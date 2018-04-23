Китайское порно: качать нельзя наградить

Если фильм «Ню», рассказывающей о похождениях молодой китаянки в Москве, когда-нибудь появится в сети «Интернет», поостерегитесь выкладывать ссылку на эту «удивительную» картину на своей странице в соцсети.

Не каждый правоохранитель или знакомый блюститель нравственности, решивший посмотреть, чем Вы живете, вспомнит о том, что когда-то этот фильм был представлен на одном из самых авторитетных кинематографических форумов России.

Чем отличается эротика от порно? Эротическое искусство изображает людей целостно, во всем, так сказать, богатстве их — пускай и низменных — но каких-никаких переживаний. Мировое киноискусство знает примеры подлинных шедевров эротического кино: «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, «Поговори с ней» Педро Альмодовара (фильм основан на реальных событиях, за которые главный герой получил «строгача»). Да мало ли хороших эротических фильмов с адекватным сюжетом, приятными актерами, смыслом и (куда без нее?) хорошей кассой: «Роковое влечение», «9 ½ недель», «Основной инстинкт» вышли 25-30 лет назад, но выдержали самую жесткую для любого хорошего кино проверку. Речь о проверке временем. Эти картины остались в истории мирового кинематографа.

Порнография лишена изысков и жестко сфокусирована на процессе полового акта. Поставили камеру. Включили свет. Раздели «съедобную» женщину и приличного вида мужчину. Поехали. Общий. Средний. Пара «крупнячков». Готово.

Куда записать фильм «Ню»? В нем заявленные авторами картины «поиски любви, идеала, мечты» соседствует с откровенными признаками порнографии, если не в юридическом, то уж точно в художественном понимании этого слова?

«Ню»-скандал

Как это часто бывает, ажиотаж, созданный грамотно преподанным анонсом картины, был чуть-чуть поинтереснее самого фильма. Пресс-показ фильма «Ню» рисковал войти в палитру самых знаковых и самых трагических событий нашего времени, вместе. «Хромая лошадь», «Зимняя вишня» и «Ню» вполне могли бы стоять в одном ряду, так как пришедшие на пресс-показ журналисты едва не задавили друг друга.

Желание посмотреть, как куролесит китаянка в Москве, мечтая «хоть с кем-нибудь переспать», возникло и у простых корреспондентов изданий, и у маститых кинокритиков, вроде Антона Долина, который вместе с нами штурмовал 6-й зал кинотеатра «Октябрь», где проходят пресс-показы:

«Открывайте второй зал! Хотим «Ню»! – скандировали собравшиеся у дверей, за которыми обещали показать «это».

«Безопасники» оттесняли излишне настойчивых журналистов и зачем-то требовали убрать камеры и мобильные телефоны, в чем усматривались признаки статьи 144 УК РФ.

Но сколько бы ни целовали замок закрытых дверей кинозала и не созерцали лысины непреклонных охранников в очереди за получением заветной порции «эротического искусства», мест в зале не хватило. Зато на следующий день был устроен внеплановый просмотр, на который собралась лишь треть зала.

«Ню»-кино

Китаянка переступает порог снимаемой ею квартиры и падает плашмя от усталости. Раздается телефонный звонок. Она жалуется подруге, интересующейся, почему она не пришла на репетицию, на усталость, боль в глазах и желание, наконец-то, поспать. Подруга рекомендует ей переспать хоть с кем-то.

Вот такая незамысловатая завязка, ключевым сегментом которой является подмена глаголов «поспать» и «переспать» является отправной точкой «пешего эротического путешествия», в которое отправляется молодая гражданка КНР.

На протяжении всего фильма она предлагает себя налево и направо, наяривая по телефону знакомым, прикуривая у случайных парней возле ночного клуба, устраивая эротические фотосессии с подругой с целью последующей популяризации своего тела на форумах знакомств.

Подруга, кстати, чисто случайно, оказывается лесбиянкой. И между расово-неидентичными девицами, осыпающими друг друга поцелуями, едва не возникает половой контакт, которому смогли помешать лишь озвученные в очередном видеопослании героини критические дни.

Фото: moscowfilmfestival.ru

Попытка «уединиться» с незнакомцем, откликнувшийся на ее половой зов на сайте знакомств, заканчивается ничем. Мало того, что на фотографиях он был без усов, а на встречу пришел с усами, так еще и оказался бессилен в сексуальном отношении. И вот уже интернет-избранник понуро сидит рядом с нашей главной героиней, подыхающей от смеха, а московский зритель, потягивая «Балтику», созерцает его гениталии, почему-то аплодируя «комизму» этой порадовавшей аудиторию сцены.

