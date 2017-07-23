Луиджи Мартеллета: О Летних сезонах в России и современном прочтении русской классики

По словам организатора «Летних балетных сезонов», художественного руководителя Аллы Немодрук, всего, за 16 лет, спектакли «Летних балетных сезонов» посетили более 600 000 человек и это большое достижение в плане популяризации балета в целом.

Изначально этот проект задумывался в основном для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро «Сезоны» стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.

Надо отметить, что в «Сезонах - 2017» участвуют не только российские коллективы, но и солисты парижской Гранд Опера и знаменитая итальянская балетная труппа Compagnia Nazionale di R. Paganini.

Основанная в 2006 году, труппа, под руководством римского танцовщика и хореографа Луиджи Мартеллета представит в августе современное прочтение жемчужины российского и мирового балета «Лебединое озеро».

Луиджи Мартеллета

Луиджи отмечает, что главная миссия его коллектива – познакомить публику с искусством движения, вдохновленным классической базой и дополненным нео - классикой и современными направлениями.

«Для меня большая честь представить свои спектакли в таком престижном проекте, как «Летние балетные сезоны» в России, которую я считаю родиной танца, балетного искусства.

Кроме неоклассической версии «Лебединого озера», мы привезли и второй спектакль «От танго до болеро» - пластические истории о любви и дружбе, ревности и предательстве – обо всем, что каждый испытал хотя бы раз.

Сразу отмечу, что идея поставить «Лебединое озеро» преследовала меня в течение многих лет. Будучи ведущим солистом балетной труппы Римской Оперы, а также других итальянских и европейских театров, я неоднократно исполнял главную партию в балете и хорошо изучил его.

Для данной постановки мы, прежде всего, убрали язык жестов, пантомиму и некоторые «тяжелые» фрагменты классического исполнения, – что сделало хореографию спектакля легче, но не лишило его классической выразительности.

Лучшими танцовщиками для меня всегда оставались представители вашей страны. На первом месте – несомненно, Рудольф Нуреев – именно он изменил отношение, восприятие танцоров-мужчин в классическом танце; на втором - Михаил Барышников – из-за его техники, и на третьем – великолепный Владимир Васильев.

По моему мнению, современный балет отличает скорость выполнения и простота понимания, в нем много энергии, техники, динамики и нет места для манерности и пантомимы.

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