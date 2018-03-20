Песни Андрея Макаревича экранизируют

Как сообщили «Русской Планете» генеральный продюсер канала «Ностальгия» и «Эгоист.ТВ» Владимира Ананич и креативный продюсер Андрей Комаров, начата работа над киноальманахом «МАШИНА [вне] ВРЕМЕНИ», который посвящен грядущему в 2019 году полувековому юбилею легендарной российской рок-группы.

Немного истории!

Не знаю, как начинались крутиться механизмы «Машины времени» у вас, но я помню свой самый первый коричневый проигрыватель «Юность 301». И, конечно же, первую пластинку, как первую любовь, которая никуда не уходит. Она и сейчас хранится в моей коллекции «винила». Называется «В добрый час».

Фото: РП

С альбома на меня, 7-летнего, смотрели «машинисты золотого состава» — Андрей Макаревич и Александр Кутиков, Валерий Ефремов и Александр Зайцев, одетые в донельзя модные цветастые костюмы подступавшей к дверям эпохи перестроечных перемен и переменчивых перестроек.

На диске были записаны трогательные проникновенные песни, разительно отличающиеся от какофонического мракобесия, которым будет заполнено музыкальное пространство СССР и новой России всего лишь через несколько лет.

Лет, ставших судьбоносными для всей страны.

Пройдут считанные годы. И будет все разрешено! Но песни «Машины времени» зазвучали еще в те времена, когда ничего, в общем-то, разрешено не было. И для неугодно-несоветской (читай – инакомыслящей) части населения работал не менее мощный аппарат подавления, состоящий из репрессивного тандема карательной психиатрии и радующего своей неукротимой бдительностью КГБ.

Для «обмена информацией» со зрителями на концертах и слушателями на кухнях Андрей Макаревич и «Машина времени» всегда находили запоминающиеся образы-метафоры. С винила или с катушек, с «кассетника» или с экрана, начиная с 1969 года, группа говорила нам о том, о чем, в общем-то, человек искусства должен разговаривать со своей аудиторией.

Это сегодня в прайм-тайме «НТВ» или «РТР» звезды зарабатывают очки (и деньги!), перемывая кости своим «бывшим» и вытаскивая на свет Божий скелеты из личных шкафов.

«Машина…» пела нам о нас, о стране, о тех ключевых тенденциях, которые в ней происходили. И, каким-то непостижимым образом за прошедшие полстолетия, группа не устарела ни на день. Сравните! Политические песни Игоря Талькова остались в том времени и являются зонгами безвозвратно ушедшей эпохи. А творчество «Машины», действительно, вне «времени».

Остаются актуальными придуманные Андреем Макаревичем яркие метафоры, будь то глупый скворец, не желающий улетать в теплые края из морозной России, разведенный костер. В нем и сегодня лишь чудак может сжечь без остатка свой запас дров, порадовав всего одну минуту других людей, которые через мгновения будут потешаться над его «нерациональным подходом».

Ограниченная пространством трехлитровой банки домашняя рыбка из песни «Рыбка в банке» сопоставима с 80% россиян, которые никогда не имели загранпаспорта и не выезжали за границу, несмотря на рухнувший более четверти века назад железный занавес.

Синяя птица? За ней и сегодня можно гоняться по свету до бесконечности. А уж «охотников за удачей» в предлагаемых обстоятельствах сегодняшнего дня - пруд пруди! Но ярче всего образы двух непримиримых попутчиков — резидентов общества теперь уже окончательно и бесповоротно разделенного на «ватников» и «либерастов»! — из песни «Разговор в поезде».

В следующем году группа «Машина времени», которая так нравилась до поры миллионам жителей советского, а потом и постсоветского пространства, отметит свое 50-летие. Станет ли это событием национального масштаба? Хотелось бы верить, что да. Несмотря на сложную политическую ситуацию и личные воззрения Андрея Макаревича. Те воззрения, на которые он, безусловно, имеет полное право.

