Лейпциг: Три культурных дня

За уикенд здесь можно ознакомиться с основными достопримечательностями и провести культурные выходные за вполне приемлемые деньги.

Саксонская жемчужина

В Российской империи Лейпциг, который еще называли Саксонской жемчужиной, был известен, прежде всего, своими учебными заведениями. В них стремились поступить многие русские дворяне, - так, в старейшем европейском университете Лейпцига, основанном в 1409 году, получал образование Радищев.

Сегодня Лейпциг – отличное место провести длинные семейные выходные. В отличие от многих немецких городов Лейпциг неплохо сохранился — старый город не сильно пострадал в годы Второй мировой войны. Самые значимые достопримечательности, которые веками служили прогрессу экономики и духовному развитию региона, до сих пор создают особую атмосферу.

К числу интереснейших достопримечательностей Лейпцига принадлежит Старая ратуша, расположенная в историческом сердце города, на Рыночной площади. В Средние века здесь проходили не только торговые ярмарки, но и рыцарские турниры, и публичные казни.

Возведенная всего за девять месяцев ратуша служит блестящим образцом эпохи Возрождения. А каждое воскресенье с ее башни звучит городской гимн в исполнении трубачей.

Самым старым храмом города, история которого началась в далеком XII столетии, является Церковь Святого Николая.

Несмотря на то, что церковь многократно перестраивалась, в ее архитектуре по сей день можно разглядеть элементы древнего романского стиля. Стены старинной церкви буквально пропитаны духом истории. Ведь именно здесь реформатор Мартин Лютер читал свои проповеди, а композитор Иоганн Себастьян Бах проводил концерты органной музыки…

Еще одна красивая архитектурная достопримечательность, которую надо посмотреть в Лейпциге - Церковь Святого Фомы.

Основанная в XIII веке, она приобрела широкую известность благодаря Иоганну Себастьяну Баху.

В течение 27 лет великий музыкант руководил здесь церковным хором и инструментальным ансамблем. В память об этом у стен храма установлен бюст композитора, с показательно пустым от денег карманом, здесь же находится и его могила. В истории церкви оставили след и другие великие люди: Мартин Лютер, Феликс Мендельсон и кайзер Вильгельм I, изображения которых до сих пор украшают настенные витражи.

Надо отметить, что Восточная Германия дала миру многих известных композиторов, и Лейпциг сыграл в этой истории не последнюю роль.

В 1743 году здесь открылась первая немецкая консерватория, по образу которой позже братья Николай и Антон Рубинштейны построили консерватории в Москве и Санкт-Петербурге.

С давних пор Лейпциг являлся признанной музыкальной столицей Европы: в разные годы здесь жили и творили Иоганн Себастьян Бах, Рихард Вагнер, Феликс Мендельсон и др. всемирно известные композиторы.

Россиянам будет весьма интересно посетить Дом-музей Мендельсона. Ведь его «Свадебный марш» неизменно исполняется в загсах страны для всех молодоженов со времен Советского Союза.

Музей, организованный в доме, где провел последние три года жизни Феликс Мендельсон, уникален, прежде всего, тем, что внутри практически без изменений сохранился оригинальный интерьер и обстановка.

Помимо оригинальной мебели, в музее можно увидеть личные вещи, письма, ноты и документы знаменитого композитора. Известно, что ту пору он являлся руководителем городского симфонического оркестра, и теперь каждый желающий может в конце экскурсии по Дому - музею попробовать себя в этом мастерстве. В одной из последних комнат есть особый интерактивный зал, в котором гостям предоставляется возможность стать дирижером собственного оркестра.

Чашка кофе и кружка пива с антуражем

Во время прогулки по узким улочкам исторического центра можно набрести на самую старую кофейню Европы, открытую еще в 1710 году.

Своим названием Zum Arabischen Coffe Baum («У арабского кофейного дерева») кафе-ресторан обязан необычной старинной вывеске над входом в стиле барокко.

В настоящий момент на четвертом этаже здания открыт бесплатный Музей кофе, в котором представлено свыше 500 тематических экспонатов. Но самое главное, - свое время сюда, на чашечку кофе заходили Наполеон, Шуман, Вагнер, Бах и др. известные личности. Так что, стоит подключить воображение – и можно оказаться в их компании!

Местные жители говорят, что в Лейпциге не был тот, кто не отведал вина в «Погребе Ауэрбаха».

История этого знаменитого на весь мир ресторана началась еще в эпоху Средневековья. Тогда это был небольшой винный погребок, хозяином которого в середине XVI века стал доктор Генрих Штромер фон Ауэрбах. А частым гостем заведения был Гете, который сделал данное питейное заведение местом действия первой части трагедии «Фауст».

Фаустовский мистицизм сегодня тщательно оберегается: у входа в ресторан гостей встречают доктор Фауст и Мефистофель, отлитые в бронзе. Хрестоматийные сцены произведения обеспечили заведению устойчивую популярность, которую не смогли поколебать ни разрушающиеся от времени стены, ни третий рейх, ни социалистический режим ГДР. Заведение настолько популярно, что столики стоит заказывать заранее.

Родителям с детьми будет также небезынтересно посетить Лейпцигский зоопарк, расположенный в черте города и парк аттракционов Belantis, открытый в 2003 году.

Каждый год его посещают около 560 тысяч человек. Belantis прославился своими «самыми крутыми» горками в Европе. Так, вагончики захватывающего аттракциона Huracan пробегают 500-метровый маршрут за 90 секунд, разгоняясь до 85 км/ч. На его трассе - 5 «мертвых петель» и отвесный спуск высотой 32 метра.

Как добраться

Аэропорт Лейпцига небольшой, основная его нагрузка связана с грузовыми перевозками. Так что прохождение таможни и получение багажа проходит очень быстро, и уже через 30 минут после приземления можно оказаться в центре города.

С 16 апреля авиакомпания «Победа» запустила прямые рейсы из Внуково в Лейпциг. Время в пути – чуть более двух часов. По словам представителя компании Елены Аттиковой - вариант перелета Москва - Лейпциг они рассматривали уже давно.

Это хорошее бюджетное направление позволяет провести от уикенда и более в красивом старинном немецком городе. Более того, локация Лейпцига позволяет туристам легко перемещаться в другие города Европы, - в Берлин, Кельн, Прагу и др.

«На сегодняшний день у нас в этом направлении конкурентов нет. Загрузка на первый рейс составила более 98%. Люди видят хороший тариф, а у нас есть билеты по 499 рублей (!) и выбирают Лейпциг, даже если раньше этого и не планировали. Для нас главная цель – повышение мобильности туристов. Ведь за такие деньги позволить себе путешествие в Европу налегке может позволить себе практически любой человек»

Представитель туристического отдела города Лейпциг, Елена Краузе уверена, что в Лейпциге можно встретить все что угодно, только не скуку.

«Новые впечатления ожидают туриста на каждом шагу. Можно начать с известного пассажа Мэдлера, продолжить по бульварам центра и восхититься Променадами Центрального вокзала.

Нельзя забывать, что у России с Лейпцигом много исторических связей. Катерина 1 основала здесь первое русское консульство в Германии. Сюда любил приезжать Радищев, Петр 1, Чайковский.

Гостям я бы порекомендовала посетить самый большой монумент Германии – Памятник битве народов, смотровая площадка которого находится на 91-метровой высоте. И прокатиться по нашим искусственным озерам, которые идут от самого центра и образуют систему каналов, которые уже окрестили Лейпцигской Венецией. Лодочки можно брать напрокат хоть на весь день и сегодня это одно из любимейших развлечений местных жителей»

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