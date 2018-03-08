Книги – как подарок

1. Мэгги О'Фарелл «Там, где тебя ждут»

Проникновенный роман о том, как часто мы думаем, что счастливы были когда-то там, а не сейчас, как бываем слепы и глухи к дарованным нам маленьким радостям, пытаясь достать того самого журавля и готовые ради него раздавить синицу.

Автор показывает нам человека, намеренно выбирающего путь страдания, того, кто, с одной стороны, любит свою семью, а с другой не способен отпустить прошлое, простить себя и начать жизнь здесь и сейчас.

2. Си-Джей Редвайн «Королева тьмы»

Американская писательница предлагает читателю свою версию знаменитой Белоснежки: историю мрачную, тревожную и динамичную. Будьте уверены, Рэдвайн не даст своим героям расслабиться, от старой сказки о мачехе-ведьме и прекрасной принцессе останется только каркас.

Эта сказка, полная опасных приключений, рассказывает о противостоянии добра и зла, о мести и любви, об отчаянии и стремлении к справедливости.

3. Чарльз Мартин «Моя любовь когда-нибудь очнется»

Произведения Чарльза Мартина, автора более десяти национальных бестселлеров, мастера психологической прозы, – это всегда искренний рассказ о чувствах и переживаниях героев. Ее новый роман - эмоциональный и проникновенный роман о мужчине, на долю которого выпало слишком много испытаний.

Автор показывает закрытый, глухой мир мужского сердца, в котором так же могут поселиться боль и страх, которое может самозабвенно любить и страдать. Писатель показывает семью как в самые счастливые моменты ее жизни, так и тогда, когда в одночасье ее счастье было разрушено. А главное, то, как человек по крупицам пытается вернуть былое, потому что верит, что все будет хорошо. А вера и любовь способны на многое…

4. Татьяна Полякова «Свой, чужой, родной»

Издательство «Эксмо» и один из самых читаемых и популярных в детективной литературе авторов Татьяна Полякова представляют новый роман – «Свой, чужой, родной».

Если в городе есть старый заброшенный дом с деревянными колоннами, который выглядит зловещим и манящим, в нем обязательно произойдет преступление. Так думала Валентина – Тинка – главная героиня книги «Свой, чужой, родной». Каждый день во время спортивной пробежки останавливалась она у этого дома, и не могла понять, что именно так тянет ее в это таинственное место. В один прекрасный вечер она увидела свет за закрытыми ставнями в окнах этого дома. Так началось ее собственное расследование.

5.Олег Рой «Любовь за деньги и без»

Ника Макарова – модель на излете карьеры. Она знает об этом бизнесе все. Знает и то, что школа моделей всего лишь ширма для более прибыльного бизнеса. Философия Ники простая: «Одни предлагают миру знания, другие – умения, третьи, как вон та девушка, что убирает со столов, – физическую работу и выносливость. Это уже не столь почетно, но вполне уважаемо. А вот шлюхи, даже такие дорогие и умелые, как я, способны предложить миру лишь одно – свое тело. Ничего больше – только тело.

Представительницы древнейшей профессии презираемы обществом не потому, что аморальны, а потому, что не имеют ни ума, ни талантов, ни знаний, ни умений – или боятся их использовать. А еще потому, что слишком ленивы для того, чтобы предложить миру свою силу».

6. Мария Метлицкая «Самые родные, самые близкие»

Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны — так, как бывает лишь в детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро — и вот уже не очень молодая женщина с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда искренне считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда — самой жизнью.Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась своей судьбой, потому что счастье у каждого свое.

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