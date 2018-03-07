Лучший день Весны
Лучший день Весны

«Баба бабе рознь» и другие творческие мероприятия, приуроченные к 8 марта

8 марта на сцене Yota Arena состоится ежегодный праздничный концерт группы ВИА «Татьяна».

Когда они на сцене, отсутствие свободных мест в зале – привычное дело. Их концерты всегда сопровождаются овациями и неизменным исполнением на бис. Они – это ВИА «Татьяна».

Семь красавиц-барышень в коллекционных платьях 50-х годов, «великолепная семерка» выпускниц столичных музыкальных и театральных вузов, исполняющих песни из прошлого.

Репертуар ВИА «Татьяна» охватывает промежуток от 30-х до 60-х годов. Девушки очень разные, и у каждой своя роль, своя интонация. То кокетство, то робость, то хулиганство или бешено-шальной мальчишеский задор. Участницы ВИА «Татьяна» как будто бы знакомы нам по старым кинолентам и фотографиям уже прошлого ХХ века. Это песни Утесова, Клавдии Шульженко, Изабеллы Юрьевой, Анны Герман и некоторых других. Их «на ура» встречает и молодежь, и чопорные интеллектуалы, люди разных возрастов и умонастроений…

9 марта на этой же сцене состоится праздничный концерт с говорящим названием «Баба бабе рознь!»

Музыкант, поэт и актер Василий Уриевский выступит  со специальной программой, посвященной женскому дню. 

Творчество Василия уже смогли по достоинству оценить поклонники на многочисленных музыкальных и юмористических фестивалях и  телевизионных шоу. Это неудивительно, ведь музыкант выбрал самый правильный способ донести до слушателей довольно серьезные вещи – через призму юмора.

Новая эра в его карьере наступила, когда он познакомился с экс-директором группы «Umaturman» - Рустемом Нуриевым.  В данном дуэте, в середине апреля 2014 года Уриевский выпустил свой первый официальный полноформатный альбом «Тыщ-Ты-Тыщ», а на заглавную песню релиза «Песня ни о чем» снял  клип.

Только  появившись на YouTube-канале, ролик сразу набрал полмиллиона просмотров. В итоге, благодаря такому интересу со стороны зрителей клип попал в хит-парад канала MTV Russia и в шорт-лист музыкальной премии Russian MusicBox 2014 в номинацию «Лучший креатив года».

Празднично – весенние мероприятия намечены и в историческом парке «Россия - Моя история». Здесь решили уделить внимание обоим аспектам этого неоднозначного, но, безусловно, красивого дня.

В историческом парке уверены -  8 марта уже давно перестало быть наследием революционной эпохи, превратившись в праздник всех женщин, цветения и весны.

В итоге здесь состоится тематическая экскурсия про женщин в истории России, исторический модный показ женской одежды, концерт виртуоза-скрипача, мастер-класс по каллиграфии в древнерусском стиле и бесплатные кинопоказы совместно с телеканалом «История».

Программа мероприятий охватила четыре значимых темы в жизни каждой женщины – «кому подражать», «как одеваться», «красивая музыка» и «письмо».

О том, чему мужчинам стоит поучиться у женщин, подробно расскажут ведущие мероприятий 8 - 11 марта в атриуме исторического парка.

Совместно с телеканалом «История» на большом экране павильона 57 состоятся, уже ставшие традиционными, бесплатные показы документальных фильмов, посвященных судьбам известных женщин.

Все героини очень разные - Марина Влади, Алиса Фрейндлих, Лидия Шукшина, Татьяна Доронина, Нона Мордюкова, Зоя Федорова. Объединяют их творческие успехи и любовь российских зрителей. Авантюрные и рассудительные, строптивые и ранимые, удивительные и талантливые женщины сами рассказывают истории своих взлетов и падений.

Тема женской моды будет охвачена сразу с двух сторон – в необычном формате исторической реконструкции и в виде модного показа исторического костюма, который будет сопровождаться детальным описанием каждой из моделей.

Таким образом, пребывая в бесплатной зоне исторического парка – атриуме, можно стать участником одновременно выставки так называемого «пред-а-парте» и свидетелем модного показа «от кутюр», но так, как если бы он проходил в одном из десятилетий прошлого века.

Ожидаемым событием станет живой концерт скрипача-виртуоза Антона Герасимова.   8 марта он выступит с лирической программой произведений, которые композиторы посвящали своим женщинам-вдохновительницам. Акустическое звучание вкупе с обширным пространством атриумного зала создадут праздничное настроение и помогут передать в музыке то, что испытывали композиторы-создатели. Стать свидетелем превращения звуков в чувства – достойный подарок к 8 марта.

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