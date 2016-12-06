Мария Шалаева: «Я так рыдала, когда узнала, что поступила в театральный»

Наконец исполнилась заветная мечта актрисы Марии Шалаевой – дебют на театральной сцене. Она сыграла Бернадетту в спектакле по пьесе Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера» на сцене Центра имени Мейерхольда. Здесь и эксцентрика, и нежность, и бесконечная грусть, и жесткий юмор – экстремальный набор для дебютантки, которая не сходит со сцены час десять, находясь в метре от зрителей. Впрочем, этот эквилибр они выполняют вдвоем с московской театральной примой Ольгой Бешулей.

РУССКАЯ ПЛАНЕТА: Каково это выходить на театральную сцену в первый раз?

МАРИЯ ШАЛАЕВА: И не сходить с нее час десять это невероятный опыт, конечно. И моя давняя заветная мечта. Вот на съемках бывают двенадцатичасовые смены. После которых я даже готова на какие-то подвиги, веселье. А после спектакля очень устаешь. Я даже начала спрашивать: «Ребята, со мной что-то не так? Я только хочу дойти до кровати и лечь спать!» - «Ну да, конечно, у всех так, это нормально».

Так что съемочные двенадцать часов не равняются часу на сцене. Не знаю, почему так происходит. То ли из-за пристального внимания зрительного зала в метре от меня. Хотя он и небольшой - на семьдесят человек. Боюсь представить, что происходит, когда играешь для трехсот! У меня есть похожий опыт на съемках, когда тебе кто-то что-то в лицо тычет, держит приборы, подсвечивает глазки, хлопушкой перед носом щелкает.

То есть такое близкое сосуществование мне вполне понятно. А вот час десять без перерыва забирают какие-то грандиозные силы! Даже если доволен спектаклем. Еще так страшно есть хочется. Слона готов проглотить!

РП: Эта работа необычна еще и тем, что Ольга Бешуля играет одновременно две роли – режиссера и вашего партнера по сцене.

МШ: Оля, конечно, экстраординарная женщина. Мы полтора года пытались сделать спектакль, где-то выпустить. Оля прима «Театра около Дома Станиславского», которая занята в театре, я - на съемках, и нам в принципе тяжело встретиться. К тому же все это мы делали без какой-либо финансовой мотивации. Это ее личная инициатива, за которую она взялась и доперла на себе до конца, приложив какие-то нечеловеческие усилия. Мы репетировали в одном месте, потом в роскошной Мастерской, которую, к сожалению, закрыли. Единственное место, которое у нас оставалось, был Центр Мейерхольда.

РП: Решение по поводу пьесы Пьера Нотта было единогласным?

МШ: Мы просто хотели вдвоем поработать. Познакомились на съемках короткометражки. И вдруг что-то произошло - я встретила партнера, с которым страшно интересно, любопытно. Это не так часто происходит на самом деле. К тому же мы из двух противоположных миров. Оля отработала в театре почти двадцать лет. А я из киношного мира. В общем, я положилась на выбор Оли в плане пьесы. Мы ее долго искали, кстати. Помню сначала ходили в библиотеку для театральных деятелей на Пушкинской, сидели там, почитывали пьески. И все не то. Потом перебрались домой, нашли наконец, пробовали репетировать то там, то сям. Мы чуть ли в не в туалете репетировали. Оля сказала: «Маш, на самом деле, так спектакли не делаются».

РП: Вы с Ольгой такие же разные, как и героини спектакля Бернадетта и Анетта, являющиеся по сути антиподами?

МШ: Не знаю, сложно сказать. Дружба основывается не на том, насколько вы разные или похожие. А скорее на общих устремлениях и взглядах. У нас с Ольгой они похожи. Взгляды на то, как заниматься профессией.

РП: То есть репетиции шли гладко?

МШ: Оля такой человек, она ни разу не сказала: «Шалаева, что-то ты не то делаешь!» Наоборот, все время хвалила. Метод у нее такой. Она не задалбливает человека, а говорит: «Видишь, как ты продвинулась, молодец». А я ведь очень мнительная, меня такой подход воодушевляет.

РП: Вы бы не хотели сыграть за границей?

МШ: Я думала, наверное, можно найти агента, как-то пристроиться. Но начинать там с нуля очень сложно. Потому что это не Россия, за границей есть актерские профсоюзы. И если вы с француженкой будет претендовать на одну роль, то ты будешь последним в списке, кому ее дадут. Потом театр, например, во Франции мне совсем не близок. Он очень своеобразный, недостаточно легкий, игровой. Чисто теоретически, я бы очень хотела работать с немцами. Была несколько раз на Берлинском кинофестивале с картинами, ходила на кастинги. И мне почему-то ужасно интересно с этими людьми. Но, опять же, это мой личный опыт, и я не могу сказать, что все французы говно, а немцы - умнички.

