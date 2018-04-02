Мои маленькие советские радости

16-19 марта 2018 года в парижском выставочном комплексе у Версальских ворот прошел ежегодный книжный салон, который считается в Европе вторым по масштабу после франкфуртской книжной ярмарки. Россия на нем - почетный гость, и это знаковое событие, знаменующее начало двустороннего года литературы и языка в России и Франции.

Парижский книжный салон – одно из крупнейших интеллектуальных событий года. LIVRE PARIS – это место встречи издателей учебной, научной и художественной литературы. Издатели, представители науки и образования, агенты каждый год собираются в Париже, чтобы создать нечто новое. Парижский книжный салон – одна из важнейших мировых площадок для популяризации научных и учебных изданий.

Мероприятие традиционно получает широчайшее освещение средств массовой информации всего мира и вызывает активный интерес мировой общественности. В этом году хедлайнерами фестиваля стали русские писатели – среди прочих Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Роман Сенчин и другие. Также свою книгу «Мой друг Карлос Шакал» впервые для западного читателя представил Игорь Молотов.

«Русская планета» предлагает прочитать статью знаменитого парижского писателя и журналиста Филиппа Лакоша (Philippe Lacoche), опубликованную в пятницу в газете Lacoche в Le Courrier. Статья дается в незначительном сокращении.

Парижский книжный салон сильно изменился. Вот уж как пять или шесть лет моя нога не ступала туда. Это было, насколько я помню, весьма дружелюбное, хорошо организованное и праздничное мероприятие. Приглашенный издателями моей последней книги, я отправился на него.

Разочарование: плохое информационное сопровождение и размещение объектов выставки, необходимость отстоять в очереди, длинной, как «Пьяный корабль» Артюра Рембо, чтобы отдохнуть и купить бутерброд, за который надо выложить целое состояние. Очень мало мест, где можно присесть и уединиться, чтобы забыть весь этот изнурительный шум. К счастью, так как я отношусь к тем, кто пытается писать книги, в моем распоряжении оказался стул. Именно на нем я и разместил мое бренное тело и принялся лениво грезить, ожидая клиентов в этой рыночной атмосфере потребления товаров храма литературы.

Внезапно мое внимание было привлечено дружелюбными и веселыми криками, исходящими от стенда напротив меня: вот оттуда, от стенда превосходного журнала «Текникарт»: «Мы все взорвем!». Любознательный по природе, я приближаюсь, рискуя получить пулю в мою Тернуазскую голову. И что я там вижу: источник шума - это пятидесятилетний человек с черными с проседью кудрявыми волосами, который представляет нам Игоря Молотова.

Моя кровь марксиста совершает лишь один оборот, и немного лукаво я говорю себе: «Вот отличный способ для меня отпраздновать май 68го , эту мелкую революцию, ведомую группкой папенькиных сынков, сегодня быстро превратившихся в сторонников унылой социал-демократии, и даже в "макронистов"…»

Я приближаюсь к человеку, о котором объявляли столь громогласно. Игорь – тридцатилетний мужчина, одетый в войлочное рыжее пальто, черный пиджак с изумрудными пуговицами поверх светлой рубашки с красными узорами. Его подбородок для пущей эффектности заканчивается бородкой в Ленинском стиле.

Мы немного пообщались, Игорь и я. Он поведал мне, что приехал на книжную выставку, чтобы поддержать книгу, написанную им о Карлосе (не певце, сыне Франсуазы Дольто, но революционере). Труд Игоря на русском языке все еще не переведен на французский; вот вам рекомендация, обитатели издательского мира! Приложив усилия и упорство, мы сфотографировали Игоря. Чтобы успокоить свои эмоции, я собирался пропустить по кружечке свежего пива с моим издателем. Холодная водка была бы куда более уместна, но я обещал моим близким не наступать снова на эти грабли. Да! Да!

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