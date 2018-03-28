Книги завтрашнего дня
Книги завтрашнего дня

После мартовских выборов у издателей подоспела «политическая» серия книг, которая ответит на вопросы о том, как и кого мы выбираем

Так, в серию «Книги завтрашнего дня» издательства «Самокат» вошли 4 книги: «Что такое демократия?», «Знакомьтесь, диктатура», «Социальное неравенство - есть!» и «Женщины и мужчины».

Впервые эта серия была опубликована в 1977—1978 гг. в Испании спустя два года после смерти диктатора Франко, когда страна переживала переходный период, который в дальнейшем принес первые демократические перемены.

Написали книги серии журналисты, социологи, политологи, которые назвали себя «Группа «Плантель».

Недавно, спустя почти 40 лет, издательство «Медиа Вака» решило переиздать ее, добавив новые иллюстрации, а  издательство «Самокат», в свою очередь, решило перевести ее на русский язык и выпустить в свет в России. Потому как, по убеждению редакции, - все, что в ней описано, актуально и для сегодняшнего дня.

В итоге серия получила приз за лучший познавательный проект для детей на международной книжной выставке в Болонье в 2015 году и была издана во многих странах мира.

На форзацах каждой книги серии есть интересная игра или информация по теме книги. Так, в книге «Знакомьтесь, диктатура» - портреты-карикатуры диктаторов 20 века и других эпох.

В книге «Социальное неравенство есть!» - настольная игра «Змеи и лестницы», так похожая на социальные лифты, а в книге «Женщины и мужчины» - инфографика о социальной жизни мужчин и женщин.

Издательство АСТ представило главную публицистическую книгу года, соавторами которой стали кандидат в президенты РФ, журналист, телеведущая Ксения Собчак и журналист, телеведущий Антон Красовский.

«Собчак против всех» – книга о том, какой видит современную эпоху Ксения Собчак, о ее субъективном взгляде на события, которые разворачиваются здесь и сейчас.

Блестящий публицист Антон Красовский привнес свой неоценимый вклад в создание этой яркой книги, которая обещает стать важным событием 2018 года. По словам самой Ксении, - эта книга – попытка нарисовать портрет нашей большой страны и окрестностей.

«Портрет, конечно, вышел не очень объективный. Я постаралась максимально интересно и субъективно рассказать о том историческом периоде, в котором мы все сейчас живем. О самом ярком, абсурдном, героическом и нелепом. В общем, о нас!

Слоган моей предвыборной кампании — «Против всех». Именно так называлась строка в избирательном бюллетене, отмененная на федеральных выборах в России еще в 2006 году. Слова «против всех» не следует понимать буквально: я вовсе не против, я за.

Думаю, что те мои соотечественники, кто предпочитал ставить галочку в графе «Против всех» — до тех пор, пока в 2006 году она не исчезла из избирательных бюллетеней — тоже поступали так не со зла или из раздражения.

Они желали себе, своим близким и своей стране честного и спокойного будущего.

И не их вина, что люди, чьи имена красовались тогда в избирательных бюллетенях, не вызывали никакого желания это будущее им доверить».

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События: культура
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