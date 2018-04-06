Краснодарский край и Крым в лидерах на каникулы
Краснодарский край и Крым в лидерах на каникулы

Спрос на пакетные туры в период школьных каникул вырос на 40%

В период весенних школьных каникул россияне активно путешествуют с детьми, как по нашей стране, так и за рубеж.

Ростуризм совместно с агрегаторами туристических и авиа-предложений и туроператорами выяснил, какие направления пользуются повышенным спросом у российских туристов.

По данным группы компаний «Слетать.ру», из отечественных направлений туристы традиционно выбирают Краснодарский край (52,52% поисковых запросов) и Крым (40,81%). Чуть более 1% запросов приходится на туры в Москву. Карелия, Санкт-Петербург и Калининградская область привлекают менее 0,7% туристов.  

В общей доле поисковых запросов Россия занимает пятую строчку (5,79% запросов), уступая Вьетнаму (6,19%), ОАЭ (17,84%), Таиланду (18,05%) и Турции (18,35%).

Год назад общий спрос на пакетные туры в период школьных каникул был на 7,5% ниже.

По данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, самыми популярными направлениями для путешествий с детьми по России являются Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Махачкала, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург, Казань и Санкт-Петербург.

А вот среди зарубежных направлений в тройку лидеров попали  Дубай, Тбилиси и  Париж. 

При поиске тура российские туристы с детьми, в первую очередь, интересуются Турцией и ОАЭ.

При этом, среди туристов, путешествующих с детьми (2 взрослых, 1 ребенок) и уже купивших тур, абсолютным лидером является Россия.  

В Ростуризме отмечают, что объем продаж авиабилетов по зарубежным направлениям уменьшился на 8% по сравнению с прошлым годом, а по внутренним – вырос на 1%. Также наблюдается небольшое (в пределах 1-2%) повышение спроса на перелеты в Сочи и Симферополь.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что в период весенних школьных каникул всегда отмечается традиционно высокий спрос на путешествия с детьми как внутри страны, так и за рубежом.

«Большинство наших туристов выбирает российские курорты и направления – Сочи, Крым, Москву, Калининград, Казань и пр. Регионы страны сегодня предлагают разнообразные экскурсионные программы, в том числе и для семей с детьми.  

Развитая туристская инфраструктура, недорогая стоимость туров по России и транспортная доступность позволяют российским туристам при поиске интересного путешествия на каникулы или выходные делать выбор в пользу нашей страны», - говорит он.

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