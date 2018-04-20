Кофе продлевает жизнь

Два новых исследования продемонстрировали, что даже чашка кофе в день снижает риск преждевременной смерти от инфаркта, инсульта, рака, диабета, а также болезней почек и дыхательных путей.

В ходе первого добровольного эксперимента группа ученых из различных европейских научных центров изучила связь между потреблением кофе и уровнем, а также причинами смертности среди населения десяти стран Европы.

Для этого исследователи проанализировали данные, касающиеся более 520 тысяч человек, наблюдения за здоровьем и образом жизни которых велись на протяжении более чем 16 лет.

Анализ показал, что у любителей кофе, вне зависимости от страны, в которой они живут и предпочитаемого метода приготовления напитка, существенно ниже риск умереть, не дожив до старости, по сравнению с теми, кто редко пьет кофе.

У мужчин этот риск снижен в среднем на 12%, а у женщин — на 7%.

Авторы второго исследования, специалисты из Университета Гавайев, Университета Южной Калифорнии и Национального института исследований рака (США), проанализировали связь между потреблением кофе, заболеваемостью и смертностью на примере людей разной расовой и этнической принадлежности. Данные касались почти 186 тысяч человек, их сбор продолжался на протяжении десяти лет.

В результате ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск преждевременной смерти у всех людей, вне зависимости от их расовой и этнической принадлежности.

Расчеты показали, что хотя бы одной чашки кофе в день достаточно для того, чтобы снизить вероятность ранней смерти на 12% по сравнению с полным отказом от этого напитка.

Чем больше кофе выпивается за день, тем ниже шансы скончаться от инфаркта, инсульта, рака, диабета, а также болезней почек и дыхательных путей, установили исследователи.

Ведущий автор исследования Вероника Сетьяван отметила, что «Если вы уже пьете кофе, то продолжайте! А если нет, то стоит задуматься о том, чтобы начать»

Но не надо забывать, что как и во всем, в употреблении кофе нужна мера. Человек, злоупотребляющий этим напитком, способен стать чрезмерно раздражительным, вспыльчивым, даже неадекватным.

Избыток кофеина приводит к затрудненному дыханию, — это способствует нарушению поступления в мозг кислорода, что влияет на принятие решений. Более того, австралийские ученые говорят, что выпитые более 5-ти чашек в день способны привести к лишнему весу. Согласно еще одним исследованиям, кофе способен обострить имеющиеся проблемы с мочевым пузырем

«Исследований на эту тему - множество и они часто весьма противоречивые», - говорит призер Чемпионата мира по варке кофе в джезве, Марина Хюппенен. «На мой взгляд, - чашка свежезаваренного кофейного напитка улучшает настроение, помогает бороться с депрессией, справляться со стрессами, ускоряет пищеварительные процессы и вообще, он невероятно приятный и ароматный на вкус! Самое главное, - все должно быть в меру и хорошего качества»

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