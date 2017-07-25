Николай II, Виктор Цой и другие

Какой бы хорошей или, наоборот, клинически плохой не оказалась картина Алексея Учителя «Матильда», совершенно очевидно одно: страсти, разгоревшиеся вокруг нее, уже перекрыли любой возможный драматический накал картины, которую мы еще не увидели.

Судите сами! Депутат Госдумы Наталья Поклонская методично сражается против мастера кинематографа, желающего представить на суд общественности свой шедевр, в котором последний российский Император предстает откровенным бабником.

Алексей Учитель, державшийся достаточно долго в рамках джентльменской этики, предложил, наконец, депутату оставить его, наконец, в покое и пройти всестороннее медицинское обследование на предмет выявления вялотекущих процессов в организме. За развернувшимися баталиями экс-прокурора Крыма и режиссера недоуменно наблюдают власть предержащие, из последних сил пытающиеся остаться в стороне.

А Московская Патриархия, собравшаяся было отлучать от Церкви каждого положившего в карман билет на киносеанс «Матильды», устало заявляет… о своем нежелании оценивать фильм вовсе! Дескать, не может священник с амвона диктовать, кому и чего снимать. Правда, пресс-секретари Патриарха Кирилла диакон Андрей Волков тут же оговорился, что его мнение может не совпадать с мнением самого Предстоятеля, но сам статус говорящего перевесил это неловкое оправдание.

Общественность негодует и весьма неоднородно! Работники правоохранительной системы заводят уголовные дела на ура-патриотов, обещавшими жечь кинотеатры, которые осенью откроют двери для зрителей «не богоугодной картины».

«Собаки лают. Караван идет» — похоже эту древнюю, как мир, мудрость вспомнил режиссер Алексей Учитель и попросил о господдержке на картину о Викторе Цое, который погиб 27 лет назад.

К режиссеру автоматически возник ряд вопросов!

Каким мы увидим Цоя в этой ленте?

Удастся ли подобрать на его роль хорошего корейца или, на худой конец, казаха?

Будет ли должным образом отражен яркий, но, увы, короткий творческий путь рок-певца?

В достаточной ли степени романтично будут иллюстрированы отношения певца с Марианной Цой, а также со сменившей ее Натальей Разлоговой?

Не всколыхнет ли или избранный режиссером-постановщиком художественный концепт народные массы?

Да! И главный вопрос: не имеет ли чего против постановки Наталья Владимировна?

Ведь неизвестно ещё, что более сильно оскорбит чувства наших ранимых сограждан – юный Николай II с возлюбленной балериной Кшесинской или Виктор Цой, к примеру, в пресловутых рваных носках, которые сегодня продаются с аукциона за 500 000 рублей.

Но заявленный режиссерский ход и уже озвученная идея фильма сразу же расставляют точки над «i»!

Как оказалось, выстраивая концепт своего нового фильма, режиссер Алексей Учитель видал Цоя в гробу. И вовсе не в переносном (ругательном), а в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. Действие задуманного фильма начнётся… уже после гибели рок-звезды, с момента трехдневной транспортировки его тела из Латвии в Ленинград.

Янис Фибикс, фото – соцсети.

А посему все многочисленные «клоны» Виктора Робертовича, собравшиеся было на кастинг, отдыхают. Главным героем картины станет гражданин Латвии Янис Фибикс, которого «киноманы» величают не иначе как «Икарус-250». Именно этот человек был за рулем автобуса с государственным номером 0518 ВРН, принадлежащем предприятию «Сельхозтехника». 15 августа 1990 года он с достоинством выдержал лобовой удар «Москвича-2140» на трассе Слока-Талси.

В интернете можно обнаружить бесчисленное множество инсинуаций на тему смерти Виктора Цоя. По одной из версий музыкант отвлекся от дороги, переворачивая аудиокассету с демо-версией нового альбома. Но Юрий Каспарян, гитарист группы «Кино», опроверг это, рассказав, что увез кассету в Москву после последней встречи с Цоем. По другой — кумир советской молодежи уснул, съехал на обочину, а проснувшись, не сумел войти в крутой поворот. Он бросил машину влево и вылетел навстречу автобусу.

Так или иначе, по словам следователя Ашмане, не поврежденным в машине остался только… пакетик с плотвичками. Двигатель «Москвича» от удара страшной силы улетел в поле на 20 метров, а травмы человека в черном тренировочном костюме и спортивной куртке красного цвета, находившегося за рулем легковушки, были настолько ужасны, что ни Янис Фибикс, молнией метнувшийся к телефону на хутор, ни подоспевшие на помощь жители близлежащей латвийской деревушки не решились к нему подойти.

«Скорая» приехала на удивление быстро. Подбежавшие к машине Цоя врачи лишь взглянули на тело. Диагноз был оглушающее краток:

— Всё.

Многих судмедэкспертов искренне удивляет разговор о том, что Цой так и не проснулся. И якобы проведенный анализ клеток головного мозга (возможный в 1990 году только в экранизациях научно-фантастических романов) это подтвердил. Есть даже «эксклюзивная» версия, согласно которой излишне успешного Цоя «заказали». То ли продюсер, решивший проучить зарвавшегося музыканта, то ли завистливые звезды эстрады 80-х.

Согласно этому сценарию, рыбачивший на берегу реки музыкант умело отбился от нападавших, положил две пойманные рыбешки в пакет и ретировался на скорости ≈ 150 км/ч. Эх, если бы не «Икарус», то описанные события вполне могли бы лечь в основу очередной кинокартины с участием Виктора Цоя, где его герой по кличке Моро вновь славно махал бы ногами, демонстрируя приемы каратэ.

Но… в живых остался другой участник дорожного инцидента, отделавшийся легким испугом и приобретшим известность человека, который невольно оказался причастен к смерти талантливого музыканта. Какой была жизнь этого латыша после гибели Цоя? Воспаленный коллективный разум армии фанатов запустил в интернете мульти-версию о том, что мужчина был то ли зверски убит через два месяца после ДТП, то ли свел счеты с жизнью, прослушав все записи группы «Кино» и осознав всю степень тяжести содеянного…

Но это не так. Господин Фибикс здоров и поныне. 15 августа он вновь поедет на место гибели Виктора Цоя, чтобы еще раз подумать, мог ли он, умудренный опытом водитель, в 1990 году, на том злосчастном повороте трассы Слока-Талси, сделать хоть что-то… Но тот, кто видел схему аварии и не первый год находится за рулем, прекрасно знают ответ на этот вопрос…

А еще Янис вспомнит, как сложилась его жизнь дальше. И мне кажется, что идея создать фильм не о звезде, а о судьбе маленького человека, слыхом не слыхивавшего про Виктора Цоя вплоть до момента его трагической гибели, является очень удачной.

Но… может быть, кое у кого в Госдуме на этот счет будет другое мнение? Время покажет.

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