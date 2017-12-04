В Москве состоялся Зимний фестиваль «Сны о Москве» журнала Seasons
В этот раз организаторы решили объединить два формата: новогодний карнавал в теплом помещении с концертами, спектаклями, буфетом с уличной ярмаркой с большой елью и рождественскими хорами.
Тема фестиваля 2017-ть - «Сны о Москве», была созвучна как месту проведения - Музею Москвы, так и общему оформлению пространства.
Для гостей была создана настоящая теплая карта Москвы из воспоминаний, тайных переулков и секретных любимых мест. Актеры, музыканты, писатели, поэты, рассказывали свои истории о городе, а музыканты пели любимой столице свои песни и баллады.
Поэт Лев Рубинштейн читал со сцены стихи о Москве разных лет: Булата Окуджаву, Высоцкого, Пастернака, Цветаеву. А в воскресенье для гостей выступил Хор Seasons с рождественскими гимнами и каверами на самые популярные новогодние песни…
«В нашей Москве — много хороших людей, вдохновения, творчества, радости. Мы хотели показать Город, в котором мы оказались, хорошо знакомым и немного сказочным. Таким, каким мы любим его и хотим видеть», - признаются устроители фестиваля.
«На улицах нашего сказочного города звучали стихи и живая музыка, которые каждой строчкой, каждой нотой откликались в сердце.
Среди посетителей бродили бродячие артисты, фокусники и люди-фонари…разыгрывались сценки «старой Москвы».
Наш фестиваль - это сны о нашем детстве, воспоминания об ожидании чуда и нашем городе, который становится таким красивым, когда в каждом окне зажигаются новогодние елки.
«Мы приготовили много сюрпризов, рождественских чудес - буквально на каждом углу. Чтобы люди удивлялись, ахали и радовались с нами празднику, как дети!», - добавили организаторы.Далее в рубрике В потоке жаждыОдин из богатейших бизнесменов России, выпускник Физтеха, Игорь Рыбаков представил в Москве свою книгу «Жажда» Читайте в рубрике «Культура» Олимпиады не будет. Терпение кончилось!Травля российских спортсменов, организованная нашими «зарубежными партнерами», подготовила почву для одного из самых радикальных решений в истории отечественного спорта
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