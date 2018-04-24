Петроглифовы Карелии
Петроглифовы Карелии

Новый павильон для защиты Беломорских построят в 2018 году

В Совбезе РФ отметили, что в регионе наблюдается устойчивое увеличение турпотока, в том числе за счет повышения интереса к петроглифам. Новый защитный павильон на объекте «Бесовы следки» в Карелии будет построен в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Государственную комиссию по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

В СБ РФ отметили, что Госкомиссия контролирует ход строительства нового защитного павильона. Комиссия инициировала подготовку к выполнению работ по реконструкции павильона, проведение археологических работ вокруг павильона для создания условий для ремонта и реконструкции павильона, создание обеспечивающей инфраструктуры и благоустройства территории комплекса Беломорских петроглифов. «Усилием Госкомиссии привлечены средства по Программе приграничного сотрудничества в целях реализации комплексного проекта вовлечения Беломорских петроглифов в сферу культурного туризма, - говорится в сообщении. - Работы в полном объеме должны быть завершены в 2018 году. В апреле 2018 года планируется выполнить работы по возведению железобетонных конструкций экспозиционного этажа павильона и завершить разработку полного комплекта проектно-сметной документации архитектурно-строительной части реконструируемого павильона».

Наскальные изображения «Бесовы Следки», как часть Беломорских петроглифов, были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур. Являясь объектом культурного наследия федерального значения, они поставлены под государственную охрану.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы. Среди североевропейских наскальных изображений наскальные они занимают особое положение, отличаясь многоплановостью и сюжетностью изображений.

«В Республике Карелия наблюдается устойчивое увеличение туристского потока в муниципальных районах, в том числе за счет повышения интереса к петроглифам как со стороны российских, так и иностранных туристов», - отмечают в Совбезе.

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