Непризнанное наследие

Первый мост через Енисей лишился статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как был разобран на металлолом / фото: телеканал "Безопасность"

Двадцать шесть территориальных объектов на территории России включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из них 16 объектов культурного наследия и 10 – природного. При этом, как отмечает телеканал «Безопасность», по общему числу объектов Россия относится лишь к 9-му месту в общем рейтинге. Первая тройка закрепилась за Италией (51 объект), Китаем (41 объект) и Испанией (48 объектов).

Неужели Россия действительно так уступает другим странам по числу замечательных и удивительных мест, достойных международной охраны? Вовсе нет. В 2015-м году президент России Владимир Путин дал распоряжение региональным властям предоставить максимально подробные списки объектов, которые могут соответствовать критериям международной организации и претендовать на место в списке всемирного наследия. Однако, как выяснили журналисты, региональные власти отнеслись к этому указанию достаточно прохладно и поспешили отрапортовать: ничего достойного внимания ЮНЕСКО на их территории нет…

Как следствие, на протяжении с 2005 по 2014 годы от России не поступило вообще ни одной заявки на включение того или иного культурного или природного объекта в список всемирного наследия. При том, что заявки ЮНЕСКО принимает ежегодно.

С 2005 по 2014 год в ЮНЕСКО не поступило ни одной заявки от России о включении памятника культурного наследия в элитный список. Хотя сессии проходят ежегодно.

А причина такого парадоксального отношения к своим предметам гордости банальна – деньги. Вернее, их нехватка. Если богатая Москва и вполне обеспеченный Петербург могут позволить себе содержать свои исторические памятники согласно строгим предписаниям ЮНЕСКО, могут позволить себе надлежащий уход и реставрацию, то для других регионов такая ноша окажется скорее непосильной. Да и сама презентация объекта, его подготовка – мероприятие затратное.

Тем не менее, телеканал «Безопасность» подготовил свой список расположенных на территории России объектов, которые ЮНЕСКО либо отказался включать в список всемирного наследия по формальным основаниям, либо лишь готовится их рассмотреть, либо вовсе исключил из почетного перечня – часто по, увы, понятным причинам.

Так, отказались в ЮНЕСКО рассмотреть в качестве претендента комплекс исторических зданий в Свияжске (остров-село в Зеленодольском районе Татарстана в слиянии рек Щуки и Свияги). Смутило экспертов слишком большое количество новоделов на территории комплекса. Впрочем, местные власти не теряют надежды прославить на весь село и в следующем году планируют повторно отправить заявку.

А вот у нововыстроенного Храма Христа Спасителя в Москве шансов не оказалось изначально: он не соответствует основному критерию ЮНЕСКО - подлинности. «Воссоздание заново полностью утраченных сооружений не может рассматриваться как реставрация», - пояснили заявителям в аппарате организации.

Подвешенной остается ситуация с восемналцатью историческими объектами Великого Пскова – местные власти предоставили ЮНЕСКО неполный перечень документов.

Также на дальнейшую доработку отправлена и заявка забайкальских властей на Даурский заповедник в Забайкальском крае. Интересно, что попытка включить природный заказник в список всемирного наследия была предпринята совместно с монгольскими властями.

Вернули из ЮНЕСКО заявку и на известный ансамбль российских кремлей: Астраханский, Псковский и Угличский. Комитет отправил заявку на доработку за размытость категории и неполноту перечня.

Интересно, что некоторые российские территории и объекты, ранее включенные в список всемирного наследия, впоследствии лишились своего почетного статуса. Например, Водлозерский природный парк, что в Карелии, перестал соответствовать действующим критериям ЮНЕСКО.

Но особо в скорбном списке выделяется, конечно, первый железнодорожный мост через реку Енисей в Красноярске. Объект пришлось исключить из списка всемирного наследия по очень банальной причине – он был разобран на металлолом.

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