Непризнанное наследие
Первый мост через Енисей лишился статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как был разобран на металлолом / фото: телеканал

Первый мост через Енисей лишился статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как был разобран на металлолом / фото: телеканал "Безопасность"

Региональные чиновники не спешат хвалиться миру своими местными достопримечательностями

Двадцать шесть территориальных объектов на территории России включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из них 16 объектов культурного наследия и 10 – природного. При этом, как отмечает телеканал «Безопасность», по общему числу объектов Россия относится лишь к 9-му месту в общем рейтинге. Первая тройка закрепилась за Италией (51 объект), Китаем (41 объект) и Испанией (48 объектов).

Неужели Россия действительно так уступает другим странам по числу замечательных и удивительных мест, достойных международной охраны? Вовсе нет. В 2015-м году президент России Владимир Путин дал распоряжение региональным властям предоставить максимально подробные списки объектов, которые могут соответствовать критериям международной организации и претендовать на место в списке всемирного наследия. Однако, как выяснили журналисты, региональные власти отнеслись к этому указанию достаточно прохладно и поспешили отрапортовать: ничего достойного внимания ЮНЕСКО на их территории нет…

Как следствие, на протяжении с 2005 по 2014 годы от России не поступило вообще ни одной заявки на включение того или иного культурного или природного объекта  в список всемирного наследия. При том, что заявки ЮНЕСКО принимает ежегодно.

С 2005 по 2014 год в ЮНЕСКО не поступило ни одной заявки от России о включении памятника культурного наследия в элитный список. Хотя сессии проходят ежегодно.

А причина такого парадоксального отношения к своим предметам гордости банальна – деньги. Вернее, их нехватка. Если богатая Москва и вполне обеспеченный Петербург могут позволить себе содержать свои исторические памятники согласно строгим предписаниям ЮНЕСКО, могут позволить себе надлежащий уход и реставрацию, то для других регионов такая ноша  окажется скорее непосильной. Да и сама презентация объекта, его подготовка – мероприятие затратное.

Тем не менее, телеканал «Безопасность» подготовил свой список расположенных на территории России объектов, которые ЮНЕСКО либо отказался включать в список всемирного наследия по формальным основаниям, либо лишь готовится их рассмотреть, либо вовсе исключил из почетного перечня – часто по, увы, понятным причинам.

Так, отказались в ЮНЕСКО рассмотреть в качестве претендента комплекс исторических зданий в Свияжске (остров-село в Зеленодольском районе Татарстана в слиянии рек Щуки и Свияги). Смутило экспертов слишком большое количество новоделов на территории комплекса. Впрочем, местные власти не теряют надежды прославить на весь село и в следующем году планируют повторно отправить заявку.

А вот у нововыстроенного Храма Христа Спасителя в Москве шансов не оказалось изначально: он не соответствует основному критерию ЮНЕСКО - подлинности. «Воссоздание заново полностью утраченных сооружений не может рассматриваться как реставрация», - пояснили заявителям в аппарате организации.

Подвешенной остается ситуация с восемналцатью историческими объектами Великого Пскова – местные власти предоставили ЮНЕСКО неполный перечень документов.

Также на дальнейшую доработку отправлена и заявка забайкальских властей на  Даурский заповедник в Забайкальском крае. Интересно, что попытка включить природный заказник в список всемирного наследия была предпринята совместно с монгольскими властями.  

Вернули из ЮНЕСКО заявку и на известный ансамбль российских кремлей: Астраханский, Псковский и Угличский. Комитет отправил заявку на доработку за размытость категории и неполноту перечня.

Интересно, что некоторые российские территории и объекты, ранее включенные в список всемирного наследия, впоследствии лишились своего почетного статуса. Например, Водлозерский природный парк, что в Карелии, перестал соответствовать действующим критериям ЮНЕСКО.

Но особо в скорбном списке выделяется, конечно, первый железнодорожный мост через реку Енисей в Красноярске. Объект пришлось исключить из списка всемирного наследия по очень банальной причине – он был разобран на металлолом.

Теги:
Прилепин готовит новую книгу о писателях войны Далее в рубрике Прилепин готовит новую книгу о писателях войныОб этом «Русской Планете» рассказал популярный писатель на своем творческом вечере в Крокус Сити Холле Читайте в рубрике «Культура» Готовьтесь экономитьЧто поможет населению справиться с тяжелой экономической ситуацией Готовьтесь экономить

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО