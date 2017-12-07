Пелевину вручили 1 рубль, бутылку водки и яблоко…

30 ноября на ярмарке Non/Fiction в Москве были объявлены имена победителей премии Андрея Белого. В номинации «Проза» награду получил Виктор Пелевин за свой последний роман «IPhuck10».

«IPhuck10» – пятнадцатый роман в творчестве Пелевина, вышедший в сентябре этого года в издательстве «Эксмо». Критики уже признали последнюю книгу Пелевина его лучшей работой за последние годы.

Роман, главным героем которого является компьютерный алгоритм по имени Порфирий Петрович, сочетает в себе детективные, фантастические и философские черты.

По словам редактора книги, Ольги Аминовой «пожалуй, ни от одного автора так не ждут новинки, как от Виктора Пелевина»

Ольга отмечает, что все привыкли, что каждый его текст всегда неожиданный, всегда удивляет, всегда предлагает нестандартный взгляд на мир. Но «iPhuck 10», на ее взгляд, оказался самым-самым неожиданным и «Самым интеллектуально захватывающим за все годы», по признанию Галины Юзефович.

«Это роман идей, решенный с использованием жанров детектива, любовного, фантастического, социального романов, философского эссе» - говорит Ольга.

«Проблемы гендера и сексуальности, естественного интеллекта и искусственного, подлинного искусства и объявленного таковым, жизни и ее суррогата – вот лишь краткий перечень тем произведения, которые решаются Пелевиным с присущей ему виртуозностью.

Уверена, что «iPhuck 10» будет культовым романом, способным – самое меньшее – изменить отношение человека к современным гаджетам, а по большому счету – изменить самих людей. Пелевин первым из российских писателей обратился к решению актуального конфликта «человек и технология». В общем-то, он первым и заявил об этом конфликте»

Премия Андрея Белого – старейшая независимая литературная премия в России. Она была учреждена в 1978 году редакцией журнала «Часы».

В соответствии с Уставом премии ее жюри «фокусирует внимание на авторах, ориентированных на обновление современной литературы и радикальные инновации в сфере ее тематики и художественной формы».

В этом году награды были вручены в пяти номинациях: «Поэзия», «Проза», «Гуманитарные исследования», «За заслуги перед литературой» и «Литературные проекты».

Призовой фонд премии составляет 1 рубль, бутылка водки и яблоко.

Премия Андрея Белого – первая награда для «IPhuck10». Роман также вошел в шорт-лист премии «Большая книга».

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