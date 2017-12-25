Лохматая душа или почему Собака - не подарок

На протяжении всего дня гостей ждали интереснейшие мастер-классы по изготовлению открыток, елочных игрушек, карнавальных масок, а также благотворительная ярмарка, часть средств от которой пошло на поддержание реабилитационного приюта для бездомных животных «Лохматая душа»

Приют, который открылся уже более 15 лет назад в городе Грязево Липецкой области, сейчас находится в довольно трудном положении. И если начинался он с 50-ти собак, то сегодня на передержке находятся более 650 животных.

«К сожалению, статистика такова – на двух пристроенных собак, появляется 8-10 новых. Щенков все подбрасывают и подбрасывают... Больных, искалеченных, голодных...», - с болью в голосе комментирует волонтер, попечитель приюта, - Наталия Чудновская.

«А сегодня администрация города вообще хочет закрыть частный приют «Лохматая душа», который открыла Валентина Силич. Не просто закрыть, а уничтожить! Про Валентину в свое время даже показывали фильм на телеканале «Мир». Это человек, который положил жизнь на спасение животных. В данный момент приюту помогают добрые люди своими пожертвованиями»

Как известно, 2018 год – год Собаки. В связи с этим работникам зоопарка хотелось бы обратить более пристальное внимание людей: стоит ли дарить на праздники животных, в частности, собак? Ведь прежде, чем сделать такой сюрприз, стоит хорошо подумать.

Существует ряд конкретных причин, по которым не стоит дарить щенка, поскольку это может стать проблемой, как для собаки, так и для ее нового владельца. В итоге, такие «лохматые сюрпризы» становятся новыми вынужденными жителями приютов.

«Собака в качестве подарка – не самая лучшая идея. Даже, если она и символ приходящего года», - комментирует Наталия.

«Ежегодно в нашем приюте оказывается огромное количество животных, с которыми насюсюкалиь, наигрались, а потом они просто надоели. Вдруг выясняется, что у хозяев аллергия, у них не денег на питание щенка, на его лечение, им просто некогда с ними заниматься.

И следующий шаг, как самый простой выход, - выбросить его на улицу. Привыкшие к домашним условиям и совершенно неприспособленные животные становятся легкой добычей живодеров, они попадают под колеса машин, замерзают, голодные на обочинах дорог.… И только неравнодушные люди не могут пройти мимо.…

Так что я призываю: прежде, чем подарить собаку, убедитесь, что тот, кому предназначен подарок действительно готов его принять. Предупредите человека о том, какой сюрприз вы хотите ему сделать и узнайте его мнение на этот счет.

Понятно, что многие дети мечтают о том, чтобы им подарили щенка. К сожалению, большинство из них не понимают, что собака это большая ответственность, поэтому достаточно скоро уход за ней может полностью лечь на плечи других людей.

Если вы действительно любите животных, то у вас есть такая возможность - помочь им. Так, даже если каждый переведет хоть по 100 руб. на нужды приюта, это уже что-то!!! Благотворительные деньги пойдут на корм, лекарства и медицинские услуги для животных реабилитационного центра, который нуждается в новой территории. А пока… пока мы должны накормить хотя бы тех, кто еще жив.

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