Сегодня музыканта норовят упрекнуть то в нелестных высказываниях о своих соотечественниках, то в непринятии позиции действующего главы государства.

Насчет второго, казалось бы, все ясно. Тут дело вкуса и совести. И если 76% россиян на последних выборах поддержали Владимира Путина, это вовсе не значит, что Андрей Макаревич или Алексей Серебряков не могут иметь иных политических убеждений и должны возглавить список доверенных лиц всенародно избранного российского президента.

А вот насчет первого… Невыразимо гадко, бесконечно подло и чудовищно низко писать, что «Макаревич назвал россиян дебилами», когда он их так не называл.

В оригинале Макаревичем сказано: «Мне кажется, госпропаганда изобрела двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». И сегодня «ловцам хайпа» на необходимость точного цитирования указал даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Впрочем, стоит ли Министерству иностранных дел или Администрации президента вообще реагировать на каждое частное мнение, высказанное музыкантом или другим деятелем культуры? Борьба за симпатии электората на ближайшие 6 лет, вроде как, завершена.

И угоднические попытки прессы узнать мнение высших должностных лиц российского государства по поводу постов музыкантов в социальных сетях, заявлений российских школьников, выехавших за рубеж, высказываний киноактеров в СМИ выглядят… несколько глуповато. Тут с Макаревичем нельзя не согласиться, по крайней мере, частично.

В соцсетях, тем временем, раздаются гневные голоса: «Макаревич ненавидит собственную страну и ее народ! Так что же ты, паскуда, здесь живешь и самое главное зарабатываешь деньги, если в России все плохо и народ плохой?».

Не нужно передергивать.

Мы с удовольствием слушали выступления Михаила Задорнова, безвременно ушедшего от нас в прошлом году. В некоторых из них он высказывался о тех же американцах в куда более резком сатирическом ключе: «Ну, тупы-ы-ые!».

Русскому народу нравилось. А что же сам русский народ? Священная корова? Критики в свой адрес не приемлет? Мы возмущены фразой Макаревича о том, что русские менее дружелюбны, чем американцы.

Но ведь это же так логично! У американцев помимо сведений о новейших баллистических ракетах, способных навести шороху в иных странах и стереть тамошних жителей в порошок, есть и другой «базис для благодушного созерцания жизни». Например, высокий уровень зарплат, хорошее медобслуживание и обеспеченная старость.

И потом… не мы ли сегодня оплакиваем Николая II, суясь с его иконами куда надо и куда не надо? Видно позабыли, что в царской России критиковать плебс и низшие слои общества, глумиться над простолюдинами, считалось признаком хорошего тона? Самое время вспомнить! Отношение российских элит к простым людям, в сердцах и душах которых сегодня бурлит негодование, за последние два столетия изменилось крайне мало.

А уж если вспомнить, что иные телевизионные передачи, в которых краснолицые (то ли от негодования, то ли от «Jack Daniels»!) телеведущие признаются в массовом убийстве людей, а затем кидаются бить лица подсадным и хорошо проплаченным «украм», то не согласиться с Макаревичем по поводу изобретения «заветного 25-го кадра» просто нельзя.

Умного контента (как и умных песен!) сегодня практически нет ни на телевидении, ни в интернете. Хотя кому-то удобнее упрекать празднующего в этом году 65-летие Макаревича, что он исписался и не продуцирует, словно музыкальный комбайн, новых хитов...

Даже если так… хороших песен, которые пели в юности мы, и которые, уверен, будут петь после того, как «Машина времени» уйдет в историю, наши потомки, Макаревич и его коллеги написали предостаточно.

Что же задумали к 50-летию творческого коллектива генеральный продюсер канала «Ностальгия» и «Эгоист.ТВ» Владимир Ананич и креативный продюсер Андрей Комаров?

Ценителей творчества группы ждет по-настоящему классный подарок — основанный на сюжетах песен киноальманах «МАШИНА [вне] ВРЕМЕНИ», состоящий их короткометражных новелл-зарисовок.