РП: В конце концов, Вы разыгрываете французскую пьесу...

МШ: Да, но Оля ее так переделала! Не знаю, как к этому бы отнесся Пьер Нотт, если бы увидел. Изначально пьеса очень жёсткая, остросоциальная. А Оля сделала из нее какое-то кружево - спектакль про смерть, отношения людей, любовь сестер. Я пригласила одну знакомую пожилую женщину на премьеру, которую очень тронула история и то, что мы решили ее сыграть: «Маш, простите пожалуйста, а почему именно эта пьеса? Вы ведь молодые люди, а пьеса написана для двух старух. Почему вас это все волнует? Это ведь очень тяжело» Смерть это такой опыт, который невозможно исключить из жизни. Так что мы разыгрывали тему смерти на фоне отношений, чего-то живого, что всегда происходит вокруг – свадьбы или похорон, не важно. Для меня это, в первую очередь, трагикомедия про отношения сестер.

РП: Кто распределял роли, и не хотелось ли вам сыграть противоположную?

МШ: Что вы, если бы Бешуля сказала вообще молчать, я бы стояла и молчала весь спектакль! Она богиня сцены для меня. Так что, что дали, то и сыграла.

РП: Вам вообще везет на некий актерский эксклюзив. Одного из первых своих режиссеров Сергея Ткачева вы встретили в самолете, и появился фильм «Маша». Потом была знаменитая «Русалка», которую Анна Меликян делала под вас. Ольга Бешуля решила, что хочет поставить спектакль именно с Вами.

МШ: Да, считайте, Оля полтора года мне преподавала актерское мастерство. Конечно, это невероятное везение.

РП: И чем этот опыт так отличается от кино?

МШ: В кино ты должен быть остер здесь и сейчас, очень быстро на все реагировать. Даже если выучил текст, у тебя есть партнер и пространство, которое надо освоить. В театре работает накопительный эффект. Репетируешь, репетируешь, один и тот же текст долбишь. И потом все, что нарыл, нужно еще как-то донести. И каждый раз это еще и происходит по-разному. Ну совершенно разные спектакли получаются! Сегодня больше волновался, завтра – меньше. Сегодня партнерша выкинула номер, и ты с трудом сдерживаешься, чтобы не расхохотаться. Это как она и та же коробка с механизмом, в которой каждый раз все по-разному вертится. А в кино то, что ты в данный момент наработал, и есть результат.

РП: На что Вы опираетесь, чтобы понять, получилось или нет?

МШ: Мне всегда кажется, что не получилось. Редко бываю довольна. Но иногда получаю удовольствие от процесса - на это и ориентируюсь. По крайней мере в кино так. Хотя, иногда результат бывает такой, что потом думаешь: «А чему я радовалась-то вообще?» А иногда думаешь: «Я говно, говно, говно». А все: «Ну ты даешь, ну ваще, так здорово!» Думаешь: «Да?! Ну ладно, поверю на слово». Я на спектакль приглашала друзей, послушала их мнение – у всех абсолютно разное. Кто-то в восторге, кто-то дал сто пятьдесят советов. Сначала относилась ко всему этому трепетно, а сейчас забила.

РП: Сцена обостряет чувство актерской уязвимости?

МШ: Я всегда волнуюсь – и в театре и в кино одинаково. Потом в театре ты хозяин положения, а в кино - в руках монтажа, того-сего. Такое могут налепить. Я люблю брать ответственность на себя, так что мне в театре нравится. И потом, какое-то зеркало все равно есть. Актер зажался – и зритель тоже, тебе неловко и ему как-то не комфортно. Никогда не знаешь, что случится на этот раз. Зато это дает бешеный азарт.

РП: Какая из сцен спектакля принесла самые неожиданные результаты?

МШ: Самая сложная - в которой героини угоняют автобус, чтобы попасть на кладбище и найти там своего отца. Трудно было совместить движение и диалог. Мы долго с ней бились. Кажется, зрителям она нравится больше всего. Вообще, в пролог влезать трудно. Середина и конец идут легче. Главное дойти, начать, а дальше уже легче.

РП: Как говорит актер Виталий Боровик, который преподает в ЦИМе сцендвижение: «День спектакля – это всегда не тот день. Вот если бы вчера или завтра!»

МШ: Да, точно. У меня пока не было ни одного дня, когда надо играть спектакль, и я чувствую себя полностью здоровой. То грипп, то простуда, то не доспал, то перепил.

РП: Чего вы не делаете в день спектакля?

МШ: Не веду светской жизни, не стану болтать три часа с подружкой в кафе. А то выйдешь пустой и уже ничего не донесешь.

