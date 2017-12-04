«Легенда о Коловрате» – фильм о не былинном русском герое

Оказывается даже тогда, когда в мире кино безраздельно доминируют герои комиксов Марвел, у российского зрителя еще остается шанс увидеть на экране настоящего, не придуманного героя. Режиссеры Джаник Файзиев и Иван Шурховецкий, взявшиеся за съемки фильма о драматических событиях далекого прошлого, подарили российским любителям кино эту возможность. Фильм «Легенда о Коловрате» не просто близок к историческим источникам, он очень точно передает переживания и чувства русского человека XIII века. Да, именно древнерусским летописям следует канва фильма, а не сказкам о добрых кочевниках-монголах Льва Гумилева.

Русские – это смелые, отважные и веселые люди, которую живут в красивых городах (Рязань в фильме, это великолепный город, Киев «Викинга» ей значительно уступает) и просторных домах, одеваются в великолепные одежды. В мирное время они трудятся, обучаются ратному делу, рожают и крестят детей, а когда приходит враг, пытаются вопрос решить дипломатическим путем, и лишь затем берутся за оружие.

Враг в фильме вышел колоритным, здесь создатели ленты немного перестарались, накрашенный Бату больше похож на трансгендера, чем на отважного полководца, покорившего полмира, а его воины в бой идут в красочной униформе, которую впору надевать на военный парад в Улан-Баторе. Впрочем, те ужасы, что сотворили монголы во взятой Рязани, в фильме показаны в урезанном виде. Выбравшийся из ставки противника отряд Коловрата обнаружил на месте своих домов лишь пепелище. Летописец сообщает, что «не было ни стонущего, ни плачущего», монголы вырезали всех.

Кадр из фильма «Легенда о Коловрате». В роли Бату Александр Цой

Малая дружина Коловрата, понимая, что лишь она сможет спасти оставшихся в живых, и помешать противнику, приступает к боевым действиям. Дружина использует и методы партизанской войны, и дерзкие вылазки в стан врага, которые, наконец, приводят к прямому столкновению с монголами. Все действия в фильме происходят в соответствии с первоисточником - «Повести о разорении Рязани Батыем», и средневековый спецназ Коловрата наносит ощутимый урон войску противника.

Отличных боевых сцен в фильме предостаточно, в отсутствие хорошего финансирования создателям фильма удалось представить вполне смотрибельные батальные сцены, в которых русские сражаются без всяких техник «шаолиней» или ниндзя. В одном из боев на стороне русских сражается огромный медведь инока Нестора, но даже этот момент нельзя назвать фэнтэзийным, дикие звери, как нам известно из агиографической литературы, были послушны святым людям. Камнемёты, которые задействованы в финальной баталии, не являются выдумкой сценариста, этот эпизод взят из летописи.

Создатели фильма умело связывают исторические линии, и подводят их к сегодняшнему дню. «Когда мы все умрем, тогда и ваше всё будет», - говорит Коловрат Бату, в ответ хан велит выдать русскому охранный документ, для чего? Чтобы он своими глазами увидел, как воины Бату и их потомки завоюют всю землю. Интересно, кто из людей нашего времени станет последним свидетелем экспансии, истоки которой берут начало в далеком прошлом? И станет ли это притязание азиатов реальностью для России?

Впрочем, фильм не об этом, он о широкой русской душе, русском мужестве и отваге. Не следует называть его репликой снайдеровской ленты «300 спартанцев» (кстати, тоже о противостоянии Европы и Азии), он о самобытных русских героях, чью храбрость высоко оценил сам Бату хан, отметим, что политический рейтинг персидского Ксеркса значительно ниже.

А храбрость русских героев, как мы знаем из истории и видим из финала фильма, не ограничивается 1237 годом. Один из ратников Евпатия Коловрата в доспехах стоит на льду Чудского озера в составе дружины князя Александра Невского (актер, сыгравший Александра Невского, очень похож на Николая Черкасова из фильма Эйзенштейна). Не раскрывает ли это творческих планов создателей «Легенды о Коловрате» о продолжении исторической темы?

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