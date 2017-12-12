Парить над сценой, читать мысли и погружаться в подводную Атлантиду
Парить над сценой, читать мысли и погружаться в подводную Атлантиду

Наступает время новогодних чудес

В канун 2018 года братья Сафроновы представят зрителям свое новое шоу, захватывающий фантастический детектив «Следствие ведет волшебник». По словам братьев, новое представление не имеет аналогов в мире и станет знаковым событием в сфере зрелищных представлений.

Андрей, Илья и Сергей Сафроновы отмечают, что для зрителей это уникальная возможность погрузится в завораживающий мир иллюзий, магии и волшебства, без которых невозможно представить себе новогодние праздники.

В 2015 году на престижном международном иллюзионном фестивале «WIZARD TROPHY» Братья Сафроновы получили 1 место в номинации «Лучшая большая иллюзия в мире» и  премию «За вклад в жанр иллюзии».

В 2017 году их новогоднее шоу «Молния» получило награду как «Лучшее иллюзионное шоу страны», так что нет сомнений, что новое детище будет еще зрелищнее и войдет в топ рейтинга «Новогодние елки Москвы 2018».

В основе сюжета -  история, произошедшая в Лондоне в начале 20 века. Однажды, во время выступления иллюзиониста Макса Уинтера, таинственным образом исчезает его ассистентка. Все подозрения падают на конкурентов, которые хотят вымогательством узнать его невероятные секреты. В дело вступают профессионал своего дела — Детектив Барнс и сумасшедший Профессор-изобретатель Копперстоун.

Персонажи сказки вместе со зрителями телепортируются в другую реальность, в которой смогут с легкостью парить над сценой, читать мысли друг друга, заставлять предметы передвигаться в пространстве, ходить по стенам, путешествовать в пространстве и времени!

Один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» встречает новогодний сезон мюзиклом с участием морских животных и цирковых артистов «Затерянный мир».

Более 100 профессионалов, которые обеспечивают первоклассный свет, звук, спецэффекты и слаженную работу артистов приготовили для зрителей уникальное представление мирового уровня.

В этом году сценарно-постановочная группа превратила шоу в грандиозный мюзикл с живым звуком. Главные роли юных путешественников исполняют звезды проекта «Голос. Дети» Алиса Кожикина и Ивайло Филиппов. 

Глобальные преобразования затронули и выступление главных артистов шоу - морских животных. Тренерская команда «Москвариума» вместе с белухой, дельфинами, моржами и косатками представит новые невероятно зрелищные трюки. В программе впервые примут участие очаровательные морские львы.

По сюжету мюзикла брат с сестрой, дети отважного капитана, решают разыскать своего отца, который пропал много лет назад. Его надо успеть спасти до новогоднего боя курантов, чтобы семья смогла воссоединиться и встретить главный праздник года вместе.

Поэтому мальчик и девочка отправляются в захватывающее морское путешествие, в котором им предстоит пережить немало приключений. Вместе с героями зрители погрузятся в подводную Атлантиду, окажутся в царстве холода на Северном полюсе, побывают во многих других чудесных местах, куда бы они никогда не попали в другое время — такое волшебное путешествие возможно только в Новый год.

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