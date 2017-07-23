Луиджи Мартеллета: О Летних сезонах в России и современном прочтении русской классики
Луиджи Мартеллета: О Летних сезонах в России и современном прочтении русской классики

Летние Балетные Сезоны, открывшиеся этим летом в Российском академическом Молодежном театре, из года в год удивляют зрителя интересными и нестандартными прочтениями классики.

По словам организатора «Летних балетных сезонов», художественного руководителя Аллы Немодрук, всего, за 16 лет, спектакли «Летних балетных сезонов» посетили более 600 000 человек и это большое достижение в плане популяризации балета в целом.

Изначально этот проект задумывался в основном для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро «Сезоны» стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.

Надо отметить, что в «Сезонах - 2017» участвуют не только российские коллективы, но и солисты парижской Гранд Опера и знаменитая итальянская балетная труппа Compagnia Nazionale di R. Paganini.

Основанная в 2006 году, труппа, под руководством римского танцовщика и хореографа Луиджи Мартеллета представит в августе современное прочтение жемчужины российского и мирового балета «Лебединое озеро».

Луиджи Мартеллета

Луиджи отмечает, что главная миссия его коллектива – познакомить публику с искусством движения, вдохновленным классической базой и дополненным нео - классикой и современными направлениями.

«Для меня большая честь представить свои спектакли в таком престижном проекте, как «Летние балетные сезоны» в России, которую я считаю родиной танца, балетного искусства.

Кроме неоклассической версии «Лебединого озера», мы привезли и второй спектакль «От танго до болеро» - пластические истории о любви и дружбе, ревности и предательстве – обо всем, что каждый испытал хотя бы раз.

Сразу отмечу, что идея поставить «Лебединое озеро» преследовала меня в течение многих лет. Будучи ведущим солистом балетной труппы Римской Оперы, а также других итальянских и европейских театров, я неоднократно исполнял главную партию в балете и хорошо изучил его.

Для данной постановки мы, прежде всего, убрали язык жестов, пантомиму и некоторые «тяжелые» фрагменты классического исполнения, – что сделало хореографию спектакля легче, но не лишило его классической выразительности.

Лучшими танцовщиками для меня всегда оставались представители вашей страны. На первом месте – несомненно, Рудольф Нуреев – именно он изменил отношение, восприятие танцоров-мужчин в классическом танце; на втором - Михаил Барышников – из-за его техники, и на третьем – великолепный Владимир Васильев.

По моему мнению, современный балет отличает скорость выполнения и простота понимания, в нем много энергии, техники, динамики и нет места для манерности и пантомимы.

Теги:
Гжельский Ждун и Вишневое варенье Далее в рубрике Гжельский Ждун и Вишневое вареньеВ сельском поселении Гжельское Раменского района состоялся первый Фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья». Читайте в рубрике «Культура» Насудила на свадебкуЧто скрывало торжество, или почему элите иногда стоит быть скромнее Насудила на свадебку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО