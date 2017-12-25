Лохматая душа или почему Собака - не подарок
Лохматая душа или почему Собака - не подарок

В канун Рождества в Московском зоопарке, на территории недавно отреставрированного музея-особняка «Дом Клюева», состоялась Новогодняя Ярмарка

На протяжении всего дня гостей ждали интереснейшие мастер-классы по изготовлению открыток, елочных игрушек, карнавальных масок, а также благотворительная ярмарка, часть средств от которой пошло на  поддержание реабилитационного приюта для бездомных животных «Лохматая душа»

Приют, который открылся уже более 15 лет назад в городе Грязево Липецкой области, сейчас находится в довольно трудном положении. И если начинался он с 50-ти  собак, то сегодня на передержке находятся более 650 животных.

«К сожалению, статистика такова – на двух пристроенных собак, появляется 8-10 новых.  Щенков все подбрасывают и подбрасывают... Больных, искалеченных, голодных...», - с болью в голосе комментирует волонтер, попечитель приюта, - Наталия Чудновская.

«А сегодня администрация города вообще хочет закрыть частный приют «Лохматая душа», который открыла Валентина Силич. Не просто закрыть, а уничтожить! Про Валентину в свое время даже показывали фильм на телеканале «Мир». Это человек, который положил жизнь на спасение животных. В данный момент приюту помогают добрые люди своими пожертвованиями»

Как известно, 2018 год – год Собаки.  В связи с этим работникам зоопарка хотелось бы обратить более пристальное внимание людей: стоит ли дарить на праздники животных, в частности, собак? Ведь прежде, чем сделать такой сюрприз, стоит хорошо подумать.

Существует ряд конкретных причин, по которым не стоит дарить щенка, поскольку это может стать проблемой, как для собаки, так и для ее нового владельца. В итоге, такие «лохматые сюрпризы» становятся новыми вынужденными жителями приютов.

«Собака в качестве подарка – не самая лучшая идея. Даже, если она и символ приходящего года», - комментирует Наталия. 

«Ежегодно в нашем приюте оказывается огромное количество животных, с которыми насюсюкалиь, наигрались, а потом они просто надоели. Вдруг выясняется, что у хозяев аллергия, у них не денег на питание щенка, на его лечение, им просто некогда с ними заниматься.  

И следующий шаг, как самый простой выход, - выбросить его на улицу. Привыкшие к домашним условиям и совершенно неприспособленные животные становятся легкой добычей живодеров, они попадают под колеса машин, замерзают, голодные на обочинах дорог.… И только неравнодушные люди  не могут пройти мимо.…    

Так что я призываю: прежде, чем подарить собаку, убедитесь, что тот, кому предназначен подарок действительно готов его принять. Предупредите человека о том, какой сюрприз вы хотите ему сделать и узнайте его мнение на этот счет.

Понятно, что многие дети мечтают о том, чтобы им подарили щенка. К сожалению, большинство из них не понимают, что собака это большая ответственность, поэтому достаточно скоро уход за ней может полностью лечь на плечи других людей.

Если вы действительно любите животных, то у вас есть такая возможность - помочь им. Так, даже если каждый переведет хоть по 100 руб. на нужды приюта, это уже что-то!!! Благотворительные деньги пойдут на корм, лекарства и медицинские услуги для животных реабилитационного центра, который нуждается в новой территории. А пока… пока мы должны накормить хотя бы тех, кто еще жив.  

Теги:
События: общество
Книги под Рождество Далее в рубрике Книги под РождествоКатолики и протестанты справляют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, православные — с 6 на 7 января Читайте в рубрике «Культура» У истоков Дня чекиста: об истории служб госбезопасности РоссииОт «тысячи лучших слуг» Ивана Грозного до Отдельного корпуса жандармов и охранных отделений Российской империи У истоков Дня чекиста: об истории служб госбезопасности России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО