«Первая научная история войны 1812 года»?

«Книга сенсация», «Книга века», так скромно обозначил свое многолетнее исследование, посвященное Отечественной войне 1812 года, историк Евгений Понасенков. А свое блистательное выступление на сцене Большого зала Центрального Дома литераторов, где проходила презентация труда «Первая научная история войны 1812 года», он назвал всего лишь лекцией, хотя даже прославленные профессора истории вряд ли срывали такое количество аплодисментов. Впрочем, аудитория была неплохо подготовлена и разогрета, в буфете, как перед хорошим спектаклем, наливали.

Поскольку Понасенков не только историк, но и режиссер, свое выступление он срежиссировал великолепно, ему позавидовали бы Радзинский и Вульф. Про других историков умолчим, «у кого есть возможность мозжечковая, уходят из исторической науки в бизнес, в искусство, а что остается, то остается», - так автор труда отозвался о коллегах-историках.

Аудитория с первых же минут была настроена на определенную волну: «Российская империя была духовной и загнулась». «Россия – странная страна. Страна без четких границ. Без единого свода законов. Без гимна. Без литературного языка. Россия обладала двумя символами: царь-пушкой, которая никогда не стреляла, и царем-колоколом, который никогда не звонил. Россией управляли русские цари Гольштейн-Готторпы». «У России ничего своего не было, она ничего не производила. Своим было лишь крепостное право и скопцы».

Прежде чем, перейти собственно к цифрам и фактам войны 1812 года, историк не поленился пролить свет на личность АлександраI. Он оказывается был нелегитимным монархом, вот его портрет: «лысоват, глуховат, чистая дама, мужчинка, бездетен, импотент, никогда не имел секса с женой, человек гомосексуальной ориентации – окружил себя молодыми красивыми офицерами».

Примечательно, что когда ведущий говорил о гомосексуальности российского императора, то морщил лицо, в то же время, когда рассказывал о французских гомосексуалах (не гомосексуалистах, а именно гомосексуалах) Персье и Фонтене, то делал это с придыханием – «прекрасные люди!».

К мужскому здоровью российского монарха ведущий возвращался не раз, когда ему не удалось вставить микрофон в штатив, он произнес: «Здесь ничего не стоит, как у Александра». Такая вот необычная импровизация.

Положительным героем разумеется был Наполеон. Гений, красавец, на Россию в 1812 году нападать не собирался. У него была молодая красивая жена, хороший секс, ребенок родился, лето 1812 года Бонапарт собирался провести в Италии. Но тут войну развязала Россия и лично Александр I, именно он вызвал грозу, и вместо итальянского отдыха Наполеону ничего не оставалось, как двинуть Великую армию на Россию.

Когда пришла война, Александр действовал нероновыми мерами, при отступлении от западных российских границ он спалил не один российский город. По данным историка в огне пожарищ погибло около полумиллиона крестьян и горожан. Они впрочем, и не собирались воевать с французом, и устраивали антикрепостнические бунты. Поэтому эта война не может называться Отечественной! Кто думает иначе, тот ущерб. Да, именно так назвал ведущий людей, придерживающихся традиционного взгляда на войну 1812 года. Задача перед автором книги стоит непростая, т.к. «тяжело объяснять людям с гопническим сознанием» правду о войне с французами.

Но автор оперирует цифрами и фактами, при отступлении летом 1812 года боевые потери русской армии составили 10 тысяч человек, небоевые 150 тысяч, столько солдат и офицеров скончалось от инфекционных болезней. А почему? Потому что Церковь препятствовала развитию медицины. Сложно поспорить. Так же как и с новым взглядом на генерал-фельдмаршала Кутузова. «Символ порока и разврата, чудовищный лицемер и коррупционер, педофил – имел при себе двух 14-летних девиц, переодетых казаками». «Героически не выглядел, 10 подбородков и 2 бородавки, - его блестяще сыграл бы Проханов».

И это чудовище убрал Александр I. Ведущий признался, что в книге он пишет об устранении Кутузова Александром I, как о подозрении, но теперь всё более склоняется к тому, что заказчиком полководца выступил именно русский монарх. Если сенсация, то до конца!

Впрочем, увесистый том «Первой научной истории войны 1812 года» весь состоит из сенсаций. В качестве научных экспертов автор привлекает авторитетных ученых, достаточно упомянуть имя Юлии Латыниной. Книга уже поступила в продажу, и в скором времени, надеемся, научное сообщество даст на него ответ.

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