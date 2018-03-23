Музей кино приглашает на свой день рождения
Музей кино приглашает на свой день рождения

31 марта Музею кино исполнится 29 лет

Празднование дня рождения впервые пройдет в новом доме музея – в павильоне №36 на ВДНХ.

Именно здесь, с октября 2017 года были открыты экспозиция «Лабиринт истории», посвященная развитию отечественного кинематографа, и две выставки: «Анна. Прибытие поезда», в которой представлены костюмы из кинофильма Сергея Соловьева «Анна Каренина», и «Кино – это звезды» – об актерах советского кино.

Государственный центральный музей кино – национальный музей истории и теории кино был основан в 1989 году на базе Музейного отдела Всесоюзного Бюро пропаганды киноискусства.

19 октября 2017 года состоялось открытие Музея кино в павильоне №36 на ВДНХ. В новом здании Музея находятся шесть выставочных зон, фондохранилища, научно-образовательный центр и три кинозала, оборудование которых позволяет показывать кино не только с цифровых, но и с аналоговых носителей – на пленке 16 и 35 мм.

В свой день рождения Музей кино подготовил специальную программу для детей и взрослых: показы любимых мультфильмов и фильмов, интересные экскурсии и познавательные лекции, встреча-обсуждение в Клубе Документального кино и премьерный показ редкостей из фильмотеки музея. 

Празднование начнется лекцией-игрой для детей от 6 лет. В их распоряжении окажется  клоун Киноша, который в игровой форме представит ребятам программу  «Чарли Чаплин. Маленький Великий человек»

Далее пройдет экскурсия «Волшебный фонарь, или первое знакомство с Музеем кино» для детишек постарше. Участники узнают, почему, например,  фонари называют волшебными и где в музее живет «верблюд»? Или что такое кинопленка и какие аттракционы монтировал Сергей Эйзенштейн?

Во время экскурсии дети не только получат ответы на эти вопросы, но и узнают о самых важных событиях в истории кино, об основных этапах кинопроизводства и главных кинематографических профессиях.

Днем в  зале им. Дзиги Вертова состоится показ Чарли Чаплина «Великий диктатор» (1940, США) Именно эта картина была показана в день открытия Музея кино в Большом зале Киноцентра на Красной Пресне 31 марта 29 лет назад…

В 1989 году копия «Великого диктатора» была подарена Музею кино вдовой великого актера и режиссера Уной Чаплин в честь столетней годовщины со дня рождения Чарльза Чаплина.

В зале имени Андрея Тарковского пройдет кинолекторий для детей и взрослых. Где фильм за фильмом зритель будет втягиваться в настоящий Лабиринт истории. Начнется показ фильмом «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (реж. Л. Кулешов, 1924, СССР).

Перед просмотром которого  киновед Милена Мусина расскажет зрителям об истории создания фильма и о том, какую роль он сыграл в истории отечественного кино. А в Клубе Документального кино состоится просмотр и обсуждение фильма «Марк Донской. Король и шут» (студия «Кинопроба» 2011)

Ближе к вечеру историк кино и киновед Петр Багров представит редкости из фильмотеки Музея кино. Музей кино славится своей коллекцией документов, фотографий, эскизов, плакатов, кинотехники. В фильмотеке музея также есть уникальные материалы, в том числе, поступившие из личных собраний классиков отечественного кино. В день рождения музея некоторые из этих редкостей впервые будут представлены публике.

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