Конец Шекспировским страстям

Именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти» прекратил курсировать в Московском метрополитене.

Состав был запущен в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016, а также по случаю 400-летней годовщины памяти Уильяма Шекспира. Инициатива принадлежала Британскому Совету и получила поддержку Московского метрополитена.

Прощание с поездом стало поводом для перформанса актеров, представших в образах персонажей из произведений великого драматурга. Они прочли прощальные сонеты и погадали «на Шекспире» пассажирам Арбатско-Покровской линии, проехавшись от станции «Партизанская» до станции «Пятницкое шоссе» и обратно.

За время своего существования поезд «Шекспировские страсти», курсировавший сначала по Филевской, а затем по Арбатско-Покровской линиям, очень полюбился москвичам и гостям столицы.

Он не раз становился объектом внимания прессы. Так, в июне 2016 года его пассажиром стал знаменитый актер Иэн Маккелен, который приезжал в столицу в рамках фестиваля «Shakespeare lives».

Вторым ярким персонажем стал Британский кот, который прокатился поздним вечером в пустом вагоне поезда. Всего с мая 2016 года поезд перевез более 8 миллионов пассажиров. Также состав занял второе место по итогам народного голосования на портале Afisha Daily и стал номинантом фестиваля «Каннские львы».

Запуск поезда «Шекспировские страсти» стал первым этапом в серии совместных мероприятий Британского Совета и Московского метрополитена. В октябре в Лондоне Московский метрополитен запустил тематический поезд, олицетворяющий достижения нашей страны - «Сердце России». Мероприятие было приурочено к Году науки и образования России и Великобритании.

Каждый из семи вагонов поезда «Сердце России» посвящен отдельной теме - балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. Основными цветами в оформлении поезда стали белый, красный и синий - общие цвета в национальных флагах России и Великобритании.

До конца года в Московском метрополитене планируется к запуску тематический поезд, посвященный британской науке и образованию.

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