Фото: ridus.ru

— Речь вовсе не идет о музыкальных клипах, когда под фонограмму песни снимается ритмически выстроенный видеоряд, являющийся, по сути, рекламой того, или иного альбома, - уверяет креативный продюсер, кинорежиссер, известный столичный ресторатор Андрей Викторович Комаров (АК).

«Русская Планета» (РП): Осталось еще сказать, что фильм будет без музыки, и поклонники творчества «Машины…» упадут со стульев!

АК: Конечно, с музыкой! Сама композиция может стать главной музыкальной темой, или прозвучать закадровой стихотворной строчкой, либо мы услышим ее фрагментарно в кадре: на экране телевизора, в радиоприемнике, в концертном зале или под гитару у костра…

РП: Какие права на интерпретацию сюжета песен будут у режиссеров?

АК: Каждому постановщику будет дано пять-десять минут киносвободы. Кто-то оттолкнется от названия песни, которое, кстати, и будет — обязательно! — названием короткометражки. Например, «Разговор в поезде». Ситуация, описанная в песне, достаточно стандартная. Нестандартна может быть история, произошедшая со случайными попутчиками…

РП: Повздорили в купе «либерал» и «ватник», а потом поколотили друг друга?

АК: Почему бы и нет? Очень злободневно. Видим это сплошь и рядом. А, может быть, кто-то зацепится за конкретную историю, рассказанную в тексте композиции и уже являющейся, по сути, сценарием, которых у группы более чем достаточно. Вспомни песни «Имитация», «День рожденья»…

РП: Или «Кафе Лира»…

АК: Именно! Кто-то переосмыслит философский подтекст, заложенный в песенном хите. Представь, как может неожиданно и здорово сегодня смотреться такая философская история, как «Хрустальный город», созданная еще в 70-е, или «Флаг над замком».

РП: «От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего» - ты про это?

АК: Ну, разве не актуально?!

РП: Не спорю.

АК: Может быть, кто-то захочет по-своему интересно расшифровать «эзопов язык» стихотворных строчек в песнях «Марионетки» или «Битва с дураками»…

РП: Будет ли общий жанр или единая тональность этих «новелл»?

АК: Ни в коем случае. Эти истории могут быть самые разные. Пусть они будут и смешные, и серьезные, и грустные, и нелепые. А где-то пускай циничные, непонятные, нереальные, оставляющие зрителя в недоумении, возмущающие его. Но главное – пусть будут добрые, правдивые, трогательные. Хотя, вот увидишь, найдется в них место и черному юмору на грани фола, и трагедии на грани смерти, и смеху сквозь слезы.

РП: Интересный «калейдоскоп»! Он будет представлен в формате единого фильма или зрителей ждет сериал?

АК: Фильм можно будет смотреть и по частям. Потом его, наверное, разберут на кадры, на эпизоды. Но целостная картина появится лишь при объединении всех составляющих в единое целое — в финале фильма, на джем-сейшене, где будут присутствовать все участники проекта. Там у нас по замыслу режиссеры, актеры и музыканты исполнят главный хит проекта «Поворот».

РП: Кто ваша целевая аудитория в данном случае – любители творчества «Машины…» или киноманы?

АК: На первый взгляд, это может показаться обычным проектом-калейдоскопом, каких выходит во всем мире по два-три в год. Самые яркие за последние годы: «Париж и Нью-Йорк, я люблю тебя» и «Каждому свое кино». Но это не так. У нас переплетается история группы, ее бессменного лидера, личности, эпохи — да что там! — судьба целой страны. Это обязательно будет цеплять. Подобные «составные» фильмы всегда представляют интерес для настоящего киномана даже когда работает один режиссер, а уж когда таких мастеров собирается добрых два десятка… Тут, я верю, будут чудеса.

РП: Кто уже дал согласие работать?

