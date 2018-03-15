Красноармеец XXI века
Красноармеец XXI века

«Русская Планета» разыгрывает шесть экземпляров новой книги Даниила Корецкого «Две жизни комэска Семёнова»

Издательство АСТ представляет вниманию читателей «Русской Планеты» новый историко-фантастический роман от полковника милиции в отставке и почетного сотрудника МВД РФ, настоящего мастера остросюжетной прозы Даниила Корецкого.

«Две жизни комэска Семёнова» - история о командире красного эскадрона Иване Семёнове, который в гражданскую войну вместе со своими товарищами красноармейцами боролся «за светлое будущее» для своей Родины. Уже в наше время учёным удалось в ходе смелого и сложного научного эксперимента вернуть героя революции к жизни, где ему суждено будет увидеть плоды своей беспощадной борьбы столетней давности.

Автор бестселлеров «Антикиллер», «Рок-н-ролл под Кремлем» и цикла «Перстень Иуды» Даниил Корецкий приготовил для своего героя настоящее испытание новым временем. Сможет ли воскресший комэск Семёнов принять этот вызов достойно, сможет ли одержать победу в этой изощрённой игре, которую приготовила ему судьба?

Уже сейчас шесть читателей «Русской Планеты» могут одними из первых узнать ответ на эти вопросы, выиграв в рамках третьего розыгрыша игры «Интуит» новый бестселлер Даниила Корецкого «Две жизни комэска Семёнова».

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