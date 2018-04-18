Новые национальные туристические офисы РФ откроются в 23 странах

Глава Ростуризма Олег Сафонов заметил, что ранее открытые офисы «Visit Russia» оказались крайне неэффективным. И в ведомстве уже отозвали право на использование логотипа и фирменной символики проекта «Visit Russia» у всех ранее открытых НТО, кроме офисов в Вене, Лондоне и Риме.

Сафонов пояснил, что некоторые организации, именующие себя национальными туристическими офисами «Visit Russia», действуют неправомерно и самовольно присваивают маркетинговые инструменты и ресурсы, созданные государством для продвижения российского турпродукта на мировом туристском рынке.

Выступая на Всероссийском совещании по актуальным вопросам развития туризма в РФ он подчеркнул, что одной из главных задач в реализации новой федеральной целевой программы на период 2019-2025 годов станет продвижение российского турпродукта и повышение информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках.

Так, уже начиная с этого года, работа по продвижению российского турпродукта на мировом туристском рынке переводится на «новые рельсы».

«Расширение предусмотрено с той целью, чтобы как можно качественнее продвигать отечественный турпродукт и повышать уровень информирования населения других стран о РФ. Организация построения новых российских туристических офисов за пределами нашего государства, да и внутри его, будет теперь основываться на совершенно иных принципах деятельности. Мы намерены активно задействовать в работу ключевые показатели эффективности, что позволит нам увеличить их количество до 46 отделений, которые будут размещаться в 23 странах мира», - подчеркнул министр.

В Ростуризме РИА Новости подтвердили, что зарубежные офисы Visit Russia уже лишены права выступать от лица РФ.

Новый офис, открытый в Берлине в начале марта, стал первым представительством из тех 46, которые планируется создать в 2018 году.

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