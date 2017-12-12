Кинофабрика лжи
Кинофабрика лжи

В Госдуме просят принять меры в отношении фильмов искажающих историю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев направил запрос министру культуры Владимиру Мединскому (есть в распоряжении РП), с просьбой рассмотреть возможность разработки мер по противодействию антироссийской пропаганды и искажению истории. В частности, одной из мер могло бы стать принудительное сопровождение фильмов виде комментариями авторитетных экспертов, описывающими реальные, подтвержденные документально, исторические события, либо поясняющими о несоответствии сюжета фильма историческим фактам.

Депутат отмечает, что в последние годы заграницей было снято большое количество фильмов, рассчитанных на массового зрителя, содержание которых претендует на историческую достоверность. В прокат выходили фильмы и телесериалы зарубежного производства, описывающие том числе периоды Великой Отечественной войны и других важных исторических событий. Очень часто намерено искажались и фальсифицировались исторические события, с целью снизить в них роль и влияние России, что негативно сказывается на наших гражданах.

«Следует учитывать, что авторы этих фильмов изначально позиционируют свои картины как исторически правдивые, однако это не соответствует действительности. Это касается в основном иностранных фильмов выходящих в российский прокат, которые сняты по четким пропагандистским установкам - не секрет что Голливуд является огромной машиной пропаганды. Не достаточно знакомый с историческими событиями, о которых повествует фильм зритель, принимает увиденное за «чистую монету». Считаю, что с такими явлениями необходимо бороться. Наше общество должно понимать, что фальсификация истории может привести к негативным и необратимым последствиям и, соответственно, необходимо принять меры для того, чтобы люди знали правду» - пояснил Иван Сухарев.

К примеру, можно привести киноленту Майкла Аптеда под наименованием «Энигма», истинный смысл которой заключается в пересмотре роли участников Второй мировой войны и ее результатов. Очевидно, что в данном произведении наличествует существенная доля художественной фантазии, не претендующая на звание исторической правды. Однако тяжелее всего видеть искажение истории Великой Отечественной войны в странах, некогда входивших в состав Советского Союза, где порой встречаются произведения, героизирующие и реабилитирующие нацистских преступников и их пособников.

По мнению экспертов, западные фильмы в этом вопросе зачастую даже не стараются соблюсти историческую точность, в них присутствует большая доля художественного вымысла. Сегодня Голливуд представляет собой мощнейшую машину пропаганды и агитации, направленной на перестройку и перепрограммирование сознания людей. Практически все продукты, выпускаемые на рынке киноиндустрии, в своей совокупности представляют комплексную систему, функционирующую по заранее заданным чётким стандартам.

В беседе с «Русской планетой» продюсер Иосиф Пригожин поддержал инициативу Сухарева и подчеркнул, что категорически против того, чтобы люди подменяли реальные исторические события.

«Я не являюсь депутатом или политиком, я являюсь светским гражданином и деятелем шоу-бизнеса, но мне не чужды политические процессы в стране и в мире в целом. Меня раздражает, когда пытаются исказить историю и придать ей другой характер. В истории могут быть какие-то неточности, но переписывать ее никому не позволено. Есть хорошая пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. На каком основании кто-то пытается диктовать нам условия, по какому принципу жить? Культура объединяет людей, она не должна разрушать идеалы в обществе, она не должна создавать разобщение. Культура должна давать возможность задуматься о каких-то вещах, пропагандировать ценности», - уверен мэтр шоу-бизнеса.

По его словам, все, что авторы пытаются преподнести нам в виде художественного взгляда на реальные исторические факты, искажая их, является лицемерием, потому что они делают это не ради общества, а ради собственной выгоды и дестабилизации в стране.

«Искусство, наоборот, должно объединять общество, а не разобщать. Поэтому я поддерживаю инициативу депутатов о том, что нужно принимать меры против антироссийской пропаганды. При этом хочу подчеркнуть, я не за цензуру. Я считаю, что если человек имеет две руки, то не нужно ему приписывать третью. Мы должны отслеживать, что мы показываем и на что ориентируем людей, а вседозволенность порождает преступность. Нельзя этого допустить, потому что тогда мы потеряем страну. Из-за политических споров даже дома в семьях бывают разлады, а мы должны сохранить наше общество целым и невредимым», - отметил Пригожин.

Режиссер Игорь Масленников также согласен с Пригожиным в оценке предлагаемой инициативы.

«Это правильно, что депутат просит. Важно, чтобы на нас не клеветали. Надо охранять страну от клеветы всеми возможными способами. Я поддерживаю инициативу депутата. Мы - народ серьезный. Много чего сделали в истории, и забывать об этом нельзя. Нужно чувствовать свое достоинство и оберегать свое доброе имя. Это очевидные вещи. Я не отношусь к той породе людей, кого называют «Иванами, не помнящими родства». Я русский человек, родился в Центральной России, в Нижнем Новгороде, и родители мои оттуда же.  Что тут говорить? Я – патриотически настроенный человек», - сказал РП Масленников.

Руководитель программы «Патриот и гражданин»  Олег Ярошенко считает, что достоверность истории надо сохранять.

«Искажения истории недопустимы. Я убежден, что меры противостояния необходимы. Молодежь смотрит фильмы очень активно,  в какой-то степени они формируют их мировосприятие, и нам следует противостоять откровенному искажению фактов, уменьшению роли России в исторических процессах. И очень важно давать свой посыл, чтобы наша молодежь была патриотически настроенной, была нашей. Чтобы у страны было достойное будущее. Полностью поддерживаю инициативу депутата», - подчеркнул Ярошенко. 

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