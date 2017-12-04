Сны о Москве
Сны о Москве

В Москве состоялся Зимний фестиваль «Сны о Москве»  журнала Seasons

В этот раз организаторы решили объединить два формата: новогодний карнавал в теплом помещении с концертами, спектаклями, буфетом с уличной ярмаркой с большой елью и рождественскими хорами.

Тема фестиваля 2017-ть -  «Сны о Москве», была созвучна как месту проведения - Музею Москвы, так и общему оформлению пространства.   

Для гостей была создана настоящая теплая карта Москвы из воспоминаний, тайных переулков и секретных любимых мест.  Актеры, музыканты, писатели, поэты, рассказывали свои истории о городе, а музыканты пели любимой столице свои песни и баллады.

Поэт Лев Рубинштейн читал со сцены стихи о Москве разных лет: Булата Окуджаву, Высоцкого, Пастернака, Цветаеву. А в воскресенье для гостей выступил Хор Seasons с рождественскими гимнами и каверами на самые популярные новогодние песни…

«В нашей Москве — много хороших людей, вдохновения, творчества, радости. Мы хотели показать Город, в котором мы оказались, хорошо знакомым и немного сказочным. Таким, каким мы любим его и хотим видеть», - признаются устроители фестиваля.

«На улицах нашего сказочного города звучали стихи и живая музыка, которые каждой строчкой, каждой нотой откликались в сердце.

Среди посетителей бродили  бродячие артисты, фокусники и люди-фонари…разыгрывались сценки «старой Москвы».

Наш фестиваль - это сны о нашем детстве, воспоминания об ожидании чуда и нашем городе, который становится таким красивым, когда в каждом окне зажигаются новогодние елки.

«Мы приготовили много сюрпризов, рождественских чудес - буквально на каждом углу. Чтобы люди удивлялись, ахали и радовались с нами празднику, как дети!», - добавили организаторы. 

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