АК: На данный момент проведены предварительные переговоры. Свое согласие поучаствовать в проекте (в зависимости, от занятости, разумеется) дали Александр Митта, Алексей Учитель, Клим Шипенко, Валерий Тодоровский, Михаил Хлебородов, Виктор Шамиров, Николай Лебедев, Михаил Сегал. Этот список, конечно же, далеко не полный.

РП: Имена более чем значимые. Сколотить эдакую творческую «кинобригаду» из таких разных творцов вряд ли возможно…

АК: «Бригады» не будет. Ни один из режиссеров не будет знать, что снимают другие, не получит даже синопсисов своих коллег. Все они должны будут согласиться впервые увидеть фильм целиком вместе со зрителями.

РП: Как это будет выглядеть технически?

АК: В какой-то степени даже революционно! Каждый выбранный и давший согласие режиссер получает почтовую посылку с эксклюзивным изданием антологии группы «Машина Времени» и творческим заданием, объясняющим «правила игры». Но вот объединить группу творцов для прогулки по общей теме – творчеству группы «Машина времени»! — это непростая задача.

РП: Потенциальному зрителю более интересны актерские имена. Кто-то из отечественных кинозвезд уже выделил время в рабочем графике?

АК: В этом проекте могут принять участие просто потрясающее количество знаменитых имен. Список актеров, способных сняться в двух десятках коротких фильмах, сделанных известнейшими современными режиссерами, скорее всего, будет весьма внушительным. Но пока о конкретных именах говорить поостерегусь.

РП: Ладно. Какова твоя задача, как продюсера?

АК: В общем-то, составить из этого многообразного материала цельную картину. Ну и, конечно, «посредством целлулоида попытаться тронуть сердца многих зрителей».

РП: Какие сложности в ходе реализации проекта можно прогнозировать?

АК: Ну... Если брать один лишь постановочный аспект, то важно понимать: когда на все про все пять-десять минут — любая мелочь в кадре на вес золота! Порой именно в подобных этюдах на заданную тему режиссерская философия начинает играть всеми цветами радуги. Недооценивать такую работу, подходить к ней формально — просто нельзя!

РП: Судя по размаху, проект уж точно — не «юбилейная открытка», которые так не любит раздавать и получать сам Андрей Макаревич. Какова миссия фильма, его сверхзадача, скрытая цель?

АК: Мы хотим создать картину современной человеческой жизни вообще. Хотелось бы, чтобы киноальманах стал целым отражением нашей эпохи, затянутым «в один мешок». И конечно хотелось бы получить настоящие шедевры малой формы с учетом яркой индивидуальности каждого приглашенного режиссера.

РП: Цена вопроса?

АК: Бюджет, на который могут в данной ситуации рассчитывать создатели каждого эпизода, сравнительно скромен и находится в эшелоне 2-3 млн рублей.

РП: Умножаем на 20 сюжетов. Итого 60 млн?

АК: Примерно так.

РП: Сумма несопоставима с «Притяжением», но существенна. Миллион долларов, в общем-то. Где планируете изыскивать такие средства?

АК: Готово письмо на имя министра культуры. Обратимся в Фонд кино. Разместим предложение на Planeta.ru… Возможно, найдутся и олигархи, которые поддержат проект. Они-то уж точно выросли на песнях «Машины»… (смеется)

РП: Скажи честно. Веришь, что государство даст деньги?

АК: Уверен, не откажут (хитро смеётся)… Макар со своей артелью столько раз дарил нам ощущения личной свободы и человеческого достоинства, что страна не может пропустить юбилей группы… Мы должны быть уверены, что живем в государстве, лишенном цензуры и мстительных подножек за гражданские убеждения!

РП: Спасибо за твои ответы.

В процессе разговора мы попытались связаться с Андреем Вадимовичем Макаревичем, однако, напряженный гастрольный график в США не позволил ему ответить на наш звонок.

Возможно, перезвонит.

И тогда мы продолжим.

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