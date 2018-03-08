Книги – как подарок
Фото: livelib.ru

Фото: livelib.ru

В преддверии 8 марта издательство «ГрандМастер» подготовило специальную «гендерную» подборку книг для женщин. Ведь всем же известно, что книга - лучший подарок!

1. Мэгги О'Фарелл «Там, где тебя ждут»

Проникновенный роман о том, как часто мы думаем, что счастливы были когда-то там, а не сейчас, как бываем слепы и глухи к дарованным нам маленьким радостям, пытаясь достать того самого журавля и готовые ради него раздавить синицу.

Автор показывает нам человека, намеренно выбирающего путь страдания, того, кто, с одной стороны, любит свою семью, а с другой не способен отпустить прошлое, простить себя и начать жизнь здесь и сейчас.

2. Си-Джей Редвайн «Королева тьмы»

Американская писательница предлагает читателю свою версию знаменитой Белоснежки: историю мрачную, тревожную и динамичную. Будьте уверены, Рэдвайн не даст своим героям расслабиться, от старой сказки о мачехе-ведьме и прекрасной принцессе останется только каркас.

Эта сказка, полная опасных приключений, рассказывает о противостоянии добра и зла, о мести и любви, об отчаянии и стремлении к справедливости.

3. Чарльз Мартин «Моя любовь когда-нибудь очнется»

Произведения Чарльза Мартина, автора более десяти национальных бестселлеров, мастера психологической прозы, – это всегда искренний рассказ о чувствах и переживаниях героев. Ее новый роман - эмоциональный и проникновенный роман о мужчине, на долю которого выпало слишком много испытаний.

Автор показывает закрытый, глухой мир мужского сердца, в котором так же могут поселиться боль и страх, которое может самозабвенно любить и страдать. Писатель показывает семью как в самые счастливые моменты ее жизни, так и тогда, когда в одночасье ее счастье было разрушено. А главное, то, как человек по крупицам пытается вернуть былое, потому что верит, что все будет хорошо. А вера и любовь способны на многое…

4. Татьяна Полякова «Свой, чужой, родной»

Издательство «Эксмо» и один из самых читаемых и популярных в детективной литературе авторов Татьяна Полякова представляют новый роман – «Свой, чужой, родной».

Если в городе есть старый заброшенный дом с деревянными колоннами, который выглядит зловещим и манящим, в нем обязательно произойдет преступление. Так думала Валентина – Тинка – главная героиня книги «Свой, чужой, родной». Каждый день во время спортивной пробежки останавливалась она у этого дома, и не могла понять, что именно так тянет ее в это таинственное место. В один прекрасный вечер она увидела свет за закрытыми ставнями в окнах этого дома. Так началось ее собственное расследование.

5.Олег Рой «Любовь за деньги и без»

Ника Макарова – модель на излете карьеры. Она знает об этом бизнесе все. Знает и то, что школа моделей всего лишь ширма для более прибыльного бизнеса. Философия Ники простая: «Одни предлагают миру знания, другие – умения, третьи, как вон та девушка, что убирает со столов, – физическую работу и выносливость. Это уже не столь почетно, но вполне уважаемо. А вот шлюхи, даже такие дорогие и умелые, как я, способны предложить миру лишь одно – свое тело. Ничего больше – только тело.

Представительницы древнейшей профессии презираемы обществом не потому, что аморальны, а потому, что не имеют ни ума, ни талантов, ни знаний, ни умений – или боятся их использовать. А еще потому, что слишком ленивы для того, чтобы предложить миру свою силу».

6. Мария Метлицкая  «Самые родные, самые близкие»

Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны — так, как бывает лишь в детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро — и вот уже не очень молодая женщина с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда искренне считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда — самой жизнью.Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась своей судьбой, потому что счастье у каждого свое.

Теги:
События: культура
Россия и Греция: перекрестный год туризма 2017- 2018 Далее в рубрике Россия и Греция: перекрестный год туризма 2017- 2018«Музенидис Трэвел» отчитался по итогам и поделился планами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО