практически мгновенно я решила везти ее в Москву», - рассказывает она.

«Думаю, что по касательной, эта тема прошла через каждую жизнь, несмотря на различия между нами. Все увидели этот проект по – разному, у каждого выросла своя точка зрения. Но самая главная дискуссия – она внутри себя. Если она есть – цель достигнута.

Вторая выставка молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия) «Я, Обломов» буквально балансирует между фотографическим переосмыслением классики русской литературы и попыткой обретения новой культурной идентичности.

А третья экспозиция, которую мы открываем в мае – уникальна! Впервые мы привозим самое известное эпатажное фотографическое агентство в мире – Noor.

Фотографы представят на выставке работы, которые создавались как часть репортажей на острополитические и социально значимые темы. Лучшие из лучших за 10 лет! Цель выставки — способствовать переменам в обществе. Посмотреть ее можно будет с 17 мая по 2 сентября»

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