РП: С какими театральными режиссерами вы бы хотели поработать?

МШ: Конечно, с Сергеем Женовачом - обожаю его спектакли! Но куда мне. С Александром Молочниковым, Юрием Погребничко. «Бунтари» это идеальное высказывание о политике, когда художник около нее, а не внутри. Очень понравился спектакль Жени Цыганова по пьесе Ольги Мухиной «Олимпия» про наше поколение – я бы хотела в нем сыграть. Вообще, я бы конечно дурака поваляла в какой-нибудь трагикомедии. Когда шутишь на серьезные темы.

В институте любимым драматургом был Островский, который казался мне гомерически смешным. А Чехов наоборот. Терпеть не могла его пьесы, особенно «Трех сестер». Думала: «Да что ж они не едут! Да заколебали уже, сто пятьдесят раз бы уже уехали! Черт подери этих трех баб-идиоток». Я только сейчас полюбила его пьесы. Наверное, сложно, но интересно было бы сыграть Карло Гоцци - там много импровизации.

РП: Решились бы сыграть, например, в спектакле, который идет 24 часа?

МШ: Я бы и смотреть не пошла такой спектакль, не то что играть. Мой формат это час двадцать. Максимум часа три, но с антрактом. Чтобы в буфет сходить. А все что дольше - одно мучение.

РП: И в репертуарном театре себя, наверное, тоже не представляете?

МШ: Ну у меня есть три любимых театра – «женовачи», театр Погребничко и «фоменки». Но я не представляю себя в группе, не умею я существовать там. Съемки этим и хороши – встретился, поработал и разошелся. Коллектив для меня загадочная и подозрительная вещь. Такой я человек, люблю одиночество и не нуждаюсь в коллективе.

РП: У вас были перерывы в работе, не было сомнений в том, что вы правильно выбрали профессию?

МШ: Все время сомневаюсь. Но ничего другого найти не могу - не интересно. Я как будто в западне. Иногда бывает круто, а иногда видишь, что ты не нужен. Ну не понадобился и все. Год, два, три, пять. И что тогда делать? Готовить я не люблю, шить не умею. Деньги и бизнес тоже скукотень.

РП: Мы сейчас в таком заведении, в некотором смысле закрытом…

МП: Ну да, оно открылось года два назад, и все артисты, художники почему-то стали проводить свое время здесь.

РП: Избегаете мест, где вас могут узнать?

МП: Да я очень люблю, когда меня узнают, прямо счастлива, когда это происходит! Это не так часто бывает. Подходят, чтобы похвалить. Ни разу не было, чтоб кто-то в рожу дал. Может поэтому я не могу найти себе другого применения - где же еще меня так будут хвалить. На обычной работе как - сделал дело, зарплату получил и пошел. А похвалить?!

РП: Ваши дети уже посмотрели спектакль?

МП: Они были на репетициях. Дусенька еще маленькая, все время разговаривает. Я на сцене говорю, а она мне в ответ что-то лопочет. Старший попросился посмотреть спектакль со зрителями. Он все думает, чем заниматься в жизни. Хочет быть бизнесменом, чтобы купить крутую тачку. А актерство – это запасной аэродром. Нестор уже снялся в двух короткометражках.

Но так как ему не заплатили, сказал, что хреновая это профессия, черт знает что! На него большое впечатление произвел фильм «Призрак» с Фёдором Бондарчуком. Там на него второй герой похож, такой же рыжеватый, немного зажатый. Мечтает о встрече со своим кумиром - Федором Сергеевичем.

РП: А вы в детстве были раскрепощенным артистичным ребенком?

МШ: Просто шаловливой, подвижной, дружила только с мальчиками. Это со стороны кажется, что все легко, а на самом деле пришлось очень многое преодолевать. Я так рыдала, когда узнала, что поступила! Это было невероятное напряжение, шок. С другой стороны, актерская профессия позволяет получить очень разнообразный опыт, заставляет все время шевелить мозгами.

РП: Наверное, помогает лучше разбираться в людях?

МШ: Я часто ошибаюсь. Мне важнее, наверное, полюбить человека, даже если он мне сначала не понравился. А если полюбить не удалось, то это очень мучительно.

СПРАВКА «РУССКОЙ ПЛАНЕТЫ»:

Мария Александровна Шалаева - российская актриса, родилась 15 марта 1981 года в Москве, выпускница ГИТИС (мастерская И.Райхельгауза), снялась более чем в десяти фильмах и сериалах, в том числе в фильмах «Первокурсница», «Маша», «Русалка», «Нирвана». Замужем за композитором Иваном Лубенниковым. В 2010 году у пары родилась дочь Евдокия.

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