Кофе продлевает жизнь
Кофе продлевает жизнь

Кофе — средство взбодриться или рискованный напиток? Медики, ученые, диетологи и просто те, кто любит кофе, ведут бесконечные споры о пользе и вреде кофе

Два новых исследования продемонстрировали, что даже чашка кофе в день снижает риск преждевременной смерти от инфаркта, инсульта, рака, диабета, а также болезней почек и дыхательных путей.

В ходе первого добровольного эксперимента группа ученых из различных европейских научных центров изучила связь между потреблением кофе и уровнем, а также причинами смертности среди населения десяти стран Европы.

Для этого исследователи проанализировали данные, касающиеся более 520 тысяч человек, наблюдения за здоровьем и образом жизни которых велись на протяжении более чем 16 лет.

Анализ показал, что у любителей кофе, вне зависимости от страны, в которой они живут и предпочитаемого метода приготовления напитка, существенно ниже риск умереть, не дожив до старости, по сравнению с теми, кто редко пьет кофе.

У мужчин этот риск снижен в среднем на 12%, а у женщин — на 7%.

Авторы второго исследования, специалисты из Университета Гавайев, Университета Южной Калифорнии и Национального института исследований рака (США), проанализировали связь между потреблением кофе, заболеваемостью и смертностью на примере людей разной расовой и этнической принадлежности. Данные касались почти 186 тысяч человек, их сбор продолжался на протяжении десяти лет. 

В результате ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск преждевременной смерти у всех людей, вне зависимости от их расовой и этнической принадлежности.  

Расчеты показали, что хотя бы одной чашки кофе в день достаточно для того, чтобы снизить вероятность ранней смерти на 12% по сравнению с полным отказом от этого напитка.

Чем больше кофе выпивается за день, тем ниже шансы скончаться от инфаркта, инсульта, рака, диабета, а также болезней почек и дыхательных путей, установили исследователи.

Ведущий автор исследования Вероника Сетьяван отметила, что «Если вы уже пьете кофе, то продолжайте! А если нет, то стоит задуматься о том, чтобы начать»

Но не надо забывать, что как и во всем, в употреблении кофе нужна мера. Человек, злоупотребляющий этим напитком, способен стать чрезмерно раздражительным, вспыльчивым, даже неадекватным.

Избыток кофеина приводит к затрудненному дыханию, — это способствует нарушению поступления в мозг кислорода, что влияет на принятие решений.  Более того, австралийские ученые говорят, что выпитые более 5-ти чашек в день способны привести к лишнему весу. Согласно еще одним исследованиям, кофе способен обострить имеющиеся проблемы с мочевым пузырем

«Исследований на эту тему - множество и они часто весьма противоречивые», - говорит призер Чемпионата мира по варке кофе в джезве, Марина Хюппенен. «На мой взгляд, - чашка свежезаваренного кофейного напитка улучшает настроение, помогает бороться с депрессией, справляться со стрессами, ускоряет пищеварительные процессы и вообще, он невероятно приятный и ароматный на вкус! Самое главное, - все должно быть в меру и хорошего качества»

Теги:
Жизнь, как Hugo Далее в рубрике Жизнь, как HugoПольский режиссер Матеуш Вайда рассказал, как снимать документальное кино, за которое не будет стыдно

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО