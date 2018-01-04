Ледовая Москва
Ледовая Москва

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех выступил спонсором 3-го Новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи»

С 29 декабря по 8 января в парке Победы на Поклонной горе проходит праздничное мероприятие, которое посвящено 32 странам – участникам чемпионата мира по футболу 2018 года: «Ледовая Москва. В кругу семьи».

В этом году наряду с традиционным 50-метровым ледяным Кремлем с каскадом горок, посетители праздничного мероприятия смогут увидеть ледяную избу и более 40 –ка тематических скульптур изо льда.

В каждой из них свое отражение найдут архитектурные шедевры и памятники культуры, изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов.

Кухня стран-участниц, особенности культуры и национальные традиции - все это и многое другое гости фестиваля смогут увидеть, попробовать и почувствовать в культурной и развлекательной программе.

«В этом году фестиваль посвящен знаковому для нашей страны событию – чемпионату мира по футболу 2018 года», - комментирует заместитель генерального директора «Швабе» Ольга Малашкина.

«Наш холдинг активно поддерживает инициативу общенациональной программы «В кругу семьи». Так, уже на протяжении трех лет мы оказываем поддержку этому мероприятию. 

В преддверии яркого спортивного праздника мы впервые провели турнир по мини-футболу среди наших предприятий. Так, благодаря чемпионату мира по футболу у нас зародилась прекрасная традиция.

Уверена, нынешний фестиваль не только подарит каждому посетителю новогоднее настроение, но и усилит предвкушение предстоящего мундиаля», - добавила она. 

Яркая шоу-программа ежедневно представит 4 страны-участницы ЧМ по футболу 2018 в 15:30, 17:30 и 19:30

2 января 2018: Португалия, Швеция, Мексика, Сербия

3 января 2018: Испания, Колумбия, Саудовская Аравия, Япония 

4 января 2018: Бельгия, Перу, Тунис, Уругвай 

5 января 2018: Сенегал, Аргентина, Хорватия, Швейцария 

6 января 2018: Польша, Дания, Австралия, Нигерия 

7 января 2018: Россия – празднование Рождества Христова. 

8 января 2018: Корея, Франция, Испания, Марокко, Англия и, конечно, Россия.

13 января 2018: Россия, Нигерия, Испания, Тунис. 

14 января 2018: Франция, Коста-Рика, Египет, Иран.

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