Такие вот превратности поисков «любви, идеала, мечты». Сама китаянка, записывающая то и дело в своем видеоблоге послания, свою конечную цель определяет иначе. Она раз пятнадцать употребляет крепкий русский глагол, который английскими субтитрами, сопровождающими демонстрацию картины, неизменно переводится, как «fuck».

Героине картины, наконец, улыбается удача. Девушка обретает в постели понравившегося ей парня. Ура. Все получилось. Но после его рассказа о том, что он ходит на вечеринки, каждый раз завершающиеся «маленьким бордельеро», она грустит и прогоняет его. А потом, осознав, что любит, безуспешно пытается дописаться, дозвониться, достучаться.

«Крикну! А в ответ тишина», — строчкой из популярной когда-то песни Аллы Борисовны Пугачевой, можно было бы сопроводить эту фазу развития сюжета.

От несчастной любви гражданка КНР едва не кончает с собой, сделав попытку утопиться в ванной. Она курит под душем, рисует портрет возлюбленного, а убедившись в том, что ее попытки тщетны, надевает кимоно, едет в сельскую местность, сжигает написанный портрет, разговаривая с воображаемым любимым.

«Сейчас она пописает в костер», - мелькает в голове шальная мысль вполне предсказуемого режиссерского хода, без которого представленный вниманию аудитории «треш» был бы просто неполным. И вот гейша приседает в известной позе над дымящейся золой. Затем она идет к коровам в близлежащее стойло. И беседует с одной из них, которая отвечает ей голосом возлюбленного и говорит, что она злая, потому что сожгла портрет. В диалоге девушка, так и не обретшая счастливую любовь, но получившая свободу, сообщает несчастному животному, что корова по-китайски «Ню». Избавившись от душевной боли, китаянка «выходит в наступившую вдруг весну».

«Сейчас она скинет кимоно и побежит головой по траве», - догадываюсь мысленно я. И в следующий момент китайская девица рассекает российские просторы нагишом.

Ну, что тут скажешь? Творческий метод Ян Гэ неплохо бы взять на вооружение представителям отечественной порноиндустрии. Посади «актрису» напротив мольберта, заставь ее спеть песню или рассказать на камеру о своих душевных терзаниях. И никакой «Роскомнадзор» тебе не страшен. Легким движением руки порно превращается в эротику.

Как заявила исполнительница главной роли на ломанном русском в преддверии показа: «Мне все равно, что вы скажете! Я не сумасшедшая». А нам, судя по реакции зрителя, похоже, давно все равно, что смотреть. И здоровы ли мы, если считаем это искусством, достойным показа на главном фестивале? Большой вопрос.

Международный Московский кинофестиваль, похоже, откровенно «лихорадит», в том плане, что его программный директор Кирилл Эмильевич Разлогов лихорадочно пытается отыскать приличное кино, которое готово «премьериться» в рамках российского ММКФ.

К величайшему сожалению, «Ню» (фильм, снятый, в общем-то, ни о чем) еще одно доказательство того, что выполнять эту непростую миссию с каждым годом ему и его команде становится все труднее. Но будем надеяться, что в следующем году мы не увидим откровенный снафф.

Однако «На безрыбье и рак рыба!» — гласит русская поговорка. Мне кажется, в условиях дефицита хорошего кино «Ню» имеет все шансы на победу в основном конкурсе кинофестиваля. Призером предыдущего кинофорума стал Лян Цао с фильмом «Хохлатый ибис», насквозь пропитанным китайской коммунистической моралью. Можно подчеркнуть «разнополярность» палитры кинематографических изысков наших друзей из КНР в этом году. Почему бы нет, если только китайская карта не будет бита национальным якутским продуктом (фильмом «Царь-птица», о котором читайте далее).

Есть ли место в этой системе кинематографических координат для проблем и чаяний русского человека, тех предлагаемых обстоятельств, в которых он существует, а также имеющегося круга социальных проблем, все реже и реже замечаемого отечественными кинематографистам?

Вопрос, похоже, риторический. Демонстрация социальных проблем, всех этих не доедающих российских пенсионеров, которые исключительно по финансовой причине не могут себе позволить не только Кипр, но и «родной Крым», пьянствующих взрослых, работающих в условиях, приближенных к реалиями рабовладельческого строя, детей в детдомах, еще в 90-е была бы принята «на ура».

Сегодня попытка отображения социальной проблематики средствами кинематографа может быть засчитана, как гол в свои ворота, искажение реальности, дискредитирующей повседневность встающих, наконец, с колен россиян.

Поэтому и смотрим китайский кинопродукт о хохлатых китайских птичках и задорных гейшах. Такая история.

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